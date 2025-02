Consejo de ministros “fue un ejercicio un poco apresurado, no planeado”: Juan David Correa

Juan David Correa, que dirigía la cartera de Cultura y quien es uno de los ministros que ya no continuará en el Gobierno de Gustavo Petro, habló con Noticias Caracol sobre su salida tras el consejo de ministros televisado que, a su parecer, “fue un ejercicio un poco apresurado, no planeado y se produjo un poco este desgaste emocional que todo el país vio en vivo y en directo”.

Sin embargo, consideró “que es una idea interesante que haya algunos consejos de ministros que se puedan transmitir, que se puedan ver, que se palpe de alguna manera la textura del poder por dentro”.

Juan David Correa también expresó su sentir sobre el remezón ministerial que se está dando. “Una transición produce desórdenes, caos, complejidades, crisis. Pero yo creo que eso es muy interesante porque yo quiero participar de esa crisis y sigo muy jugado con el Gobierno, con el señor presidente y con el proyecto progresista”.

¿El Gobierno se va a recomponer o esto dejó una herida profunda?

“El Gobierno va a continuar. Esto hace parte de la vida política”, afirmó. Pero Juan David Correa admitió que “a nivel personal hay un duelo y hay una tristeza, por supuesto, yo estoy muy triste. Me duele mucho dejar el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, no solo por mi circunstancia, sino porque estábamos haciendo un trabajo. Pero esa también es la vida”.

Sobre los motivos de su renuncia al ministerio, el exfuncionario dijo que “a veces hay que renunciar con dolor, pero renunciar también es liberar al otro para que pueda seguir adelante. Reconocer con afecto que era mejor estar en este momento afuera que adentro, resistiéndome, diciendo cosas incómodas para que los otros no puedan trabajar. Entonces era mejor renunciar. Era mejor decir adiós. Creo que también es una lección del progresismo, es que uno tiene que ser capaz de despedirse cuando hay que despedirse sin tener por qué tirar la puerta, gritar, decir ahora ya no me siento representado. Yo me siento representado por el presidente Gustavo Petro y me siento representado por el proceso progresista que ha empezado en este país y me comprometeré a trabajar en él de aquí en adelante, porque ya no tengo reversa. Yo tengo una responsabilidad con lo público y me parece que es lo que corresponde asumir cuando uno da estos pasos”.

¿Colombia va a ser la misma de antes?

"Es imposible que sea la misma Colombia, este cambio es irrevocable, ya no se puede detener. Eso no quiere decir que políticamente las contrarreformas, las resistencias ante los cambios siempre existen. Así como se abre un momento de cambio, ¿qué pasó en la España en el año 84 con Suárez? Hubo un intento de retoma del poder. Hay resistencias y yo creo que lo que está ocurriendo en este momento son resistencias", manifestó.

¿Qué pasó en el Ministerio de Cultura durante su tiempo allí?

De acuerdo con Juan David Correa, “el 70% de la inversión en cultura quedó en los territorios excluidos. Hubo un gran plan de formación artística y cultural que queda instalado en 1.540 colegios. Este año se abren 1.200 plazas para formadores y artistas. Se fortaleció el ministerio con nuevos cargos de planta, es decir, va a quedar un ministerio para quien venga muy organizado, con gente, con dignidad, con puestos públicos fijos. Se hizo el Festival Internacional de Artes Vivas para Bogotá, se hizo una COP16. El ministerio tiene una gestión y un pasado que reconocemos y hay inmensos gestores culturales en este país que reconocimos, y su actitud y sus formas las trajimos y las continuamos, como en el caso de la revista Gaceta, y un ecosistema de medios culturales que queda instalado para el Ministerio. Son muchos los logros, pero son logros de procesos, que tienen que continuar”.

Además de agradecer a quienes se quedan en el Ministerio de Cultura, Juan David Correa aseguró que “ayudaré desde afuera sin pedir nada a cambio”.

