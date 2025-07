"Se nos quiere en la foto, pero no en la toma de decisiones": vicepresidenta Francia Márquez

La vicepresidenta Francia Márquez se refirió a su papel durante el actual gobierno en el discurso de conmemoración del Día Internacional de mujeres y niñas afrodescendientes, exponiendo -entre otras cosas- su posición sobre el racismo estructural y algunas experiencias en el cargo que representa.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

“Hace algunos años fui la voz que recorrió el país. Fui la cara de la esperanza (…), pero pronto pasé de fenómeno político, la heroína, a ser la traidora”, dijo Márquez durante su discurso, en Cali, sin apuntar contra alguna persona en particular.

También habló de que, en Colombia, “cuando una mujer asciende, la sospecha la persigue” y que “si se sale del margen asignado entonces es arrogante, desleal, torpe e incapaz".

Publicidad

Más adelante, Márquez se refirió a su paso por el Ministerio de la Igualdad, sobre el que dijo que le dieron la misión de crear “una institución sin estructura, sin recursos, sin apoyo”. Y añadió: “Me dijeron: hazlo tu. Cuando argumenté que tres viceministerios eran muchos, me exigieron cinco. Lo hice, a pesar del bloqueo sistemático. Me acusaron de no ejecutar cuando jamás me entregaron un instrumento para hacerlo”.

En el discurso agregó que le exigieron ser “sumisa” y, cuando exigió respeto, la llamaron “arrogante”. "Poco a poco, lo que se me dijo en privado, se fue haciendo público. Ahora que guardo prudencia se me acusa de complicidad”, anotó.

Publicidad

Refiriéndose al papel de las comunidades afrodescendientes en la política, la vicepresidenta manifestó que “se nos quiere en la foto, pero no en la toma de decisiones. Se nos quiere como símbolo, pero no como un pueblo con voz. Se nos quiere obedientes, si no obedecemos entonces viene el castigo, la violencia política, la cancelación y deshumanización pública”.

Posteriormente, añadió que hoy entiende porque tantos afrodescendientes que han llegado al poder se silencian, “no porque no tengas ideas o capacidades para gobernar, sino porque el precio de hablar es alto. No se nos permite la irreverencia y nuestros errores se magnifican”.

NOTICIAS CARACOL