POLÍTICA
Benedetti habla tras arremetida de Montealegre en chat de ministros: "No he peleado con nadie"

Benedetti habla tras arremetida de Montealegre en chat de ministros: “No he peleado con nadie”

“Para pelear se necesitan dos”, dijo el ministro del Interior en uno de los dos mensajes que publicó en sus redes sociales. “Cuando el burro te patea (…) tienes que hacer caso omiso de eso”.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 2 de oct, 2025
Benedetti habla tras filtración de chat en el que Montealegre lo critica
Colprensa

