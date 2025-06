Ela Taubert anuncia concierto en Bogotá como parte de su gira Preguntas a las 11:11

La cantautora colombiana Ela Taubert, una de las voces femeninas más prometedoras de la nueva escena pop latina, regresará a Bogotá este 29 de noviembre, como parte de su esperada gira internacional Preguntas a las 11:11 Tour. El concierto se llevará a cabo en el emblemático Teatro Jorge Eliécer Gaitán, y promete ser uno de los encuentros más íntimos y emocionantes del año, tanto para la artista como para su público local.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Este anuncio llega pocas semanas después del lanzamiento de su álbum debut, 'Preguntas a las 11:11', que ha sido recibido con elogios por parte de la crítica especializada y ha consolidado a Ela como una figura relevante dentro del nuevo pop latino contemporáneo. La gira, que arranca el 31 de agosto en San Juan, Puerto Rico, incluirá paradas en ciudades como Santiago de Chile, Buenos Aires, Lima, Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara, antes de culminar en la capital colombiana.

“No puedo describir lo que significa volver a mi casa a cantar de nuevo. Bogotá me ha visto crecer, me regaló los mejores recuerdos de infancia y me permitió soñar en grande. Se me cumplió mi deseo a las 11:11: cantar en casa”, expresó Ela con emoción en el comunicado oficial y agregó que "no veo la hora de poder compartir lo que estamos preparando en el show para que sea extremadamente especial".

Publicidad

La presentación en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán representa mucho más que una parada más en el tour. Es un regreso simbólico a la ciudad que vio nacer su talento y donde comenzó a escribir canciones desde muy joven. Según cercanos a la artista, el show en Bogotá contará con una puesta en escena íntima pero ambiciosa, y sorpresas exclusivas para el público capitalino.

Ela Taubert fue orgullo colombiano en los Latin Grammy 2024 - Foto: AFP

Este será el primer concierto en solitario de Ela Taubert en su ciudad natal, y se espera que la boletería se agote rápidamente una vez esté disponible. La venta de entradas será anunciada en los próximos días a través de sus redes sociales y plataformas oficiales.

Publicidad

El título de su primer álbum y de la gira hace referencia a un símbolo de introspección y deseo: el momento 11:11. En esa línea, Ela Taubert construye un universo sonoro cargado de preguntas existenciales y emociones sin filtros. Cada canción es una especie de confesión poética que, más allá del desamor o la esperanza, habla del proceso de encontrarse a uno mismo.

El disco, lanzado a inicios de 2025 bajo el sello de Universal Music Group, ha sido elogiado por su narrativa coherente, su sonido sofisticado y su capacidad para emocionar sin caer en clichés. La gira busca traducir esta experiencia al escenario: “un ritual colectivo de música y emoción”, como ella misma lo ha descrito.

Próximas fechas confirmadas de la gira:

31 de agosto – San Juan, PR | Centro de Bellas Artes

9 de octubre – Santiago, Chile | Teatro Coliseo

10 de octubre – Buenos Aires, Argentina | Teatro Vorterix

12 de octubre – Lima, Perú | Centro de Convenciones Barranco

23 de octubre – Monterrey, México | Escenario GNP

24 de octubre – Ciudad de México | Teatro Metropólitan

26 de octubre – Guadalajara, México | Teatro Diana

29 de noviembre – Bogotá, Colombia | Teatro Jorge Eliécer Gaitán

¿Quién es Ela Taubert?

Nacida en Bogotá, Ela Taubert ha logrado posicionarse rápidamente como una de las artistas jóvenes más importantes del momento, gracias a una mezcla única de sensibilidad lírica, honestidad emocional y una voz que conecta profundamente con su generación. Su música aborda temas de amor, desamor, crecimiento personal y espiritualidad, con una estética sonora que fusiona el pop alternativo, el R&B y elementos latinos.

Publicidad

En 2024, fue galardonada con un Latin Grammy, lo que impulsó su proyección internacional y la posicionó en las listas de artistas emergentes más influyentes. Además, la bogotana sorprendió a todos en el evento presentándose con Joe Jonas y lanzando su colaboración con el artista estadounidense.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL