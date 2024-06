Álvaro Uribe, molesto: radicará tutela porque le negaron recusación contra fiscal Villareal

El expresidente Álvaro Uribe, investigado por presunto soborno y manipulación de testigos, anunció que interpondrá una tutela luego de que le fuera negada la recusación contra quien fuera el fiscal de su caso, Gilberto Villareal.

“Otra muestra de persecución política contra mi persona, otra violación a mis garantías fundamentales, al debido proceso”, dijo el exsenador en un video publicado en su cuenta de X.

Más persecución política, más violación de mis garantías fundamentales. pic.twitter.com/6mstclRGTO — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 21, 2024

Uribe señaló que “negaron la recusación que presenté al fiscal Gilberto Villareal, quien me acusó con el argumento de que no procede esa recusación porque él fue trasladado de cargo y ya no seguirá con el conocimiento de mi juicio, pero yo sí sigo en este juicio”.

¿Por qué la molestia de Uribe?

Manifestó que recusó a Villareal porque “recientemente mostró ira contra mí, por eso la señora juez le llamó la atención y eso consta en los videos de una audiencia que fue pública. El doctor Gilberto Villareal me acusó sin nuevas pruebas cuando las nuevas pruebas eran a mi favor, después de dos propuestas de reclusión”.

Álvaro Uribe también aseguró que “Gilberto Villareal, el día antes de formalizar la acusación contra mi persona, a las siete de la noche nos llegó un correo, donde me agregaba un delito de soborno, acusándome de haber sobornado a la exfiscal Hilda Niño, quien ha dicho públicamente que durante la Fiscalía del doctor Montealegre hubo un montaje contra mi hermano y contra mi persona. Y esa acusación tardía, que no nos dieron tiempo de examinarla, facilitó que se propusiera como víctimas mías los doctores Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo”.

Por otro lado, el expresidente reveló que personas cercanas a Villareal “le dijeron al doctor Jaime Granados que a él lo habían amenazado. Esto se lo hice saber, por medio de personas muy serias, a la señora fiscal” general de la Nación, Luz Adriana Camargo.

Uribe reiteró que le fue informado que como Villareal no seguirá "con mi caso no procede la recusación, pero sí procede que yo siga en juicio acusado por un fiscal que violó las normas del conflicto de interés, que violó la imparcialidad, no solamente la imparcialidad objetiva, sino también la subjetiva con esa demostración de ira contra mí. Por eso les he pedido a mis abogados que presenten la respectiva tutela".

El fiscal Villareal ya no seguirá en el caso del expresidente por solicitud de su defensa y su lugar fue tomado por Marlenne Orjuela Rodríguez.