Alerta roja en el departamento del Tolima por incendios forestales activos: hay en 35 municipios

El departamento del Tolima se mantiene en alerta roja en 35 municipios debido a los incendios forestales que están activos. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) indicó que con las alertas vigentes para este jueves 13 de agosto se "advierte a los sistemas de prevención y atención de desastres sobre la amenaza que puede ocasionar un fenómeno con efectos adversos sobre la población".

La entidad agregó que las alertas rojas se refieren a que se "requiere la atención inmediata por parte de la población y de los cuerpos de atención y socorro. Se emite una alerta sólo cuando la identificación de un evento extraordinario indique la probabilidad de amenaza inminente y cuando la gravedad del fenómeno implique la movilización de personas y equipos, interrumpiendo el normal desarrollo de sus actividades cotidianas".

Durante un sobrevuelo en el departamento el día 12 de agosto, la Gobernación del Tolima, con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, evidenciaron "la magnitud de la emergencia y la necesidad de mantener activas las capacidades de respuesta", según indicó la Gobernación en un comunicado.



“Pudimos visualizar la situación crítica que está atravesando el departamento del Tolima. Agradecemos al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo por desplegar todas estas capacidades para la atención y seguimos atentos para atender cada uno de los eventos, siempre de la mano de nuestra comunidad”, aseguró Ericka Lozano, secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima.



El Ideam indicó que en el país, para la mañana de este jueves, hay 613 municipios que presentan en algún nivel de alerta. Esto ocurre en las regiones Andina, Caribe, Pacífico, Orinoquía y Amazonia. "De estos, 176 municipios se encuentran en alerta roja destacándose los departamentos de Tolima con 35 municipios, Nariño con 23 municipios y Cundinamarca con 17 municipios", explicó la entidad.

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Asimismo, el Ideam informó que "persisten los niveles bajos en el río Magdalena y esta situación se extiende a un tramo cada vez mayor del río. Actualmente, los niveles por debajo de lo normal se presentan desde Purificación (Tolima) hasta Calamar (Bolívar), con mayor persistencia entre Puerto Wilches (Santander) y El Banco (Magdalena)".

Frente al panorama de condiciones hidrológicas secas, la entidad indicó que hay una relación directa con el incremento del riesgo de incendios de cobertura vegatal. "El Instituto recomienda a las autoridades territoriales, organismos de gestión del riesgo, empresas prestadoras de servicios públicos, sectores productivos y comunidad en general, a fortalecer las acciones de monitoreo, ahorro y uso eficiente del agua, así como revisar y activar los instrumentos de prevención y respuesta frente a los posibles impactos derivados".

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Ante las elevadas temperaturas y periodos de sequía que afectan periódicamente a las regiones Caribe y Andina, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) enfatizan la necesidad de extremar las medidas de prevención contra los incendios de cobertura vegetal.

Los incendios forestales representan una amenaza latente para la biodiversidad, las fuentes hídricas y las comunidades rurales. Por ello, la gestión preventiva involucra tanto a los entes territoriales como a la ciudadanía.



Recomendaciones ante incendios forestales

Para los habitantes de zonas rurales y periurbanas, las pautas directas incluyen:



Prohibición de quemas: Evitar estrictamente la quema de basura o de material vegetal, así como el uso de «quemas controladas» (normadas por el Decreto 4296 de 2006). Los residuos agrícolas deben procesarse preferiblemente mediante trituración.

Evitar estrictamente la quema de basura o de material vegetal, así como el uso de «quemas controladas» (normadas por el Decreto 4296 de 2006). Los residuos agrícolas deben procesarse preferiblemente mediante trituración. Manejo del entorno: Crear y mantener barreras cortafuegos y evitar arrojar colillas, vidrios u otros elementos inflamables en áreas boscosas.

Crear y mantener barreras cortafuegos y evitar arrojar colillas, vidrios u otros elementos inflamables en áreas boscosas. Preparación y redes ciudadanas: Conformar redes comunitarias para la detección temprana de conatos de incendio y mantener a la mano herramientas básicas de apoyo (azadones, machetes o batefuegos).

Conformar redes comunitarias para la detección temprana de conatos de incendio y mantener a la mano herramientas básicas de apoyo (azadones, machetes o batefuegos). Alertas inmediatas: Notificar a las autoridades locales o a los cuerpos de socorro ante cualquier señal de humo o fuego.

A nivel gubernamental, gobernadores y alcaldes deben mantener activos sus planes de contingencia, salas de crisis y Fondos Territoriales de Gestión del Riesgo. En caso de emergencias que superen la capacidad local, la UNGRD coordina el apoyo en tierra y la activación de operaciones aéreas junto con la Dirección Nacional de Bomberos y la Fuerza Aérea Colombiana. Para intervenir desde el aire, la norma exige contar con un contingente mínimo de 40 personas realizando labores de liquidación en tierra y un delegado experto en logística tierra-aire.