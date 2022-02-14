En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MUERTE DE YEISON JIMÉNEZ
IPC EN COLOMBIA
ROBOS EN BOGOTÁ
VENEZUELA
MARÍA CORINA MACHADO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar
Noticias Caracol  / Stefanos Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas

  • Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Andrey Rublev y Alexander Zverev, de los mejores jugadores de tenis en el mundo
    Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Andrey Rublev y Alexander Zverev, de los mejores jugadores de tenis en el mundo
    Getty Images
    Tenis

    "Pensé en retirarme del tenis en el 2025; no pude caminar por dos días y me asusté mucho"

    Una de las máximas figuras del tenis mundial contó un doloroso relato de lo que vivió en la pasada temporada, a causa de una lesión que sufrió por varios meses.

  • Stefanos Tsitsipas, tenista griego, celebra su victoria sobre Francisco Cerúndolo, en el Masters 1.000 de París 2024
    Stefanos Tsitsipas, tenista griego, celebra su victoria sobre Francisco Cerúndolo, en el Masters 1.000 de París 2024
    AFP
    Tenis

    Stefanos Tsitsipas, el 'terror' de los tenistas argentinos: impuso sorprendente registro

    Después de vencer a Francisco Cerúndolo, en el Masters 1.000 de París y clasificar a cuartos de final, el griego Stefanos Tsitsipas impuso un récord llamativo.

  • Stefanos Tsitsipas, tenista griego, celebra un punto en el Masters 1.000 de Shanghái 2024
    Stefanos Tsitsipas, tenista griego, celebra un punto en el Masters 1.000 de Shanghái 2024
    AFP
    Tenis

    Stefanos Tsitsipas protagonizó una acalorada discusión con el juez de silla, en Shanghái

    En medio del partido contra Daniil Medvedev, por los octavos de final del Masters 1.000, el griego Stefanos Tsitsipas no estuvo de acuerdo con una decisión y se enfadó.

  • Carlos Alcaraz y Stefanos Tsitsipas, integrantes del equipo europeo en la Laver Cup 2024
    Carlos Alcaraz y Stefanos Tsitsipas, integrantes del equipo europeo en la Laver Cup 2024
    Getty Images
    Tenis

    Carlos Alcaraz se estrenó como entrenador en la Laver Cup: Stefanos Tsitsipas, su pupilo

    Dando indicaciones, celebrando cada punto y viviendo con intensidad, así se le vio a Carlos Alcaraz en el segundo partido de la Laver Cup 2024

  • Stefanos Tsitsipas perdió contra Thanasi Kokkinakis, en primera ronda del US Open 2024
    Stefanos Tsitsipas perdió contra Thanasi Kokkinakis, en primera ronda del US Open 2024
    AFP
    Tenis

    El US Open se quedó sin uno de sus favoritos al título: sorpresiva derrota en primera ronda

    Recién empezó el US Open, último Grand Slam de la temporada, y ya se presentó uno de los mayores 'batacazos', con la salida del número 11 del mundo, en el ranking ATP.

  • Casper Ruud y Stefanos Tsitsipas vienen de enfrentarse en la final del Masters 1.000 de Montecarlo
    Casper Ruud y Stefanos Tsitsipas vienen de enfrentarse en la final del Masters 1.000 de Montecarlo.
    Getty Images
    Tenis

    Casper Ruud vs Stefanos Tsitsipas: hora y dónde ver EN VIVO y ONLINE final del ATP 500 de Barcelona

    El noruego Casper Ruud y el griego Stefanos Tsitsipas se vuelven a cruzar en una final de un torneo de la ATP en este 2024; esta vez en la ciudad de Barcelona.

  • Stefanos Tsitsipas luego de superar a Jannik Sinner en la semifinal del Masters 1.000 de Montecarlo
    Stefanos Tsitsipas luego de superar a Jannik Sinner en la semifinal del Masters 1.000 de Montecarlo.
    Getty Images
    Tenis

    Stefanos Tsitsipas 'toca el cielo' en Montecarlo: "Es el triunfo más importante de mi carrera"

    Aunque ya había ganado el Masters 1.000 de Montecarlo en dos ocasiones, el griego Stefanos Tsitsipas admitió que su tercera victoria en este torneo ha sido la más especial.

  • Stefanos Tsitsipas luego de ganar el Masters 1.000 de Montecarlo 2024
    Stefanos Tsitsipas luego de ganar el Masters 1.000 de Montecarlo 2024.
    Getty Images
    Tenis

    Stefanos Tsitsipas se convirtió en el nuevo rey del Masters 1.000 de Montecarlo

    El tenista griego Stefanos Tsitsipas no tuvo mayores apuros para derrotar al noruego Casper Ruud en la final del Masters 1.000 de Montecarlo 2024.

  • Casper Ruud y Stefanos Tsitsipas jugarán la final del Masters 1.000 de Montecarlo
    Casper Ruud y Stefanos Tsitsipas jugarán la final del Masters 1.000 de Montecarlo.
    Getty Images
    Tenis

    Casper Ruud vs Stefanos Tsitsipas: hora y dónde ver EN VIVO y ONLINE la final de Montecarlo

    Se viene la final del Masters 1.000 de Montecarlo, que en esta ocasión se jugará entre el griego Stefanos Tsitsipas y el noruego Casper Ruud.

  • Stefanos Tsitsipas en partido del Masters 1.000 de Montecarlo 2024
    Stefanos Tsitsipas en partido del Masters 1.000 de Montecarlo 2024.
    Getty Images
    Tenis

    Masters 1.000 de Montecarlo: así fue la polémica jugada que benefició a Stefanos Tsitsipas

    Durante una de las semifinales del Masters 1.000 de Montecarlo se presentó una polémica acción de juego que tuvo como protagonista al griego Stefanos Tsitsipas. Acá el video.

  • Stefanos Tsitsipas luego de superar a Jannik Sinner en la semifinal del Masters 1.000 de Montecarlo
    Stefanos Tsitsipas luego de superar a Jannik Sinner en la semifinal del Masters 1.000 de Montecarlo.
    Getty Images
    Tenis

    Stefanos Tsitsipas batió a Jannik Sinner y jugará la final del Masters 1.000 de Montecarlo

    En medio de un partido emocionante y que también tuvo polémica, el griego Stefanos Tsitsipas superó al italiano Jannik Sinner para alcanzar la final del Masters 1.000 de Montecarlo.

  • Stefanos Tsitsipas, tenista griego.
    Stefanos Tsitsipas, tenista griego.
    Andy Cheung/Getty Images
    Tenis

    Stefanos Tsitsipas y el punto que le está dando la vuelta al mundo: ¡Al mejor estilo del Pádel!

    En el Abierto de Australia 2024, el tenista griego Stefanos Tsitsipas se fajó con un punto que puso de pie a todo el estadio y que dejó anonadado a Zizou Bergs, su rival.

CARGAR MÁS