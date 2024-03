Debate por la reforma pensional caldeó los ánimos en el Congreso de la República

En las últimas horas, se dio un nuevo intento en el Congreso de la República por tramitar la reforma pensional del presidente Gustavo Petro. La discusión por la iniciativa no avanzó y se estancó por cinco impedimentos.



El presidente del Senado, Iván Name, encabezó una fuerte discusión con el senador de Cambio Radical David Luna, luego de que esta plenaria aprobara un impedimento al opositor Carlos Fernando Motoa.

La diferencia se dio cuando el presidente no quiso otorgar el derecho a réplica a los opositores, considerando que la mención no era directa, sino al partido.

“Senador Luna, le quiero asegurar que no me va usted a enseñar el reglamento”, acotó Name.

La aprobación de este impedimento a Carlos Fernando Motoa fue calificada por varios sectores como una jugada que le salió mal a la oposición, ya que se aprobó cuando se salieron buscando romper quorum.

También hubo polémica porque el senador del Pacto Histórico Inti Asprilla dijo que varios senadores radicaban algunos impedimentos como una estrategia de dilación del debate.



“Que si Motoa está impedido aquí estamos en la obligación de reabrir todos los impedimentos. El sueldo que me pagan a mí lo voy a usar con todas mis fuerzas para bloquear los disparates del Gobierno, el sueldo que te pagan a ti, Inti, está ayudando a que la pensión de nuestra generación quede en el aire y que la salud de los colombianos también”, precisó Carlos Meissel, senador del Centro Democrático.

Por otro lado, José David Name, senador del Partido de la U, dijo lo siguiente: “Yo creo que lo que está pasando, señores senadores, es que a ustedes no les salió bien la jugadita. Defiendan sus impedimentos dentro del plenario”.

“En el comportamiento del senador Inti Asprilla, un senador que constantemente falta a la verdad, que es mentiroso. Pero que, en esta plenaria y en mi ausencia, haya dicho que yo he radicado impedimentos anteriores, pues sí me parece cobarde. Diga las cosas como son”, precisó Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical.

Finalmente, se reabrió el debate alrededor de este impedimento y se negó con los opositores presentes en la plenaria. Carlos Fernando Motoa podrá participar del debate de la reforma pensional. Entretanto, el senador David Luna le ofreció disculpas al presidente del Congreso por haberse alterado.