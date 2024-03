Duro choque de Jota Pe Hernández y María José Pizarro: "Perro rabioso", "defensora de guerrilleros"

En medio del debate de moción de censura al ministro de Defensa, Iván Velásquez, los congresistas Jota Pe Hernández y María José Pizarro, de la Alianza Verde y del Pacto Histórico, respectivamente, protagonizaron un episodio que se ha hecho tendencia.



En aquel debate se cuestionó la presencia que ejercen los grupos al margen de la ley en ciertas zonas de Colombia y las muertes de los líderes sociales.

Cuando llegó el momento de que la senadora Pizarro interviniera, ella manifestó: “Me parece absolutamente innecesario pararse al frente del ministro a decirle que es un cínico y un mentiroso”. Inmediatamente, el congresista Jota Pe Hernández la interrumpió y gritó: “¡Está mintiendo!”.

María José Pizarro guardó silencio durante un segundo y, cuando le pidieron que prosiguiera con su intervención, dijo: “Cuando el señor senador respete un poco, cuando deje de enfurecerse cuando lo dejan en evidencia. Cuando deje de reaccionar como un perro rabioso cuando lo dejan en evidencia. En ese momento… no deja hablar… es imposible hablar así”.

Después, Jota Pe Hernández compartió un video en sus redes sociales con la descripción: “Pizarro, que tanto habla de respeto y que tanto se victimiza, me trata de ANIMAL Y DE PERRO cuando (yo) afirmo que a nuestros militares los están matando y que ¡el ministro MIENTE! No es la primera vez que nos insulta, lo hace en secreto y luego sale en público a tildarme de machismo”.

⚠️Pizarro que tanto habla de respeto y que tanto se victimiza me trata de ANIMAL Y DE PERRO cuando afirmo que a nuestros militares los están matando y que el ministro MIENTE!



No es la primera vez que nos insulta, lo hace en secreto y luego sale en público a tildarme de machismo. pic.twitter.com/vk0mAfNEhn — Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) March 13, 2024

Publicidad

En el video, Jota Pe Hernández afirmó que María José Pizarro “me acaba de tratar de ‘perro rabioso’ porque digo que es verdad que a nuestros militares los están matando, me acaba de tratar de ‘perro rabioso’. Ah, ¿qué tal? La que pide respeto, ahí la tienen”.

Y Hernandez añadió: “El hecho de que usted sea defensora de guerrilleros, no me evita a mí defender a la fuerza pública, a los militares que están matando. Me trata de ‘perro rabioso’, ¿no? Qué bueno que Colombia la vea, la que pide respeto, la que habla de que no la respetan, tratando a las personas como ‘perro’”.

Publicidad

Cuando la senadora Pizarro intentó hablar, Jota Pe Hernández la interrumpió diciendo: “Mire, mire cómo se victimiza y después sale a decir que ‘machismo contra la mujer’, pero a los compañeros los trata de ‘perros rabiosos’”.



Luego, María José Pizarro compartió un video en su cuenta de X escribiendo: “Me reafirmo: JP reaccionó como un 'perro rabioso'. Si esto no es violencia política ¿qué es? Me violenta y no es la primera vez. No se atreve con los hombres porque lo que no soporta es que una mujer lo confronte. Es un misógino de la derecha ultra radical colombiana”.

En el video se ve al senador Jota Pe Hernández exigiendo respeto y ella enfatizando que lo llamó ‘perro rabioso’.