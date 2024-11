Amelia Pérez será la directora de la Sociedad de Activos Especiales, confirma el presidente Petro

En la mañana de este martes, 19 de noviembre de 2024, el presidente de la República, Gustavo Petro, confirmó que Amelia Pérez, quien hizo parte de la terna para convertirse en fiscal general de la Nación, en reemplazo de Francisco Barbosa, será la nueva directora de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

>>> Le recomendamos leer: Petro dice que "fue un error" elecciones en Venezuela y que gobierno Maduro dejó el "mapa oscuro"

El jefe de Estado confirmó la noticia a través de la red social X. Petro escribió: “Amelia Pérez, a quien terné para ser fiscal, tuvo que lavar baños en su exilio que se produjo por investigar el paramilitarismo desde la fiscalía y fue perseguida por ello. Será la directora de la Sociedad de Activos Especiales, SAE. Mi orden: entregar todos los bienes que fueron de la mafia al pueblo”.

Amelia Pérez a quien terné para ser fiscal, tuvo que lavar baños en su exilio que se produjo por investigar el paramilitarismo desde la fiscalía y fue perseguida por ello, será la directora de la Sociedad de Activos Especiales, SAE.



Mi orden; entregar todos los bienes que fueron… pic.twitter.com/ewBGK7VlhR — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 19, 2024

Publicidad

La noticia de la llegada de Pérez a la SAE se da luego de que se tumbó el nombramiento del exconcejal de Bogotá y exministro del Interior, Diego Cancino, lo cual fue confirmado hace unos días por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

Cancino no pudo oficialmente llegar a la SAE debido a que sobre él recae una denuncia por un presunto abuso sexual a una exfuncionaria del Ministerio del Interior, quien ha sido identificada como Viviana Vargas.

Publicidad

La mujer denunció al funcionario ante la Fiscalía General de la Nación, hecho que fue revelado en la Revista Cambio. En esta, Vargas, quien fungió como asesora de la Dirección de Seguridad del Ministerio del Interior hasta el 25 de octubre de 2024, explicó en un documento de 14 páginas que la situación que vivió con Cancino se remontó al 9 de octubre.

En comunicación con Noticias Caracol en vivo , la ezxfuncionario recalcó que buscó a Diego Cancino para poner a su disposición su hoja de vida, teniendo en cuenta que el fin de su contrato en el Ministerio del Interior se acercaba. Acordó vía telefónica una cita con el exviceministro, esto con el fin de poder entregarle el documento.

“Yo colgué la llamada, luego envié la hoja de vida a Diego Cancino, y a los 3 minutos recibo una llamada de él indicándome que tenía tiempo y que si quería, pues fuera almorzar y hablábamos del tema ese día en su apartamento”, expuso la mujer.

Además narró qué sucedió en esa reunión: “En un momento él se levanta y me coge por la espalda y me realiza tocamientos en mis senos. Realmente esto me incomoda mucho. Yo lo quito y él intenta besarme y yo le digo: ‘no’. Yo fui muy enfática y se lo dije desde el primer momento y le dije que yo no deseaba ningún tipo de relación que no fuera política o profesional”.

Publicidad

Vargas recalcó que intentó irse del lugar y que Cancino lo habría impedido, por tal motivo, ella llamó a unos amigos que llegaron al apartamento a ayudarla. Luego, la mujer le reclamó al exviceministro su comportamiento y él se disculpó, todo esto a través de chats de WhatsApp, que hacen parte de la denuncia ante el ente investigador.