Video captó impresionante derrumbe en mina de República del Congo que mató a más de 30 personas

Video captó impresionante derrumbe en mina de República del Congo que mató a más de 30 personas

Los trabajadores tenían "prohibición estricta" de acceder a la mina por las fuertes lluvias, pero "los mineros clandestinos forzaron la entrada", dijeron autoridades.

Por: EFE
Actualizado: 16 de nov, 2025
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Video captó impresionante derrumbe en mina de República del Congo que mató a más de 90 personas
AFP/Volcaholic

