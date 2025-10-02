Benedetti habla tras arremetida de Montealegre en chat de ministros: “No he peleado con nadie”

Armando Benedetti, jefe de la cartera del Interior, se pronunció luego de que se filtrara una conversación en el chat de ministros en la que su par de Justicia, Eduardo Montealegre, lanzó serios señalamientos contra el exsenador.

El exfiscal criticó al ministro de Interior por su rol frente al proyecto de paz total, afirmando que “Benedetti, que solo sirve para hablar paja y sembrar caos, ahora ya no tiene ningún interés en el proyecto, como lo hizo al principio. Así no se puede. El Titanic de la paz se hundirá”.

“Benedetti es un ‘tibio’ con la paz total. Solo le interesan titulares de prensa y desprestigiar a los compañeros de gabinete. Ahora posa de macho alfa del Gobierno. Benedetti: ya ha causado muchos daños. No sea fantoche. ¡Váyase ya! No más. Este ministerio le quedó grande, sea serio. Yo necesito su ayuda. La necesita el presidente”, añadió.



Montealegre también acusó al exsenador porque "nos descalificó en una entrevista a Semana. Descalificaciones que apoyó Angie, directora del Dapre. Así que mi respuesta no es personal, es institucional ante la agresion verbal que nos coloca como mediocres. Apreciaciones que respaldó Angie. De malas".

Y agregó: “Vamos a ver qué tan ‘gallito de pelea’ es Benedetti, cuando la Corte Suprema de Justicia lo meta muy pronto a la cárcel por corrupto”.



“Mi respuesta a los insultos”

El único mensaje que se vio de Benedetti en el chat de ministros fue uno en el que le dijo a Montealegre “no le he hecho nada malo para que hable así de mí. ¡Déjeme quieto! ¡Y bonita forma de pedir ayuda! No leeré más este chat”.

Sin embargo, pocas horas después de la polémica, el ministro del Interior publicó dos mensajes en su cuenta de X para responder a la mala relación que tendría con su colega. El primero fue escrito, y en él cuestionó a los medios de comunicación por hablar “de un rifirrafe en el que yo estoy metido. Yo no he contestado ninguna agresión, he sido estoico. Para pelear se necesitan dos, luego entonces yo no he peleado con nadie. Rectifiquen. ja ja ja”.

Horas después posteó un video que tituló “Mi respuesta a los insultos”. Allí, habló de su proceso de rehabilitación y aseguró que luego de esto “he vivido completamente una nueva etapa de mi vida. Entre ellas, ser diferente a lo que era, a no reaccionar agresivamente, a ser más tranquilo y más sereno en mis actuaciones”.

Mi respuesta a los insultos. pic.twitter.com/g1JECVJp8N — Armando Benedetti (@AABenedetti) October 2, 2025

Acto seguido, citó una expresión, “el burro que patea”, que, según él, recoge “las ideas de varios estoicos, entre ellos Epicteto, Séneca, Sócrates, Marco Aurelio, en las que decían que las causas externas son las que no puedes contemplar, que son las que no puedes controlar y que si controlas lo interno, tus emociones, tus pensamientos, no te afectan las causas externas”.

“Luego, cuando alguien te insulta, te ofende o con rabia te dice algo, es cuando el burro te patea, que es algo natural, que es algo propio de él, que cree que es correcto y por lo tanto tú tienes que hacer caso omiso de eso. Eso es lo que yo he hecho en los últimos siete meses de mi vida. Que cuando el burro patea, para mí es algo natural”, continuó.

Y finalizó el mensaje diciendo: “Usted no se pone bravo si una avispa o una hormiga lo pica, solamente se queda quieto”.

