Gobierno presentará un Estatuto Antiterrorista ante Congreso para crear lista de bandas criminales

En entrevista con Noticias Caracol, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció que el Gobierno nacional radicará próximamente en el Congreso de la República un proyecto de Estatuto Antiterrorista. La iniciativa, explicó Lara, busca dotar al Estado de herramientas jurídicas excepcionales para combatir de manera directa a los grupos armados ilegales, en medio de denuncias sobre el supuesto uso de incendios forestales provocados como estrategia de distracción por parte de disidencias de las extintas Farc, por ejemplo, en el departamento del Tolima. De acuerdo con el jefe de la cartera política, el núcleo del proyecto de ley es el establecimiento de un registro formal de grupos al margen de la ley. “Vamos a presentar muy pronto en el Congreso de la República un estatuto antiterrorista, es decir vamos a crear un mecanismo, un sistema de lista de organización terrorista en donde vamos a listar a estas organizaciones”, detalló Lara.

El ministro explicó que, aunque en el ordenamiento jurídico de Colombia ya se contempla el terrorismo de manera individual, hay un vacío legal en la tipificación colectiva: “Aquí existe el delito de terrorismo, pero no existe la definición de organización terrorista”. Con esta nueva herramienta, inspirada en los modelos de Estados Unidos y Europa, el Gobierno de Abelardo de la Espriella busca definir y categorizar formalmente a estas estructuras criminales.

La inclusión de un grupo armado en esta lista oficial acarreará implicaciones legales severas y diferenciadas. Lara señaló que, bajo esta caracterización, se derivarán “unas normas especiales, por ejemplo, un régimen penitenciario especial para esas organizaciones, unas normas que le permitirán actuar y proceder al Estado conforme al riesgo que ponen estas organizaciones terroristas”. De igual forma, el estatuto contempla la creación de nuevos tipos penales y causales de agravación. Entre ellos, agregó el ministro, se destaca la tipificación de la “gran minería ilegal o el de gran minería criminal ligada a organizaciones terroristas”, una actividad que el Gobierno asocia directamente con la financiación del narcotráfico y el terrorismo en el país.



Ante los interrogantes sobre posibles abusos o el riesgo de realizar allanamientos y capturas de forma arbitraria, el ministro Lara enfatizó que la norma estará sujeta a estrictos controles constitucionales y judiciales. “Nosotros somos respetuosos de la Constitución y de la ley. Nosotros no vamos a crear un régimen especial aplicable a cualquier colombiano, sino únicamente al que esté vinculado y que esté debidamente corroborado y probado por la justicia con estas organizaciones criminales”, aclaró, al tiempo que precisó que no se trata de declarar un Estado de excepción generalizado.



Aunque la conformación final de la lista dependerá de los mecanismos aprobados tras el trámite legislativo, Lara adelantó que organizaciones como las disidencias bajo el mando de alias Iván Mordisco y 'Calarcá', la Segunda Marquetalia y el Ejército de Liberación Nacional (Eln) cumplen con los criterios para ser catalogadas como tal. “Son organizaciones que narcotrafican, que se financian del narcotráfico y que cometen acciones terroristas”, afirmó Lara, quien vinculó directamente a estos grupos con las recientes emergencias de orden público e incendios provocados en el departamento del Tolima.

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Precisamente, La Fiscalía Gen¡erwl investiga si existe una acción deliberada detrás de los incendios forestales que ya han quemado miles de hectáreas en el país. La gobernadora del Tolima, el departamento más afectado, anunció la militarización de los municipios afectados por los nueve incendios activos en el oeste del país, tras "serios indicios" de que los fuegos que recorren montañas y llanuras fueron provocados. Los distintos focos han consumido al menos 20.000 hectáreas de bosques y cultivos de limón, café y mango, según el Gobierno regional.

Los incendios se dan en paralelo a la crisis generada por el devastador terremoto del 10 de agosto, que se cobró la vida de cientos de personas y dejó a miles sin vivienda. También en medio de una temporada de sequía y del fenómeno El Niño, que en Colombia provoca una disminución de las lluvias y un aumento de las temperaturas.

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