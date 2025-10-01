Eduardo Montealegre y Armando Benedetti, enfrentados en chat de ministros filtrado: “Déjeme quieto”

La conversación de un chat grupal de ministros se filtró y evidenció la tensión creciente que hay entre Eduardo Montealegre, ministro de Justicia, y Armando Benedetti, ministro de Interior. La fuerte conversación que tuvieron los funcionarios fue dada a conocer por la W Radio.

Según dicho medio, el rifirrafe entre ambos empezó cuando Benedetti se molestó porque hay miembros del gabinete que no han renunciado a la visa americana en solidaridad con el presidente Gustavo Petro y los calificó de “tibios”.

Luego surgió la conversación en el grupo de ministros, en la que Eduardo Montealegre alertó por el posible hundimiento del proyecto de paz total. Ahí los señalamientos del ministro de Justicia contra su par del Interior pasaron a niveles inesperados.



¿Qué se leía en el chat de ministros?

Eduardo Montealegre comenzó diciendo: “Angie (Rodríguez). Álvaro Rueda, liberal de Santander, entre otros, quiere hundir el PL (proyecto de ley) de paz total a punta de dilaciones. Programaron una audiencia para dentro de mes y medio en Barranca. Como van las cosas, ni siquiera se discutirá este proyecto en comisión primera de Cámara. La oposición es tramposa. Y Benedetti, que solo sirve para hablar paja y sembrar caos, ahora ya no tiene ningún interés en el proyecto, como lo hizo al principio. Así no se puede. El Titanic de la paz se hundirá”.



Haciendo alusión al comentario de “tibios” del ministro del Interior, agregó: “Benedetti es un ‘tibio’ con la paz total. Solo le interesan titulares de prensa y desprestigiar a los compañeros de gabinete. Ahora posa de macho alfa del Gobierno. Benedetti: ya ha causado muchos daños. No sea fantoche. ¡Váyase ya! No más. Este ministerio le quedó grande, sea serio. Yo necesito su ayuda. La necesita el presidente”.

Benedetti reaccionó y le respondió al ministro de Justicia “no le he hecho nada malo para que hable así de mí. ¡Déjeme quieto! ¡Y bonita forma de pedir ayuda! No leeré más este chat”.

Los ánimos de Eduardo Montealegre subieron y afirmó que “Benedetti sigue con el mismo modus operandi: grabó una conversación privada con Laura Sarabia y luego la filtró a Semana para crear la crisis más grande que ha tenido este Gobierno. Tras de ladrón, bufón. ¡Qué peligro! Aquí el clima laboral lo está haciendo invivible Benedetti, insultando a los ministros y propiciando el caos, ¡Qué belleza!”.

Y agregó que “vamos a ver qué tan ‘gallito de pelea’ es Benedetti, cuando la Corte Suprema de Justicia lo meta muy pronto a la cárcel por corrupto”.

Tras darse a conocer este chat, Blu Radio contactó al ministro de Justicia, quien envió un mensaje en el que expresó:

"Cuando fui fiscal general de la Nación, tenía una relación cordial con Benedetti. Relación que se inició, cuando fui magistrado de la Corte Constitucional. Una noche - siendo fiscal- me atacó abruptamente en Hora 20. Me cuestionó éticamente. Lo llamé inmediatamente, y lo traté muy duro: le dije que él era un delincuente. Se acabó la ‘amistad’. Nos volvimos a encontrar de ministros, y volvió nuevamente, de repente, a tratarme mal en Semana. Nos dijo tibios a los ministros, pero me felicitaba en privado. Le respondí con prudencia. Pero, Angie, secretaria del Dapre, agravó el tema, al salir en el chat de ministros, a respaldar a Benedetti. Y, ahí fue Troya. Me molesté muchísimo. Benedetti repetía su doble cara, como en las viejas épocas. Por eso publico nuevamente ese artículo de 2023".

Montealegre se refiere a una columna que escribió en la revista Raya, titulada ‘Un tigre anda suelto’, en la que hizo señalamientos contra Armando Benedetti.

“Si alguien se dedicara a la tarea de elaborar una antología de los personajes que abundan en los relatos fantásticos, tendría que incluir uno que resume varios géneros del cuento moderno: Armando Benedetti. Siempre tiene dos historias (…) pero también posee dos personalidades, como en El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde”, se leía en el texto.

“Benedetti, protagonista del escándalo, saltó de un cuento de Kipling: es un tigre suelto que está dispuesto a hablar y a dar zarpazos. ¿Quién lo devolverá a la jungla?”, añadía.

