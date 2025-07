¿Cuáles son los cambios que suenan en gabinete de ministros para último año de Petro en Presidencia?

El presidente Gustavo Petro ya dijo que habría cambios en su gabinete ministerial de cara a su último año de gobierno. Así lo dejó saber en el consejo de ministros del 15 de julio, cuando manifestó que no puede retener “gente que no sepa el programa de gobierno y que no lo aplique”.

Aunque no se conoce con exactitud cuándo anunciará estos movimientos y las carteras donde habrá cambios, en la Casa de Nariño ya se rumorea lo que viene para algunos de sus más cercanos alfiles.

Noticias Caracol conoció que se habla de al menos cinco cambios en los ministerios. Incluso, en una entrevista con W Radio, el ministro

de Justicia, Eduardo Montealegre, llamó “futuro canciller” a Armando Benedetti, dejando entrever que dejaría el Ministerio del Interior para asumir las relaciones exteriores de Colombia, en reemplazo de la encargada Rosa Villavicencio, quien asumió tras la salida de Laura Sarabia.

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, dio a entender en varias entrevistas a medios de comunicación este 24 de julio de 2025 que Armando Benedetti podría llegar a la Cancillería. Guillermo Alfonso Jaramillo, actual ministro de Salud, lo reemplazaría en el ministerio del… pic.twitter.com/wRaSPLNpwE — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) July 24, 2025

De darse ese movimiento, la cartera política, que tiene los retos de sacar adelante proyectos claves del Gobierno, como la reforma de la salud 2.0 y el proyecto para el sometimiento de grupos armados en el marco de la ‘paz total’, sería asumida por otro de los más cercanos al presidente Petro: Guillermo Alfonso Jaramillo, quien dejaría así el Ministerio de Salud.

Así las cosas, el mandatario tendría que nombrar a otra persona en la cartera de la salud. Noticias Caracol también conoció otros nombres que podrían salir del gabinete. Entre quienes suenan que dejarían sus cargos están Martha Carvajalino, ministra de Agricultura, y Pedro Sánchez, ministro de Defensa.

Además, el presidente Petro -en un encuentro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)- se refirió a Irene Vélez como “mi ministra de Ambiente”. En la actualidad, la funcionaria se desempeña como Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). De esta manera, otra de las salidas en el Gobierno Petro sería la de la ministra Lena Yanina Estrada Añokazi.

No obstante, las decisiones del mandatario sobre los cambios en su gabinete todavía no han sido notificadas y se espera que en los próximos días se conozca cómo quedan conformadas sus carteras para el último año de Gobierno.

En el último consejo de ministros, Petro señaló que "el Gobierno no puede permitir que se burle al pueblo" que al elegirlo presidente "ordenó unas cosas", pero "el gabinete está haciendo lo contrario. Y el gabinete último del 'Gobierno del Cambio' no puede hacer eso".

