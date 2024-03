Petro dijo que no retirará reforma a la salud: “Congreso sabe cuál es la consecuencia de hundirla"

La reforma a la salud quedó prácticamente hundida en el Senado de la República. Ocho congresistas votarán para que se archive una de las iniciativas más importantes del gobierno del presidente Gustavo Petro.



Estos son los congresistas de la Comisión Séptima del Senado que hoy tienen prácticamente hundida la reforma a la salud:

José Alfredo Marín, conservador.

Alirio Barrera, Centro Democrático.

Norma Hurtado, de la U.

Miguel Ángel Pinto, liberal.

Lorena Ríos, de Colombia Justa Libres.

Honorio Henríquez, de Centro Democrático.

Berenice Bedoya de la ASI.

Nidia Blel, conservadora.

La firma de Norma Hurtado, hacia el mediodía de este martes, 12 de marzo de 2024, completó los 8 votos necesarios para aprobar o negar algún proyecto en la Comisión Séptima, ya que esta tiene 14 integrantes y se necesita la mitad más uno para favorecer o bajarles el dedo a las iniciativas.

“No hay aval fiscal, la gestión del riesgo está atomizada, tenemos muchos temas que tienen que ver con de dónde van a salir los dineros, de dónde van a salir las nuevas fuentes de financiación y qué tanto esta transición afecta la vida de los pacientes si se llega a aprobar esta reforma”, sostuvo Norma Hurtado.

Acemi, el gremio que reúne a las EPS del país, ve una oportunidad con lo que está ocurriendo en el Senado, así lo manifestó Ana María Vesga, presidenta de ese órgano: “Una gran oportunidad para hacer un diálogo alrededor de las reformas y los avances que requiere el sistema y recordar que este proyecto no solucionaba los problemas del sistema”.

El presidente Gustavo Petro respondió a la solicitud de algunos congresistas de la misma bancada de gobierno de retirar el proyecto para evitar una derrota política: “No, para nada, no vamos a retirarla. El Congreso sabe cuál es la consecuencia de hundir la reforma a la salud. El sistema actual no es sostenible y punto”.

Publicidad

Ante el complicado panorama de la reforma, los ponentes de la iniciativa reconocen una falla en la estrategia política y anunciaron que están dispuestos a buscar un consenso.

“Abrimos la puerta para la construcción de una alternativa, de una ponencia alternativa para los que presentaron el archivo como para los que hoy no han manifestado su opinión al respecto”, indicó Martha Peralta, senadora del Pacto Histórico.

Publicidad

Ana Paola Agudelo, senadora de Mira, aseguró que, aunque no firmó la ponencia de archivo, la respaldará en debate, es decir, que serían 9 los votos contra la reforma a la salud.