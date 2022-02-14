Noticias Caracol Stefanos Tsitsipas
Stefanos Tsitsipas
-
"Pensé en retirarme del tenis en el 2025; no pude caminar por dos días y me asusté mucho"
Una de las máximas figuras del tenis mundial contó un doloroso relato de lo que vivió en la pasada temporada, a causa de una lesión que sufrió por varios meses.
-
Stefanos Tsitsipas, el 'terror' de los tenistas argentinos: impuso sorprendente registro
Después de vencer a Francisco Cerúndolo, en el Masters 1.000 de París y clasificar a cuartos de final, el griego Stefanos Tsitsipas impuso un récord llamativo.
-
Stefanos Tsitsipas protagonizó una acalorada discusión con el juez de silla, en Shanghái
En medio del partido contra Daniil Medvedev, por los octavos de final del Masters 1.000, el griego Stefanos Tsitsipas no estuvo de acuerdo con una decisión y se enfadó.
-
Carlos Alcaraz se estrenó como entrenador en la Laver Cup: Stefanos Tsitsipas, su pupilo
Dando indicaciones, celebrando cada punto y viviendo con intensidad, así se le vio a Carlos Alcaraz en el segundo partido de la Laver Cup 2024
-
El US Open se quedó sin uno de sus favoritos al título: sorpresiva derrota en primera ronda
Recién empezó el US Open, último Grand Slam de la temporada, y ya se presentó uno de los mayores 'batacazos', con la salida del número 11 del mundo, en el ranking ATP.
-
Casper Ruud vs Stefanos Tsitsipas: hora y dónde ver EN VIVO y ONLINE final del ATP 500 de Barcelona
El noruego Casper Ruud y el griego Stefanos Tsitsipas se vuelven a cruzar en una final de un torneo de la ATP en este 2024; esta vez en la ciudad de Barcelona.
-
Stefanos Tsitsipas 'toca el cielo' en Montecarlo: "Es el triunfo más importante de mi carrera"
Aunque ya había ganado el Masters 1.000 de Montecarlo en dos ocasiones, el griego Stefanos Tsitsipas admitió que su tercera victoria en este torneo ha sido la más especial.
-
Stefanos Tsitsipas se convirtió en el nuevo rey del Masters 1.000 de Montecarlo
El tenista griego Stefanos Tsitsipas no tuvo mayores apuros para derrotar al noruego Casper Ruud en la final del Masters 1.000 de Montecarlo 2024.
-
Casper Ruud vs Stefanos Tsitsipas: hora y dónde ver EN VIVO y ONLINE la final de Montecarlo
Se viene la final del Masters 1.000 de Montecarlo, que en esta ocasión se jugará entre el griego Stefanos Tsitsipas y el noruego Casper Ruud.
-
Masters 1.000 de Montecarlo: así fue la polémica jugada que benefició a Stefanos Tsitsipas
Durante una de las semifinales del Masters 1.000 de Montecarlo se presentó una polémica acción de juego que tuvo como protagonista al griego Stefanos Tsitsipas. Acá el video.
-
Stefanos Tsitsipas batió a Jannik Sinner y jugará la final del Masters 1.000 de Montecarlo
En medio de un partido emocionante y que también tuvo polémica, el griego Stefanos Tsitsipas superó al italiano Jannik Sinner para alcanzar la final del Masters 1.000 de Montecarlo.
-
Stefanos Tsitsipas y el punto que le está dando la vuelta al mundo: ¡Al mejor estilo del Pádel!
En el Abierto de Australia 2024, el tenista griego Stefanos Tsitsipas se fajó con un punto que puso de pie a todo el estadio y que dejó anonadado a Zizou Bergs, su rival.