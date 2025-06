María Fernanda Cabal: "He tenido serios problemas conyugales por el ELN"

Este viernes se llevó a cabo el tercer debate de presidenciables, organizado en la edición 59 del Congreso de Asobancaria. Las diferentes conversaciones han sido moderadas por Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol; Juan Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, y Andrés Mompotes, director de El Tiempo.

Para esta tercera parte, el turno fue para otra baraja de seis posibles candidatos: Gustavo Bolívar, exdirector de Prosperidad Social; Daniel Quintero, exalcalde de Medellín; María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático; Mauricio Lizcano, exministro de las TIC; Maurice Armitage, exalcalde de Cali, y Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda.

Cabal, que actualmente representa a la oposición al Gobierno nacional, hizo reír al público cuando respondió una pregunta sobre el manejo que le daría en un eventual mandato a ese grupo guerrillero. "Ustedes saben que yo he tenido serio problemas conyugales por cuenta del ELN. Me ha sabido a cacho. Porque el ELN es un grupo de sociópatas, donde las cabezas ya se envejecieron y siguieron matando gente. A ellos les gusta matar", dijo la senadora.

Además, la parlamentaria dijo que rechazaba de forma absoluta cualquier proceso de negociación con grupos armados ilegales. "Esta sociedad y la clase política se los ha permitido (matar personas) cuando le dan estatus político a la violencia llamándola revolucionaria. Que vagabundería".

Cabal también dijo que se debía eliminar el delito de rebelión. "Que si a mí me viola un guerrillero es distinto a si me viola un paramilitar o un delincuente común. ¿A qué hora le dimos estatus a la barbarie con ese romanticismo revolucionario? La paz se impone, no se negocia. Usted aprieta, tiene el poder del Estado. Cuando ya tiene el control los llama a negociar", concluyó.

Al inicio del encuentro, la senadora Cabal dijo que quiere ser la primera presidenta de Colombia para "barrer la mediocridad". Aseguró que, de llegar a ganar, trabajaría en una política de seguridad "pactada por las cortes y por el Congreso (...) Hay que devolverle el orden a este país".

Sobre la misma pregunta de cómo manejarían los presidenciables la situación con el ELN, hubo algunos que si dejaron abierta la posibilidad de negociar con este grupo ilegal. Daniel Quintero, exalcalde de Medellín dijo que iba a “negociar en medio del conflicto”. Por su parte, Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, aseguró que levantaría todas las mesas de negociación.

El aspirante presidencial Mauricio Cárdenas aseguró que, de ser elegido, “el 7 de agosto de 2026 se levantan todas las mesas de negociación”. Explicó que, para desmantelar a los grupos armados, es fundamental empoderar a la fuerza pública, brindándole respaldo y fortaleciendo la moral de sus miembros. Asimismo, planteó la posibilidad de reincorporar a exmilitares para que contribuyan a la seguridad del país.

Por su parte, Maurice Armitage, exalcalde de Cali y empresario aseguró que “no puede negociar la paz si uno es débil”. Su propuesta consiste en fortalecer las instituciones militares y de defensa antes de iniciar cualquier proceso de paz. “En el amor, en los negocios y en la paz hay que estar con fortaleza”, resaltó.

Desde el lado más cercano del Gobierno Petro, respondieron Mauricio Lizcano, exministro, y Gustavo Bolívar, que fue funcionario en varios cargos. Lizcano dijo que se debía “reordenar la paz”, afirmando que la paz total propuesta había fracasado. Bolívar aseguró que les iba a dar 100 días para negociar. Dijo que ni las estrategias militares (“el plomo”) ni los intentos de diálogo han logrado resolver el problema de inseguridad. Advirtió que si en un plazo de 100 días no se alcanzan acuerdos concretos, suspendería las negociaciones y daría paso a la acción militar.

En el primer debate estuvieron: la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro; el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa; el exconcejal de Bogotá y exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo -quien ya inscribió su candidatura-; el exministro Alejandro Gaviria; el excontralor Carlos Felipe Córdoba; el empresario Santiago Botero, y el exdirector del Fondo Nacional del Ahorro y presidente del partido Colombia Justa Libres, Ricardo Arias.

Mientras que en el segundo grupo participaron: Claudia López, exalcaldesa de Bogotá; Francisco Barbosa, exfiscal general de Colombia; Miguel Uribe, senador de la república por el Partido Centro Democrático; David Luna, exministro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Paloma Valencia, senadora por el Centro Democrático.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL