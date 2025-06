Nuevo choque entre Efraín Cepeda y Petro tras denuncia ante ONU contra decreto de consulta popular

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, tal como lo había anticipado, envió a la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) y a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) una alerta temprana, denunciando una ruptura del orden constitucional y amenaza al principio de separación de poderes en Colombia por la decisión del presidente Gustavo Petro de convocar la consulta popularpor decreto.

"Tal decisión constituye una amenaza real, verificable e inminente al principio de separación de poderes, consagrado tanto en la Constitución Política de Colombia como en los principales instrumentos internacionales que garantizan la democracia representativa y el Estado de Derecho, incluyendo la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos", dice el documento sobre la alerta temprana.

La firma Víctor Mosquera Marín Abogados y la Fundación Derechos y Justicia Asociados, quienes representan a Cepeda, también nombraron una serie de pronunciamientos que ha hecho el presidente Petro, en las que habla de un supuesto intento de golpe de Estado por parte del presidente del Senado y, presuntamente, lo acusa de "sabotear la reforma política y de cometer actos de corrupción". Para la defensa de Cepeda, "estas expresiones públicas refuerzan una narrativa oficial de desprestigio, intimidación y deslegitimación institucional frente al Congreso y su Presidente".

Por su parte, el presidente de la corporación indicó ante los medios de comunicación que "el Gobierno tiene que aprender a aceptar las derrotas", refiriéndose a la votación de la plenaria del Senado del pasado 14 de mayo, en la cual se hundió la consulta popular que había presentado el presidente Petro. "Esta votación representa el ejercicio legítimo del control político y legislativo del Congreso, conforme a su rol constitucional como órgano de representación de la voluntad popular", añadió la alerta temprana. Por el momento no se conoce un pronunciamiento por parte de los organismos internacionales.



"Te demostrará el pueblo": Gustavo Petro a Cepeda

Tanto el presidente Petro como el ministro del Interior, Armando Benedetti, han mencionado que cuando el Senado votó sobre la consulta popular no se leyó la ponencia, por lo que la votación no sería válida. Es por eso que anunciaron que antes del 12 de junio se va a expedir el decreto para convocar la consulta popular, que tiene como propósito que la ciudadanía decida sobre el futuro de la reforma laboral. Se espera que la Corte Constitucional decida si es válido el decreto o no.

En ese sentido, el Jefe de Estado, luego de que se conociera la alerta temprana, se pronunció en su cuenta de X, y afirmó: "El orden constitucional no permite jamás impedir el voto libre de un parlamentario para decidir que el constituyente primario, que es su jefe, se exprese. Ningún presidente de partido, ni el presidente del senado, tienen derecho alguno para impedir que ningún parlamentario vote como lo ordena la constitución, libremente, por la decisión de su jefe superior: el pueblo de Colombia".

En otra publicación le respondió a Cepeda lo siguiente: "No es un sueño, paria de la oligarquía, que el pueblo trabajador tenga derechos. Te demostrará el pueblo, cómo la historia trata a los neoesclavistas".

Por otro lado, con el fin de defender la consulta popular, la bancada del Pacto Histórico anunció una nueva jornada de movilizaciones el próximo miércoles 11 de junio en las principales ciudades del país. Incluso, el Presidente indicó que estará en Cali, capital de Valle del Cauca, y acompañará la marcha.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

