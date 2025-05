¿Por qué María José Pizarro y otros senadores del Pacto tildaron al Congreso de hacer trampa?

La consultar popular que se debatía en el Congreso se hundió con 49 votos por el no. Aunque la consulta no se hará se revivió la reforma laboral. María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico, criticó la decisión y aseguró que se trató de una "trampa".

"Abrieron el registro. No dieron ni siquiera el tiempo suficiente. Tocaron la campana, y usted vio (señalando al periodista de Noticias Caracol), para la apelación, pero fueron incapaces de tocar la campana, de dar tres minutos para que esta sesión se mantuviera abierta. Cerraron la sesión a pesar de mi apelación", dijo Pizarro al salir del recinto y hablar con los periodistas.

Según la senadora, durante el conteo de votos apeló por votos manuales repetidos. "Le hicieron conejo a los colombianos y se los advertí hace menos de tres minutos, a Noticias Caracol. No brindaron las garantías. Esta sesión fue una marrullería. Cómo es posible que presenten una proposición sustitutiva de proposiciones que no han sido radicadas y aún así se voten. Nosotros actuamos de buena fe. Votamos que se abriera la reforma laboral".

Pizarro aseguró que a pesar de que la reforma laboral revivía, la van a hundir como lo hicieron con la consulta popular. "Ustedes verán, colombianos, cómo al final no van a respectar sus derechos (...) Esa es la clase de Congreso que ustedes han elegido. Yo les digo, la politiquería tradicional de este país no puede volver a reelegirse en 2026. Merecemos un Congreso decente que respete los derechos de la gente y la constitución de este país".

También criticó a los congresistas que votaron por el no. "Cómo es posible que los congresistas le hayan dicho que no a que el pueblo pudiera pronunciarse frente a sus derechos laborales. Son unos marrulleros y unos tramposos, y el jefe de la banda es Efraín Cepeda con el cónclave que tienen montado para hundir la reforma y hundir al Pacto Histórico. Nosotros no nos vamos a dejar hundir".

Por último, antes de marcharse, la senadora exigió garantías democráticas para la participación política de su movimiento político, el Pacto Histórico. "Exigimos garantías para que el pueblo pueda expresarse en libertad. Lo que acaban de hacer acá es una trampa y tiene nombre, es la política tradicional de este país", concluyó.

La congresista también escribió un mensaje en sus redes sociales: "Acaban de negar la Consulta Popular en el Senado con trampas, leguleyadas y sin respetar el reglamento. Un Congreso que le da la espalda a su gente no puede reelegirse. Con los derechos de los trabajadores no se juega. Nos quieren prescribir y no brindan garantías democráticas (...) Tienen miedo. No saben cómo enmendar el error histórico de haber hundido la Reforma Laboral".

El ministro del Interior, Armando Benedetti también se refirió al hundimiento de la consulta popular. "El secretario general del Senado agregó votos por el No una vez se había cerrado la votación. Eso es un delito, señor secretario", escribió en sus redes sociales. En una segunda publicación continuó diciendo: "Lo de hoy fue fraudulento. Se hundió la Consulta Popular de forma fraudulenta. El presidente del Senado no dio las garantías para votar, cerró el registro cuando vio que iban ganando. Hoy hicieron trampa".

El propio Benedetti protagonizó una discusión con el secretario del Senado, Diego González. Pizarro, que se encontraba muy cerca de González, intentó alejar a Benedetti, quien con gritos y manoteadas continuaba haciendo reclamos por su diligencia en la votación.

El presidente Gustavo Petro, que se encuentra en un viaje internacional por Asia, escribió un mensaje en su cuenta de X alentado a la gente a salir a las calles: "Este es el fraude. El pueblo ya no se debe arrebatar el triunfo. La salida a la calle es masiva, pero la coordinación popular debe dar los pasos a seguir del movimiento democrático que se desata a partir de ahora".

