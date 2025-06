Gobierno reconoce que podría no cumplirse la regla fiscal y que ya evalúa alternativas

En el marco de la 59ª edición de la Convención Asobancaria, que reúne en Cartagena a expertos y líderes del sector financiero, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, hizo una intervención en la que habló sobre el crecimiento económico del país durante el primer trimestre del año -que se ubicó en 2,6%- y dio detalles del plan que, según dijo, está preparando el Gobierno para asegurar el equilibrio fiscal y garantizar la sostenibilidad de los próximos años.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Ávila, quien hizo un llamado a un "pacto fiscal en el país", confirmó que es muy posible que no se alcance la meta impuesta por la regla fiscal y que, en ese escenario, el Gobierno está considerando alternativas para ajustar las finanzas públicas, que incluyen la posibilidad de suspender regla fiscal. "Ya los estamos analizando, habrá ajustes en el endeudamiento del país. La religión que nos colocaron con la regla fiscal que no es posible, seguramente no vamos a llegar a los límites de la regla, pero habrá incrementos en el endeudamiento, son necesarios".

Y agregó: "Estamos haciendo esfuerzos para atender de manera razonable, prudente, sin romper el crecimiento económico que estamos teniendo, hacer el ajuste fiscal en un periodo razonable y para eso hay alternativas legales e institucionales que lo permiten".

Publicidad

Por lo pronto, el Ministerio de Hacienda ya confirmó que la próxima semana, puntualmente el lunes 9 de junio, se celebrará un Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), en el que se evaluarán opciones. El ministro tampoco confirmó si el Gobierno activará la cláusula de escape, que se trata de una medida que le permite al Ejecutivo suspender temporalmente las metas de déficit establecidas por ley en situaciones extraordinarias.

Lo que sí señaló Ávila es que "el plan va a implicar una serie de ajustes en el gasto en algunos sectores. No estamos negados a hacer ajustes". En ese sentido, afirmó que habrá ajustes en el ingreso a través de una reforma tributaria que implicará un consenso nacional, pues la reforma está incluida en los mecanismos para aumentar el ingreso y así sanear el déficit fiscal. "Nos va a implicar estrategias de consenso nacional para garantizar ingresos que aseguren ese equilibrio fiscal".

Publicidad

"No hay mejor medida que aumentar los ingresos tributarios que garantizar el crecimiento económico. También se menciona como si el Gobierno fuera gastón, pero estamos teniendo un crecimiento razonable de los ingresos y un crecimiento razonable del gasto", manifestó también el ministro.

Ávila comentó que entiende la preocupación que hay alrededor la política fiscal, pero señaló que no dará mayores detalles, por ahora, hasta que tenga lugar el Confis la próxima semana. Y afirmó también que el Gobierno ha mantenido diálogos constantes con el Comité Autónomo de la Regla Fiscal y con las calificadoras de riesgos, que les han pedido hablar sobre la situación fiscal con franqueza. Se espera que en los próximos días el comité fiscal anuncie un nuevo plan presupuestario.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR NOTICIAS CARACOL