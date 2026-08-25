De la Espriella ordena trasladar a 20 reclusos de Barranquilla a cárceles de Bogotá, ¿quiénes son?

A través de su cuenta de X, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, anunció que le dio la orden al Inpec de poner fin a lo que llamó "las zonas de confort de quienes pretenden seguir delinquiendo desde las cárceles". "Ordené el traslado a establecimientos penitenciarios de Bogotá de 20 personas privadas de la libertad que estaban recluidas en Barranquilla", detalló el jefe de Estado, quien explicó que 10 de esas personas "se encontraban “detenidos” en estaciones de Policía y otros diez en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de Barranquilla".

El presidente explicó que "los traslados se están realizando bajo rigurosas, máximas y extremas medidas de seguridad, con apoyo de la Fuerza Pública, para evitar fugas, rescates o atentados" y que una vez trasladados a Bogotá, durante los 15 días siguientes serán "distribuidos en distintos establecimientos penitenciarios del país, de acuerdo con las determinaciones de seguridad que adopte el Inpec". "La orden presidencial es clara: desde las cárceles no se extorsiona, no se amenaza ni se dirige el crimen. Las cárceles de Colombia las controla el Estado, no los delincuentes. Se acabaron los privilegios y la alcahuetería con el crimen", escribió De la Espriella.

La medida se produce un día después de que De la Espriella anunció una estrategia integral de seguridad para Barranquilla, que incluye el refuerzo de los operativos contra el crimen organizado y la lucha contra la extorsión. La violencia ha aumentado este año en Barranquilla y su área metropolitana, donde según datos del Instituto de Medicina legal, durante 2025 hubo 725 homicidios, mientras que en lo que va de 2026 la cifra asciende a 738.



El Gobierno nacional ya había ordenado el traslado de 103 presos considerados de alta peligrosidad el pasado 7 de agosto, el mismo día de la investidura de De la Espriella.



¿Quiénes son los privados de la libertad trasladados?

El jefe de Estado escribió en su publicación que entre las personas privadas de la libertad que serán trasladadas bajo esta orden se encuentran miembros de Los Pepes y Los Costeños, dos de las bandas criminales más peligrosas que se disputan el negocio del narcotráfico y las extorsiones en Barranquilla:



- Rodrigo Javier Pantoja Linero, alias Rodrigo o “El Gamo”, de Los Pepes.

- Brayan Camilo Lobo Guerrero, alias El Lobo o “Comandante Gabino”, de Los Costeños.

- Fabio Andrés Diazgranados Pallares, alias Caballo, de Los Costeños.

- Adrián Hernán Guerrero Peña, alias El Miquito, de Los Costeños.

- Erick Fabián Molina Mendoza, señalado como integrante de Los Pepes.

- Carlos Mario Polo Pérez, alias Pastel.

- Jesús Andrés Arrieta Mercado, alias Makelele.

- Andrés Felipe Londoño Cáceres, alias Chocolate.

- José Eulises Flórez Blanco, alias Ñeco.

- José Luis Barrios Álvarez, alias El Huequito.

- Dairo Luis García Quintero, alias El Pequeño.

- Wuainer Jesús Altamar Medina, alias El Gordo Pan.

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