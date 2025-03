Chat entre ministro Armando Benedetti y representante Katherine Miranda causa polémica: ¿qué decía?

La representante Katherine Miranda, una recia contradictora del gobierno del presidente Gustavo Petro, ha sido en las últimas horas centro de críticas luego de un chat que se filtró de ella con el nuevo ministro del Interior, Armando Benedetti.

La congresista por el partido Alianza Verde salió en sus redes sociales a hablar sobre el tema y aseguró que con el ministro Benedetti tiene una relación cordial por el tiempo que compartieron en el Congreso de la República como funcionarios.

(Lea también: Hoja de vida de Benedetti como ministro del Interior fue publicada en página de Presidencia)

¿Qué decía el chat entre Benedetti y Katherine Miranda?

Una foto publicada por el diario El Espectador muestra el chat entre el ministro del Interior y la representante de la Alianza Verde. En dicha conversación, el alto funcionario del Gobierno nacional le dijo a la congresista lo siguiente: “Jajajajajaja, debe ser que hace rato que no te veía. Qué vaina no poder saludarte como antes”.

Publicidad

Dos minutos después del mensaje de Benedetti, Katherine Miranda respondió “y no me vayas a saludar ahora. Tienes todos los medios encima”.

Finalmente, en la imagen filtrada se lee al ministro Benedetti diciendo: “Jajajajaja. Debería”. A lo que la representante respondió “no. Jajajajaja”.

Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga (El Espectador)

Publicidad

¿Qué dijo Katherine Miranda sobre chat con Benedetti?

Ante las críticas que se han generado en redes sociales en contra de la representante Miranda, ella salió a dar explicaciones y sostuvo que “conozco a Benedetti hace varios años en el Congreso, he trabajado con él varios proyectos de ley. Desde hace 3 años no lo saludo, me llamó para saludarme ese día y le dije que no me saludara. Y de paso, le notifiqué que firmaría la carta de rechazo a su nombramiento”.

Miranda también señaló que “sería incoherente no condenar la presunta violencia de género solo porque conozco a Armando Benedetti. Puedo mantener un trato cordial con alguien a quien conozco hace años por su paso por el Congreso y, al mismo tiempo, tener la convicción de rechazar su nombramiento”.

Carta de mujeres congresistas contra nombramiento de Benedetti

La carta a la que se refiere Katherine Miranda y que fue enviada al presidente Gustavo Petro rechaza el nombramiento de Armando Benedetti como nuevo ministro del Interior.

"Las mujeres congresistas abajo firmantes elevamos públicamente nuestra voz de rechazo frente a la posible designación del señor Benedetti como Ministro de Interior. Es inaceptable que una persona señalada por presuntas violencias basadas en género sea ahora el encargado de interlocutar, a manera de enlace directo con el gobierno, con las mujeres que hacemos parte de esta corporación y que luchamos todos los días contra la violencia machista", dice el comunicado.

Publicidad

Agregaron que "encontramos deplorable, irrespetuosa e incoherente su decisión de traicionar las promesas y banderas con las que llegó al poder, de la mano de millones de mujeres, comprometiéndose en ese momento a luchar por un país más seguro para nosotras. Lamentablemente, usted decidió gobernar del lado de quienes perpetúan el maltrato, la patanería, el acoso y la misoginia, configurándose así la antítesis de lo que debería ser un proyecto de verdadero cambio para Colombia".

Presidente Gustavo Petro y Armando Benedetti Presidencia

Además, mencionaron que, "como mujeres congresistas que representamos diversas expresiones ciudadanas a lo largo y ancho del país, le solicitamos reconsidere su decisión. Una persona con los antecedentes de Benedetti no es quien debe liderar una de las carteras más importantes de su gabinete pues, además de los cuestionamientos ya mencionados, se suman múltiples investigaciones por presunta corrupción, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, entre otros.

Publicidad

Finalmente, dijeron: "Presidente: usted ha traicionado la lucha de las mujeres, la lucha anticorrupción y ha renunciado a las causas que enarboló durante 30 años. Desde el Congreso de la República no vamos a tolerar su connivencia con quienes ejercen violencias de género. Por esta razón, y en lo que a nosotras respecta, le solicitamos formalmente delegar a un vocero distinto para lo correspondiente a la agenda legislativa".

(Lea también: Benedetti, al Ministerio del Interior: mujeres congresistas rechazan inminente nombramiento)

CAMILO ROJAS

PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo