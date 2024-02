Debate de reforma pensional se retomó con tropiezos: “El escenario lo siento poco optimista”

En la plenaria del Senado arrancó con tropiezos el segundo debate de la reforma pensional. La ponente de la iniciativa, que hace parte del Pacto Histórico, aseguró que el Gobierno nacional la está dejando sola.



Durante la jornada de este martes, 27 de febrero de 2024, no se discutió el articulado, sino que la votación de 50 impedimentos acaparó todas las horas de la sesión.

Primero, por falta de quórum no prosperó la moción de censura contra Astrid Rodríguez, exministra del Deporte, y por los mismos motivos se levantó la sesión que fue citada para este miércoles.

Un ambiente muy poco favorable para el Pacto Histórico, que asegura sentirse solo frente a esta discusión.

La ponente del proyecto de la reforma pensional dijo que el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, debe demostrar que es capaz de construir un enlace efectivo entre el Gobierno nacional y el Congreso para sacar adelante ese proyecto.

“El escenario realmente lo siento poco optimista alrededor de la de Gobierno, no porque sea mala, no por un debate técnico, sino por un aspecto político. Esto no es un trabajo que solamente le compete a los que somos ponentes de la reforma pensional, sino que aquí debe ir de la mano de un trabajo político, de la mano del Gobierno nacional. Si estos dos trabajos no se conjugan y solo nos lo dejan a los senadores, obviamente va a hacer falta”, argumentó Martha Peralta, senadora ponente de la reforma pensional.