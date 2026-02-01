A la sombra del ‘hombre Marlboro’: el exnarcotraficante apoya varias campañas políticas

Varios congresistas investigados por la Corte Suprema de Justicia terminaron haciendo campaña en La Guajira respaldados por Samuel Santander Lopesierra, más conocido como 'el hombre Marlboro', el exnarcotraficante que pagó una larga condena en Estados Unidos y que ahora es uno de los barones electorales en esa región del país.

Aunque se le ha visto con micrófono en mano dando discursos, no es un candidato de las próximas elecciones y su nombre no aparece en ningún tarjeton. No obstante, difunde mensajes en redes sociales que dicen: "Apoya a Santa Lopesierra" o "Yo voto por el que diga Santa".

La estrategia de este cacique político de La Guajira es conquistar el Congreso en cuerpo ajeno.



¿Quién es ‘el hombre Marlboro’?

Fue uno de los capos más importantes de la década de 1980. Tras pagar una condena en Estados Unidos regresó a Colombia y se metió de lleno en la política.



Su alias, ‘el hombre Marlboro’, aparece vinculado a varios escándalos en las últimas elecciones. El más mediático involucra a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, quien está en juicio porque, según la Fiscalía, Lopesierra le habría entregado 400 millones de pesos cuando era diputado del atlántico. (Lea también: Caso Nicolás Petro: 'El hombre Marlboro’ negó cualquier contacto con la familia presidencial)



El nombre de 'Marlboro' volvió a sonar en las pasadas elecciones de alcaldes y gobernadores cuando se lanzó a la alcaldía de Maicao, aspiración que no prosperó porque el Consejo Nacional Electoral consideró que la condena en Estados Unidos lo inhabilita para ejercer política.

Hoy, el nombre de 'Marlboro' de nuevo retumba en La Guajira. A pesar de su oscuro pasado es considerado un barón electoral que respalda varias candidaturas al Congreso.



¿Qué candidatos estarían siendo apoyados por ‘el hombre ‘Marlboro’?

Martha Peralta, quien aparece mencionada en este video, está siendo investigada en la Corte Suprema de Justicia por presunta corrupción con contratos de la UNGRD.

El otro personaje que cuenta con un abierto respaldo de 'Marlboro' es el representante Juan Loreto Gómez. Este joven político conservador llegó al Congreso por ser el heredero de la curul de su madre, la exrepresentante María Cristina Soto, más conocida como Tina. La Corte la llamó a juicio porque considera que buena parte de los 40.300 votos que la llevaron al Congreso en 2018 fueron producto de un fraude electoral.

La voz de Loreto Gómez aparece en varias de las más de 20.000 grabaciones hechas por las autoridades a la mafia que negoció votos en La Guajira en 2018.

Por cuenta de esos audios, la Corte Suprema le compulsó copias al considerar que él tuvo un papel protagónico en los pagos a la estructura delictiva que habría comprado los votos.

Así se escucha en una grabación revelada por Noticias Caracol. Se trata de una reunión en octubre de 2020 en la que participaron Loreto Gómez y dos de las personas que, según el alto tribunal, estuvieron a cargo de la compra de los votos: Simón López, un exdiputado de La Guajira, y Ades Aramendis.

Simón López: Nosotros necesitamos que nos reconozcan la plata que nos quedaron debiendo de la campaña.

Juan Loreto Gómez: ¿Cuánto? ¿Cuánto fue eso?

Ades Aramendis: 93 barras.

Simón López: Eso fue un compromiso que usted hizo en campaña y al final no nos dieron la plata.

Juan Loreto Gómez: Mano, lo podemos hacer más o menos en tres o cuatro contados.

Simón López: Danos la platica de una vez. ¿A ti suave y a nosotros complicado? Danos la mitad ahora y la otra mitad más adelante. Si tú quieres no nos mandes nada y nos das un contrato.

En esa misma reunión, Juan Loreto Gómez habló de su influencia en la Fiscalía General de la Nación, en donde la investigación contra la mafia que compra los votos duró dormida varios años.

Juan Loreto Gómez: Es que mira, te voy a decir, el procedimiento es, la ponen hoy y mañana la coge este ¿Cómo se llama? Néstor Humberto. Enseguida tan, tan, Fiscalía 37 de Bogotá que no sé qué, donde logramos dormir el proceso que tenemos nosotros como personas naturales.

En esa estrategia de dormir el caso en la justicia, también participó otro poderoso protagonista de la narcopolítica de La Guajira: Carlos Alberto Lopesierra, alias Ñeco, hermano del 'hombre Marlboro'.

‘Ñeco’ fue extraditado en 2004 por los mismos cargos de narcotráfico por los que había sido enviado a los Estados Unidos su hermano. En la grabación obtenida por Noticias Caracol, el mismo Loreto Gómez hablaba de su amistad con él.

Simón López: Yo estaba en Barranquilla este fin de semana y tuve la oportunidad de hablar con Ñeco Lopesierra, tú lo conoces (...). Es que Ñeco es mi hermano.

Juan Loreto Gómez: Ñeco también es mi llave, él te pudo hablar bien de mí.

Simon López: Es que Ñeco me habló bien de ti, es por eso que al final me dijo: 'No joda, pero habla bien con él, cuadren la vaina, tal tal'.

En la grabación, Simón López aseguró que 'Ñeco' ayudó en la investigación que los salpicaba y por eso lo presentó con magistrados del Tribunal Superior del Atlántico.

Las más de 20.000 interceptaciones telefónicas fueron usadas por la Corte Suprema de Justicia para llevar a juicio a la excongresista Tina Soto.

Sin embargo, a pesar de la gravedad de los audios, en el alto tribunal no existe ninguna investigación abierta contra el congresista Loreto Gómez por estos hechos, pero sí por otros. Aparece vinculado a dos investigaciones. La primera, del año 2023, está relacionada con la detención del vehículo que le asignó la Unidad Nacional de Protección al congresista y en el que fueron encontrados 175 cartuchos para fusil.

Según Loreto Gómez, un tercero tomó el carro sin su consentimiento. El conductor resultó ser Juan José Madiedo, el firmante de un contrato de interventoría por 21.000 millones de pesos con la alcaldía de Barrancas, que para ese momento estaba en poder del primo del congresista: Iván Mauricio Soto.

La segunda investigación está relacionada con un cuadro entregado a las autoridades por María Alejandra Benavides, testigo estrella de la Fiscalía y exasesora del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. En su negociación con la justicia, Benavides aseguró que más de 60 proyectos del Invías serían entregados a congresistas que votaran iniciativas a favor del gobierno. (Lea también: Videos muestran a protagonistas del escándalo de la UNGRD en reuniones en el Ministerio de Hacienda)

En una casilla aparece Juan Loreto Gómez como presunto beneficiario de una adición por 26.000 millones de pesos a un contrato para el mejoramiento de vías terciarias en Barrancas.

Estas investigaciones, sumadas a las irregularidades con ‘el hombre Marlboro’, no son las únicas que oscurecen la campaña de Loreto Gómez. Su fórmula en el Senado es Wadith Manzur, otro de los más comprometidos en el escándalo de la UNGRD.

Noticias Caracol se comunicó con el representante Loreto Gómez, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.

UNIDAD INVESTIGATIVA DE NOTICIAS CARACOL