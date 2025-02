El reclamo del presidente Petro al ministro de Educación por llegar tarde a consejo de ministros

Todo un revuelo político ha generado el consejo de ministros que se llevó a cabo el martes 4 de febrero y fue transmitido en televisión nacional. El presidente Gustavo Petro y su gabinete tuvieron momentos polémicos, que despertaron todo tipo de comentarios.

Uno de los momentos más llamativos en la reunión ministerial del Gobierno nacional fue cuando el ministro de Educación, Daniel Rojas, llegó tarde a la mesa.

La reacción del presidente Gustavo Petro fue la siguiente: “¡Ve! Llegó el ministro de Educación, bravo”. Después, el jefe de Estado se dirigió a Rojas y le dijo que “ya pasé por Educación, ministro. Espero que le digan sus compañeros qué fue lo que dije”.

A lo dicho por el mandatario, el ministro de Educación trató de explicar el motivo de su tardanza: “Si usted me permite, por favor, excusarme por mi llegada tarde y poder explicar a usted y al país por qué llegué tarde, presidente. Usted tiene muchísima razón en cuanto al sector educación y el rezago que existe frente a nuestro programa de Gobierno”.

El ministro agregó que “en el Ministerio de Educación no existen agendas paralelas”. Además, Daniel Rojas le dijo al jefe de Estado “presidente, póngame un poquito de atención, por favor”.

Desde su cuenta de X, el ministro dijo que “llegué tarde al consejo de ministros por una razón que excusa mi tardanza. Sostuve reunión con el Gobernador de La Guajira, rector de la Universidad de La Guajira, el representante Jorge Cerchiario, el alcalde de San Juan del Cesar La Guajira, alcalde Becerril, y La Jagua de Ibirico, departamento del Cesar, para concretar la oferta de educación superior en Nazareth, Uribia, Manaure y avanzar en los proyectos de nuevas sedes universitarias en el corredor minero del Cesar. Excúsenme la tardanza, pero por la juventud guajira y cesarense, valía la pena”.

Finalmente, el ministro Daniel Rojas le dijo al presidente Gustavo Petro que “estar a su lado puede ser gratificante para las agendas propias, pero yo no tengo una agenda propia. Mi lealtad está con usted y con este programa de gobierno, como lo he hecho, incluso, cuando usted salió de la Alcaldía. Desde ese momento, hasta el día de hoy y hasta que tenga vida y fuerzas para luchas, voy a ser leal a usted, a este gobierno y a este proyecto que se proyecta a largo plazo, desde donde esté y desde donde usted indique, señor presidente”.

Renuncia Jorge Rojas, director del Dapre

El director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Jorge Rojas , renunció este miércoles al cargo tras el caótico consejo de ministros televisado del martes, que mostró las fracturas internas del Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro.

"Lo que pasó ayer muestra nuestras debilidades, nuestras angustias, pero también debe mostrar la fortaleza y la decisión de un equipo de gobierno que quiere seguir adelante (...) Yo presenté mi renuncia irrevocable ayer", expresó el funcionario, muy cercano a Petro y quien había asumido el cargo hace una semana, en una entrevista con la emisora W Radio.

En el consejo de ministros del martes, de seis horas de duración, afloraron críticas de varios ministros y de la propia vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, al nombramiento como jefe de Despacho Presidencial del polémico exembajador Armando Benedetti , acusado de corrupción, y al manejo en general del Gobierno.

En ese sentido, Rojas, que venía de ser vicecanciller, afirmó que "los nombramientos son decisión del presidente de la república y esos nombramientos del presidente de la república deben acatarse como corresponde, a la autoridad del Estado".

Sin embargo, el funcionario afirmó que "el presidente necesita en su gabinete y en la dirección del Dapre a alguien que le pueda apoyar desde la perspectiva que él tiene".

"Pienso que sin una reforma del Dapre, que aclare las competencias, que aclare los mecanismos y procedimientos, es muy difícil (...) Él (Petro) trajo a otra persona, esa persona tiene unas responsabilidades y corresponde en decisión del presidente y de esa persona manejar los asuntos de la Presidencia", agregó Jorge Rojas.

Críticas al nombramiento de Benedetti

El punto de quiebre en el consejo de ministros lo marcó la vicepresidenta Márquez, quien aprovechó que el espacio era transmitido al país para manifestarle públicamente a Petro su inconformidad por el nombramiento de Benedetti y para criticar el excesivo poder de la nueva canciller, Laura Sarabia.

"No me parece, y respeto a Benedetti, pero no comparto su decisión; la respeto porque usted es el jefe de Estado y es el presidente, pero no comparto su decisión de traer a este Gobierno a esas personas que sabemos que tienen gran parte de responsabilidad con lo que está pasando", expresó Márquez, quien fue secundada en su crítica por la ministra de Ambiente, Susana Muhamad; por el director del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar y otros funcionarios.

En sus críticas a Sarabia, considerada mano derecha de Petro, Márquez afirmó: "No me parece, en este Gobierno, las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo. Me ha tocado decirle: 'respéteme que soy la vicepresidenta'".

Para Rojas, lo sucedido en la sesión del martes buscaba mostrar la necesidad que tiene Petro de corregir "el rumbo en lo que necesita".

"Esa es la angustia que el presidente transmitió ayer, me parece que fue demasiado extenso y se dio una sensación que no corresponde a lo que queremos mostrarle al país. Es un problema de comunicación política (...) pero también es un problema de política de Estado", detalló.

