Regreso de BTS en vivo: ¿cómo y cuándo verlo en Colombia?

La espera ha terminado para millones de fanáticos. Tras un silencio prolongado que dejó un vacío en la industria del pop global, la agrupación surcoreana BTS ha anunciado oficialmente su regreso triunfal a los escenarios con un evento sin precedentes titulado BTS: El comeback en vivo | Arirang.

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Este concierto gratuito, que se llevará a cabo en el corazón de Seúl, no solo marca el fin de una era de ausencia, sino que inaugura un capítulo ambicioso que incluye una gira mundial con una parada confirmada en territorio colombiano.



Así se prepara el regreso de BTS a los escenarios

El escenario elegido para este reencuentro no es casual. La banda se presentará en la emblemática Plaza Gwanghwamun, un sitio cargado de historia en la capital surcoreana. Bajo la dirección de Hamish Hamilton, reconocido por su trabajo en eventos de la talla del Super Bowl, el espectáculo promete ser una experiencia sensorial de gran formato.

La puesta en escena contará con 50 bailarines, músicos tradicionales y proyecciones multimedia sobre los históricos portones del palacio, fusionando la modernidad del K-pop con las raíces culturales de Corea del Sur. Además, el evento celebra el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, Arirang, que saldrá a la venta el 20 de marzo de 2026.



Este concierto tiene una importancia simbólica y profesional fundamental: es la primera vez que los siete miembros originales RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook se reúnen en un escenario tras completar su servicio militar obligatorio. Este compromiso legal, que dura entre 18 y 21 meses, mantuvo a la agrupación en una pausa grupal de casi cuatro años, durante la cual los integrantes exploraron proyectos en solitario.



¿Cómo y cuándo verlo desde Colombia?

Para el 'ARMY' colombiano la cita será virtual y requerirá madrugar. El concierto será transmitido en directo a nivel mundial a través de la plataforma Netflix el sábado 21 de marzo de 2026. Este hecho marca un hito para el servicio de streaming, siendo la primera vez que transmite un concierto de K-pop en vivo para más de 190 países.



En Colombia, la transmisión comenzará exactamente a las 6:00 a. m. (equivalente a las 8:00 p. m. hora de Corea). Aquellos que no puedan seguir el directo podrán esperar al 27 de marzo, fecha en la que Netflix estrenará el documental BTS: The return, el cual profundizará en el proceso creativo y el emotivo reencuentro de la banda en el estudio tras su paso por el ejército.



BTS y sus conciertos anunciados en Colombia

La noticia más impactante para el público local es la confirmación de que BTS incluirá a Bogotá en su gira mundial de 2026. Las fechas programadas para los conciertos en Bogotá son el 1 y 2 de octubre de 2026. Esta será la primera vez que la agrupación se presente en Colombia, lo que ha desatado una euforia total entre los seguidores.

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No obstante, los organizadores y la agencia Big Hit Music han acompañado estas fechas con el mensaje “Stay Tuned” (manténgase al tanto), lo que significa que aún no se han revelado detalles sobre el escenario exacto, los precios de las boletas o las fechas de venta. Se recomienda a los interesados seguir únicamente los canales oficiales para evitar estafas, dado que la información actual se considera preliminar.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL