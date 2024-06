Uribe cuestionó a Petro por artículo de Mancuso: “¿Será que se siente colega de bandidos?”

Álvaro Uribe criticó duramente al presidente Gustavo Petro, quien escribió en su cuenta de X “era verdad”, al citar un artículo publicado por la Fundación Pares en el que publicó declaraciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien afirmó que al exjefe de Estado, quien en ese entonces era gobernador de Antioquia, se “le había advertido que la masacre (de El Aro) iba a suceder”.

“Mancuso afirmó que, en el momento de la masacre, sobrevolaba la zona un helicóptero perteneciente a la gobernación de Antioquia. Incluso él afirma haber estado en un helicóptero”, se lee en el texto.

“Lo que afirmamos en mi debate en el senado en el 2007 era verdad”, escribió Petro al citar dicho artículo.

Frente a esto, Uribe reaccionó molesto y manifestó que “al Presidente de Colombia no le luce mentir, tampoco sustituir 27 años de investigaciones judiciales por el acomodo de un bandido que como muchos de ellos están agradecidos con el Gobierno”.

Incluso se preguntó si “será que el Presidente se siente colega de bandidos con quienes se pone de acuerdo en las falsedades que les premia”, al tiempo de negar los señalamientos de Mancuso y afirmar que “jamás me reuní” con paramilitares.

“Qué raro que el Presidente justificó una visita ilegal a los paramilitares, después que lo denuncié en el Senado, con el argumento de que fue a verlos para que no lo mataran. Y ahora socio de sus verdugos de aquellos años, con quienes jamás me reuní, tampoco con la guerrilla. El país sintió un alivio gracias a la Seguridad, que evitó al actual Presidente tener que buscar salvoconducto de criminales para estar en Colombia”, agregó.

Petro le contestó a Uribe, y le dijo al exmandatario: “A mí no me interesa la venganza. Creo, como se acordó, que debe existir un tribunal de cierre de la verdad judicial, donde toda persona que se incrimine: guerrillero, militar, paramilitar o civil haya sido funcionario público o no, ahora llamados terceros, pueda declarar y establecer la verdad judicial”.