Hallan sin vida al papá y a la sobrina del periodista Carlos Aponte en Cali tras el terremoto

La historia de la familia del periodista Carlos Aponte, ex corresponsal de Noticias Caracol, es una de las tantas que ha conmovido al país en el marco de la tragedia nacional por el terremoto de magnitud 7,4 que afectó sobre todo al occidente del territorio. En las últimas horas se confirmó que los rescatistas en Cali hallaron los cuerpos sin vida del padre del comunicador, Carlos Arturo Aponte, y de su sobrina Ileana Giraldo Aponte, de 11 años, mientras continúan las labores para encontrar a su madre, Estela Marín. Los tres, cabe recordar, se encontraban en el tercero de cinco pisos del edificio Torres del Limonar, en el sector Capri, uno de los 56 inmuebles que colapsaron en la capital del Valle del Cauca. "En un acto, yo creo de amor, tal vez el más fuerte que puede hacer un abuelo, él se acurruca, se agacha, tapa a la niña y pues desafortunadamente, por la magnitud de este terremoto, una viga termina cayendo y es la que termina la vida de ambos de manera inmediata", contó el periodista en entrevista con Blu radio este jueves.

En días pasados, Carlos Aponte, quien viajó de Bogotá a Cali para estar al frente de las labores de búsqueda de su familia, le había contado a este noticiero que sus “papás son muy buenas personas y no deberían estar por una situación tan dura”, y afirmó que mantenían la fe. Pese al dolor que ahora siente, el periodista este jueves no pierde esa fe para hallar a su mamá. De momento, no se ha podido establecer el lugar exacto en el que está bajo los escombros. "El techo de la terraza, la plancha del salón social, el cuarto piso y el segundo piso pues terminan haciendo una especie de sándwich", contó.

Como lo contó este noticiero, en días pasados rescatistas han escuchado bajo los escombros a Stella. "Todo el mundo está volcado a rescatar a estas personas", afirmó el periodista, quien hizo destacó la solidaridad de la comunidad en Cali. "Hemos visto gente que no tiene ni idea quién es mi papá, no tienen ni idea quién es mi mamá, pero aún así se echan una piedra de 20, 30 kilos al hombro y gritan y escavan y recaban", afirmó en entrevista con Blu radio.



Carlos Arturo Aponte, Stella Marín e Ileana Giraldo Aponte, padres y sobrina del ex reportero de Noticias Caracol Carlos Aponte, estaban juntos en el apartamento el día del terremoto. Carlos Arturo había cumplido años el domingo, un día antes, y celebraba 41 años de matrimonio con Stella. Ileana se había quedado en la casa de sus abuelos porque no tenía clases el lunes.



Colombia apura este miércoles la 'ventana de vida', las primeras 72 horas cruciales para encontrar supervivientes tras el terremoto de magnitud 7,4, que deja 265 muertos, 3.494 heridos y 496 desaparecidos, mientras el Gobierno ha declarado la emergencia económica para hacer frente a la crisis. El presidente Abelardo de la Espriella ofreció este nuevo balance de víctimas este jueves, y agregó que el terremoto provocó la destrucción de 11.347 viviendas y la avería de 53.526 más, así como 140 edificios colapsados. Previamente, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) había señalado además que 24.324 familias resultaron afectadas y que 403 municipios de catorce de los 32 departamentos del país sufrieron algún tipo de daño.

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