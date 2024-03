Antonio Navarro, que participó en la constituyente del 91, dice que “no luce necesaria una nueva”

Crece en Colombia el debate por la propuesta del presidente Gustavo Petro sobre convocar una Asamblea Nacional Constituyente si no se aprueban las reformas en el Congreso. Varios políticos que participaron de la constituyente del 91 dicen que no ven necesaria esta idea del mandatario.



“Si esta posibilidad de un gobierno electo democráticamente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente”, afirmó el presidente Petro el pasado viernes, 15 de marzo de 2024, en Cali.

Esta advertencia del presidente Gustavo Petro está generando un debate nacional, como él mismo lo dijo en la mañana de este sábado a través de su cuenta en X.

Iván Name, presidente del Congreso, dijo que la corporación no acepta amenazas ni presiones.

“Al Congreso no le pesa una sola en el cuello del presidencialismo. Lo hemos dicho muchas veces y reclamamos la serenidad, el respeto, la armonía, la cordialidad de parte del Gobierno, y le pedimos al presidente que en ese mismo tono y nivel de cordialidad trate la democracia que preside, que no vaya a envilecerse equivocadamente nuestra institucionalidad”, aseguró Name.

Quienes participaron de la constituyente del 91 reaccionaron. El exsenador Antonio Navarro dijo, a través de su cuenta en X, que “no luce necesaria una nueva Asamblea Nacional Constituyente en estos momentos”.

Fernando Carrillo señaló que el problema hoy no es la Constitución, sino la radicalización que asfixia el diálogo y los acuerdos.

Para el senador Humberto de la Calle, la constituyente del 91 se hizo precisamente buscando consensos en momentos de crisis y en este escenario hubo participación del M-19.

“En cambio, esta propuesta de hoy del presidente Petro es para derrotar a alguien, no es para unir, sino para utilizar la constituyente como una especie de arma de combate, como una especie de carta guerra. Me parece que es una visión equivocada del Estado de derecho”, aseguró De la Calle.



Desde el partido de gobierno hay quienes abogan por el acuerdo nacional y otros respaldan la idea de la constituyente.

“Yo sigo creyendo que es posible un acuerdo nacional en el que a través de un diálogo y una concertación nos pongamos de acuerdo los colombianos en cómo resolver los problemas del país”, señaló Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico.

“Yo apoyo a la constituyente que propone el presidente Petro. El Congreso de la República no está reconociendo que más de 11 millones de colombianos le dieron un mandato al presidente”, indicó Alejandro Ocampo, representante a la Cámara por el Pacto Histórico.

Gremios económicos como Fenalco dicen que el presidente Gustavo Petro, intimida al Congreso y rompe una promesa de campaña de no convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, además de que amenaza la institucionalidad y la democracia de Colombia.