Temblor hoy en Colombia: SGC reporta réplica de 3,6 en el Chocó este 13 de agosto

De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC), la réplica tuvo una magnitud de 3,6 y ocurrió a las 6:22 a. m., hora local. El epicentro fue localizado en inmediaciones del municipio de Nóvita, Chocó, a una profundidad de 94 kilómetros. Según la información oficial, el movimiento tuvo como coordenadas 4,86° de latitud y -76,54° de longitud. El municipio de Nóvita se encuentra a unos 14 kilómetros del punto localizado por el SGC, mientras que Sipí está a 25 kilómetros y Condoto a 29 kilómetros.

Con corte a las 7:00 a. m. de este jueves, la entidad actualizó su reporte de las réplicas registradas tras el fuerte el movimiento sísmico del lunes. Hasta el momento, reportan 160 réplicas; del total, 12 de estos temblores han tenido magnitud superior a 3,0 y una ha superado magnitud 4,0. El SGC mantiene el monitoreo de la actividad sísmica en la zona y continúa actualizando la información sobre los movimientos registrados tras el terremoto. Elkin Salcedo, director del Observatorio Sismológico y Geofísico del Suroccidente Colombiano, explicó en Noticias Caracol que las réplicas registradas después del terremoto de magnitud 7,4 "hacen parte de un proceso natural de reacomodamiento", señaló el experto.

También explicó que, tras la liberación de energía provocada por el sismo, se inicia nuevamente una búsqueda de equilibrio. "No podemos nosotros asegurar si en este proceso va a ocurrir otro terremoto o no va a ocurrir otro terremoto, porque sabemos nosotros que los terremotos son totalmente impredecibles", afirmó. Sobre las edificaciones averiadas, señaló que incluso sin nuevas réplicas podrían colapsar debido a la inestabilidad y recomendó mantener las precauciones: "Por eso hay que guardar toda la precaución" y seguir la información de los organismos de emergencia que evalúan cada vivienda.



¿Hasta cuándo van a durar las réplicas tras el terremoto?

Miguel Lizarazo, sismólogo de la Red Sismológica Nacional, explicó que la ocurrencia de nuevos movimientos después de un terremoto de estas características "son esperables réplicas", indicó el experto durante una entrevista con Noticias Caracol. Según Lizarazo, estas réplicas corresponden al proceso de reajuste que ocurre en la corteza terrestre después de la liberación de energía provocada por un terremoto. En el caso colombiano, este comportamiento está relacionado con la compleja configuración tectónica de la región, donde la placa de Nazca se introduce por debajo de la placa Suramericana.



El especialista indicó que los movimientos posteriores al terremoto principal pueden continuar durante un periodo de tiempo, aunque se espera que tanto su frecuencia como su magnitud disminuyan progresivamente. "Debemos esperar que en la medida que vaya pasando el tiempo estas réplicas vayan ocurriendo con menos frecuencia y también esperamos que la magnitud vaya disminuyendo", señaló. El sismólogo también recordó que la actividad sísmica en Colombia no comenzó con el terremoto del 10 de agosto. La Red Sismológica Nacional registra diariamente numerosos movimientos que, en la mayoría de los casos, no son percibidos por la población.



El SGC explica que las réplicas son movimientos sísmicos de menor magnitud que ocurren después de un sismo principal y que se presentan en la misma región donde ocurrió el evento inicial. Por eso, la aparición de nuevos movimientos después de un terremoto como el registrado en Chocó no significa que se esté produciendo un nuevo terremoto independiente cada vez que tiembla. Se trata, en muchos casos, de parte del proceso de liberación de energía que sigue al movimiento principal. "Estas pueden durar días, semanas o incluso meses, pues se sigue liberando energía hasta que las zonas aledañas al área de ruptura del sismo principal se equilibran nuevamente".

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL