“Ya uno no puede salir a comer mojarra con la abuelita”: violento robo a familia en Bogotá

Una familia en Bogotá, que celebraba el cumpleaños de la abuelita, fue asaltada a plena luz del día cuando regresaba a su casa en el barrio San Cipriano, en el norte de la ciudad, en la tarde de este jueves 14 de marzo.



Los delincuentes, al parecer, creían que sus víctimas llevaban consigo una alta suma de dinero, pero la realidad era otra, pues se habían gastado todo en el almuerzo que le ofrecieron a la abuelita.

“Está terrible que uno de verdad no pueda disfrutar, no pueda tener libertad. Bogotá es una ciudad muy bonita, que tiene tantas cosas para hacer, ¿y que uno no pueda salir a comerse una mojarra con la abuelita?”, cuestionó el nieto de la señora, que resultó herido en medio del robo.

La familia estaba llegando al conjunto residencial ubicado en la calle 167 con carrera 54, en el barrio San Cipriano de la localidad de Suba, cuando fue abordada por hombres armados.

La abuelita le contó al Ojo de la Noche de Noticias Caracol que un delincuente abordó a uno de sus familiares, “sacó el arma, la pistola se la puso ahí (en la cara), yo empecé a gritar, y en el momento le dice ‘entrégueme todo, doble no sé qué’, le decían; entonces mi hijo sacó la billetera y se la dio y se cayó”.

Mientras tanto, su nieto corrió a la recepción para pedir ayuda, pero resultó herido.

“En medio de mi pánico pido ayuda, voy a buscar al portero en la portería. Me quedo un poco paralizado, como tratando de buscar algo en los en los bolsillos, viendo si puedo hacer algo y ya cuando estoy de espaldas y diciéndole al portero que llamé a la Policía, siento que recibo un disparo por la espalda y caigo al suelo”, afirmó.

Nadie entiende cómo, pese a que estos delincuentes accionaron sus armas e hirieron al hijo y nieto de la abuelita, no sufrieron lesiones de consideración y están fuera de peligro.