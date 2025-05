Choque entre Efraín Cepeda, Armando Benedetti y presidente Petro por consulta popular: esto dijeron

El presidente del Senado de la República, Efraín Cepeda, se pronunció luego de que el ministro del Interior,Armando Benedetti, dijera que el Gobierno Nacional va a convocar la consulta popular por decreto si el Senado "no se pronuncia" antes del primero de junio. Para Cepeda, esta advertencia "es un acto ilegal que violenta el Estado de derecho y la separación de poderes".

Benedetti dijo que tomaría la decisión debido a que el Senado, cuando votó por la consulta popular el pasado 14 de mayo, "no se leyó" la proposición que se iba a votar. "El artículo 125 La Ley Quinta de 1992 dice que se debe leer todo lo que se vota, entonces a mí me pueden dar un papel diciendo votamos esto, pero no se leyó con anterioridad a la votación", explicó el ministro en Noticias Caracol en vivo.

Cabe resaltar que la reforma laboral se había hundido en el Senado, razón por la cual el presidente Gustavo Petro decidió radicar una consulta popular para que fuera la ciudadanía la que decidiera sobre el proyecto. Sin embargo, dicha consulta también se hundió en Plenaria el pasado 14 de mayo, cuando 49 congresistas votaron en contra y 47 a favor. Por lo tanto, se revivió el debate sobre la reforma.

"No toleraremos actitudes autoritarias" Efraín Cepeda

El presidente del Senado le respondió a Benedetti y afirmó que el Senado rechazó la consulta popular "mediante una votación legal y válida", y que, si el Gobierno Nacional no está de acuerdo con su legalidad, puede acudir a la rama judicial, más no expedirla por decreto. "Esta acción representa un grave atentado contra el Estado de Derecho y la separación de poderes, al ignorar una determinación del poder legislativo y usurpar funciones judiciales reservadas exclusivamente a la rama judicial", dijo.

Indicó que el Gobierno Nacional, con la consulta popular, "pretende hacer campaña política con 200 mil millones de pesos colombianos, y eso no lo vamos a permitir". Cepeda indicó en su cuenta de X que "el Senado, en ejercicio de sus facultades legales, rechazó la consulta cuya aprobación es un requisito indispensable para su viabilidad"

Y añadió: "Si el Presidente emite un decreto inconstitucional, recurriremos de inmediato a las instancias judiciales competentes para salvaguardar la democracia. No toleraremos actitudes autoritarias que pretendan engañar a los colombianos o pasar por encima del Congreso de la República y la Rama Judicial. El desespero no puede justificar el autoritarismo".

Este martes, justamente, en la Comisión IV se adelanta el tercer debate de la reforma laboral. Los senadores ya aprobaron la ponencia mayoritaria y se encuentran votando los artículos. Hacia las 4 de la tarde, se habían aprobado 55 de los 73 artículos que contiene el proyecto. Algunos de ellos tienen que ver con el contrato a término indefinido, los trabajadores de plataformas digitales, una prima adicional por crecimiento económico, entre otros.



¿Qué consulta popular se votaría?



Este lunes 26 de mayo, el Gobierno Nacional radicó ante el Congreso nuevamente la consulta popular, con cuatro nuevas preguntas sobre la reforma a la salud, que se unirían a las 12 preguntas relacionadas con la reforma laboral, para un total de 16.

Sin embargo, Benedetti fue claro en decir que se refería "a la primera consulta", reiterando que "no se sabe sobre lo que se pronunciaron ni qué votaron, que además está el hecho de que cambiaron el voto después de cerrada la votación, con lo cual cambia completamente todo el sentido. Pero hay otro problema peor, el Senado de qué se pronunció si no leyeron".

