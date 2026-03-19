Mauricio Lizcano anunció su nueva fórmula vicepresidencial: un investigador de Harvard

El candidato Mauricio Lizcano anunció que Pedro de la Torre será su nueva fórmula vicepresidencial, en reemplazo de Luis Carlos Reyes, el exdirector de la Dian que tuvo que apartarse de la campaña por asuntos familiares. (Lea también: La razón por la que Luis Carlos Reyes ya no será fórmula vicepresidencial de Mauricio Lizcano)

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Según el propio Lizcano, "ante la eventualidad de las últimas horas sobre una posible complicación del embarazo de Isabella, la esposa de Luis Carlos Reyes, le he pedido como padre de familia que le dé prioridad a esta situación. Primero la familia. Les deseo un feliz embarazo".



¿Quién es Pedro de la Torre?

El exministro de las TIC señaló que su nuevo coequipero es “un hombre Caribe, costeño, nacido en Piojó, Atlántico. Hijo de un conductor, incluso él fue su ayudante. Pero con esfuerzo y dedicación es investigador de la prestigiosa Universidad de Harvard. Un científico dedicado a buscar que las personas sordas hoy puedan recuperar la audición”.

Mauricio Lizcano aseguró que para una eventual presidencia “no busco ni he buscado nombres ni apellidos mágicos. Busco carácter, talento y un ejemplo a seguir. Por eso elegí a Pedro de la Torre”.



Según el candidato, Pedro de la Torre, que estudió en la Universidad del Atlántico, es una de esas “historias que no vimos, voces que no escuchamos, personas que para poder crecer tuvieron que irse” y que ahora se convierte en su nuevo compañero por la carrera a la Presidencia.



Mauricio Lizcano, uno de los 14 políticos que aspira a convertirse en presidente de la República, es abogado de la Universidad del Rosario, con máster en Política Pública (MPA) de la Universidad de Harvard y en Administración de Empresas (MBA) e investigador académico graduado del Massachusetts Institute of Technology (MIT).

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Ha ocupado diferentes cargos directivos en entidades regionales y nacionales. Fue ministro de las TIC y director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) en el Gobierno de Gustavo Petro.

Asimismo, ejerció como representante a la Cámara por Caldas, en el periodo 2006-2010, y senador de la República entre 2010 y 2018. Entre 2016 y 2017 fue el presidente de esa corporación, siendo la persona más joven en ostentar ese cargo hasta ese momento. Además, fue secretario general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi entre 2004 y 2005, y consultor del PNUD y de los ministerios del Interior y de Justicia, en 2003.

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