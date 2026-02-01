En vivo
Ganadores de los Premios Grammy 2026 en todas las categorías: lista completa
EN VIVO

Ganadores de los Premios Grammy 2026 en todas las categorías: lista completa

Conozca quiénes ganaron en los Premios Grammy 2026 y consulte EN VIVO la lista completa de los artistas ganadores de la noche.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 1 de feb, 2026
grammy
Sitio web oficial Grammy Awards

Esta noche la industria musical se detiene para celebrar la 68.ª edición de los Premios Grammy. La ceremonia, que tiene lugar en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, promete ser una de las más reñidas de la década, con figuras de la talla de Kendrick Lamar, Lady Gaga y Bad Bunny compitiendo por los galardones más prestigiosos del mundo.

La jornada comenzó con la Premiere Ceremony a las 3:30 p.m. hora Colombia, espacio donde se entregan la mayoría de las categorías técnicas y de géneros específicos, mientras que la gala principal inicia oficialmente a las 8:00 p.m. bajo la conducción, por quinto año consecutivo, de Trevor Noah.

¿Dónde ver los Grammy 2026 en vivo en Colombia?

Para los seguidores en Colombia, la gala se puede seguir en directo a través de la señal de televisión de TNT y por medio de la plataforma de streaming Max. Estos canales ofrecen la cobertura completa, desde el desfile de estrellas en la alfombra roja hasta la entrega del último gramófono de la noche.

Categorías Generales

Disco del Año:

  • DtMF – Bad Bunny
  • Manchild – Sabrina Carpenter
  • Anxiety – Doechii
  • WILDFLOWER – Billie Eilish
  • Abracadabra – Lady Gaga
  • Luther – Kendrick Lamar con SZA
  • The Subway – Chappell Roan
  • APT. – ROSÉ & Bruno Mars

Ganador:

Álbum del Año:

  • DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny
  • SWAG – Justin Bieber
  • El mejor amigo del hombre – Sabrina Carpenter
  • Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T y Malice
  • MAYHEM – Lady Gaga
  • GNX – Kendrick Lamar
  • MUTT – Leon Thomas
  • CHROMAKOPIA – Tyler, The Creator

Ganador:

Canción del Año:

  • Abracadabra – Lady Gaga
  • Anxiety (Ansiedad) – Doechii
  • APT. – ROSÉ & Bruno Mars
  • DtMF – Bad Bunny
  • Golden (De los cazadores de demonios del KPop) – HUNTR/X
  • luther – Kendrick Lamar con SZA
  • Manchild – Sabrina Carpenter
  • WILDFLOWER (FLORES SILVESTRES) – Billie Eilish

Ganador:

Mejor Artista Nuevo:

  • Olivia Dean
  • KATSEYE
  • Las Marías
  • Addison Rae
  • sombr
  • Leon Thomas
  • Alex Warren
  • Lola Young

Ganador:

Productor del Año, No Clásico:

  • Dan Auerbach – (Hermanos Gutiérrez, The Black Keys, Jeremie Albino)
  • Cirkut – (Lady Gaga, ROSÉ & Bruno Mars, The Weeknd, Ed Sheeran)
  • Dijon – (Justin Bieber, Dijon)
  • Blake Mills – (Japanese Breakfast, Lucy Dacus, Perfume Genius)
  • Sounwave – (Kendrick Lamar - GNX)

Ganador: Cirkut – (Lady Gaga, ROSÉ & Bruno Mars, The Weeknd, Ed Sheeran)

Compositor del Año, No Clásico:

  • Amy Allen – (Sabrina Carpenter, ROSÉ & Bruno Mars, Tate McRae)
  • Edgar Barrera – (KAROL G, Shakira, Juanes, Manuel Turizo)
  • Jessie Jo Dillon – (Kelsea Ballerini, Jelly Roll, Megan Moroney)
  • Tobias Jesso Jr. – (Justin Bieber, Miley Cyrus, Bon Iver)
  • Laura Veltz – (Demi Lovato, Jessie Murph, Maren Morris)

Ganador: Amy Allen – (Sabrina Carpenter, ROSÉ & Bruno Mars, Tate McRae)

Pop, Dance y Electrónica

Mejor Interpretación Pop Solista:

  • DAISIES – Justin Bieber
  • Manchild (Ho– Sabrina Carpenter
  • Disease – Lady Gaga
  • The Subway – Chappell Roan
  • Messy – Lola Young

Ganador:

Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo:

  • Defying Gravity – Cynthia Erivo y Ariana Grande
  • Golden (De KPop Demon Hunters) – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI
  • Gabriela – KATSEYE
  • APT. – ROSÉ & Bruno Mars
  • 30 por 30 – SZA con Kendrick Lamar

Ganador:

Mejor Álbum de Pop Vocal:

  • SWAG – Justin Bieber
  • Man’s Best Friend (El mejor amigo del hombre) – Sabrina Carpenter
  • Something Beautiful – Miley Cyrus
  • MAYHEM – Lady Gaga
  • I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims

Ganador:
Mejor Grabación Dance/Electrónica:

  • No Cap – Disclosure & Anderson .Paak
  • Victory Lap – Fred again.., Skepta & PlaqueBoyMax
  • SPACE INVADER – KAYTRANADA
  • VOLTAGE – Skrillex
  • End of Summer – Tame Impala

Ganador: End of Summer – Tame Impala

Mejor Grabación de Pop Dance:

  • Bluest Flame – Selena Gomez & benny blanco
  • Abracadabra – Lady Gaga
  • Midnight Sun (Sol de medianoche) – Zara Larsson
  • Just Keep Watching (Sigue mirando - de F1® La película) – Tate McRae
  • Illegal – PinkPantheress

Ganador: Abracadabra – Lady Gaga

Mejor Álbum Dance/Electrónica:

  • EUSEXUA – FKA twigs
  • Ten Days – Fred again..
  • Fancy That – PinkPantheress
  • Inhale / Exhale – RÜFÜS DU SOL
  • F* U SKRILLEX YOU THINK UR ANDY WARHOL BUT UR NOT!! <3** – Skrillex

Ganador: EUSEXUA – FKA twigs

Mejor Grabación Remezclada:

  • Abracadabra (Gesaffelstein Remix) – Gesaffelstein (Lady Gaga & Gesaffelstein)
  • Don’t Forget About Us – KAYTRANADA (Mariah Carey & KAYTRANADA)
  • A Dreams A Dream (Ron Trent Remix) – Ron Trent (Soul II Soul)
  • Galvanize – Chris Lake (The Chemical Brothers & Chris Lake)
  • Golden (David Guetta REM/X) – David Guetta (HUNTR/X)

Ganador: Abracadabra (Gesaffelstein Remix) – Gesaffelstein

Rock, Metal y Música Alternativa

Mejor Interpretación de Rock:

  • U Should Not Be Doing That – Amyl and The Sniffers
  • The Emptiness Machine – Linkin Park
  • NEVER ENOUGH – Turnstile
  • Mirtazapine – Hayley Williams
  • Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning – YUNGBLUD ft. Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II

Ganador: Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning – YUNGBLUD

Mejor Interpretación de Metal:

  • Night Terror – Dream Theater
  • Lachryma – Ghost
  • Emergence – Sleep Token
  • Soft Spine – Spiritbox
  • BIRDS – Turnstile

Ganador:

Mejor Canción de Rock:

  • As Alive as You Need Me to Be – Nine Inch Nails
  • Caramel – Sleep Token
  • Glum – Hayley Williams
  • NEVER ENOUGH – Turnstile
  • Zombie – YUNGBLUD

Ganador: As Alive as You Need Me to Be – Nine Inch Nails

Mejor Álbum de Rock:

  • private music – Deftones
  • I quit – HAIM
  • From Zero – Linkin Park
  • NEVER ENOUGH – Turnstile
  • Idols – YUNGBLUD

Ganador: NEVER ENOUGH – Turnstile

Mejor Interpretación de Música Alternativa:

  • Everything Is Peaceful Love – Bon Iver
  • Alone – The Cure
  • SEEIN’ STARS – Turnstile
  • mangetout – Wet Leg
  • Parachute – Hayley Williams

Ganador: Alone – The Cure

Mejor Álbum de Música Alternativa:

  • SABLE, fABLE – Bon Iver
  • Songs of a Lost World – The Cure
  • DON’T TAP THE GLASS – Tyler, The Creator
  • moisturizer – Wet Leg
  • Ego Death at a Bachelorette Party – Hayley Williams

Ganador: Songs of a Lost World – The Cure

R&B, Rap y Poesía Hablada

Mejor Interpretación de R&B:

  • YUKON – Justin Bieber
  • It Depends – Chris Brown ft. Bryson Tiller
  • Folded – Kehlani
  • MUTT (Live From NPR’s Tiny Desk) – Leon Thomas
  • Heart of a Woman – Summer Walker

Ganador: Folded – Kehlani

Mejor Interpretación de R&B Tradicional:

  • Here We Are – Durand Bernarr
  • UPTOWN – Lalah Hathaway
  • LOVE YOU TOO – Ledisi
  • Crybaby – SZA
  • VIBES DON’T LIE – Leon Thomas

Ganador: VIBES DON’T LIE – Leon Thomas

Mejor Canción de R&B:

  • Folded – Kehlani
  • Heart of a Woman – Summer Walker
  • It Depends – Chris Brown ft. Bryson Tiller
  • Overqualified – Durand Bernarr
  • YES IT IS – Leon Thomas

Ganador: Folded – Kehlani

Mejor Álbum de R&B Progresivo:

  • BLOOM – Durand Bernarr
  • Adjust – Brightness Bilal
  • LOVE ON DIGITAL – Destin Conrad
  • Access All Areas – FLO
  • Come as You Are – Terrace Martin & Kenyon Dixon

Ganador: BLOOM – Durand Bernarr

Mejor Álbum de R&B:

  • BELOVED – GIVĒON
  • Why Not More? – Coco Jones
  • The Crown – Ledisi
  • Escape Room – Teyana Taylor
  • MUTT – Leon Thomas

Ganador: MUTT – Leon Thomas

Mejor Interpretación de Rap:

  • Outside – Cardi B
  • Chains & Whips – Clipse, Pusha T & Malice ft. Kendrick Lamar & Pharrell Williams
  • Anxiety – Doechii
  • tv off – Kendrick Lamar ft. Lefty Gunplay
  • Darling, I – Tyler, The Creator ft. Teezo Touchdown

Ganador: Chains & Whips – Clipse, Pusha T & Malice ft. Kendrick Lamar & Pharrell Williams

Mejor Interpretación de Rap Melódico:

  • Proud of Me – Fridayy ft. Meek Mill
  • Wholeheartedly – JID ft. Ty Dolla $ign & 6Lack
  • luther – Kendrick Lamar con SZA
  • WeMaj – Terrace Martin & Kenyon Dixon ft. Rapsody
  • SOMEBODY LOVES ME – PARTYNEXTDOOR & Drake

Ganador: luther – Kendrick Lamar con SZA

Mejor Canción de Rap:

  • Anxiety – Doechii
  • The Birds Don’t Sing – Clipse, Pusha T & Malice ft. John Legend & Voices of Fire
  • Sticky – Tyler, The Creator ft. GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne
  • TGIF – GloRilla
  • tv off – Kendrick Lamar ft. Lefty Gunplay

Ganador: tv off – Kendrick Lamar ft. Lefty Gunplay

Mejor Álbum de Rap:

  • Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
  • GLORIOUS – GloRilla
  • God Does Like Ugly – JID
  • GNX – Kendrick Lamar
  • CHROMAKOPIA – Tyler, The Creator

Ganador:

Mejor Álbum de Poesía Hablada:

  • A Hurricane in Heels – Queen Sheba
  • Black Shaman – Marc Marcel
  • Pages – Omari Hardwick & Anthony Hamilton
  • Saul Williams meets Carlos Niño & Friends at Treepeople – Saul Williams, Carlos Niño & Friends
  • Words For Days Vol. 1 – Mad Skillz

Ganador: Words For Days Vol. 1 – Mad Skillz

Jazz, Pop Tradicional y Teatro Musical

Mejor Interpretación de Jazz:

Mejor Álbum de Jazz Vocal: (Pendiente)
Mejor Álbum de Jazz Instrumental: (Pendiente)
Mejor Álbum de Gran Conjunto de Jazz: (Pendiente)
Mejor Álbum de Jazz Latino: (Pendiente)
Mejor Álbum de Jazz Alternativo: (Pendiente)
Mejor Álbum de Pop Vocal Tradicional: (Pendiente)
Mejor Álbum Instrumental Contemporáneo: (Pendiente)
Mejor Álbum de Teatro Musical: (Pendiente)

Country y Raíces Estadounidenses

  • Mejor Interpretación Country Solista: (Pendiente)
  • Mejor Interpretación Country Dúo/Grupo: (Pendiente)
  • Mejor Canción Country: (Pendiente)
  • Mejor Álbum Country Tradicional: (Pendiente)
  • Mejor Álbum Country Contemporáneo: (Pendiente)
  • Mejor Interpretación de Raíces Estadounidenses: (Pendiente)
  • Mejor Interpretación de Música Americana: (Pendiente)
  • Mejor Canción de Raíces Estadounidenses: (Pendiente)
  • Mejor Álbum de Música Americana: (Pendiente)
  • Mejor Álbum de Bluegrass: (Pendiente)
  • Mejor Álbum de Blues Tradicional: (Pendiente)
  • Mejor Álbum de Blues Contemporáneo: (Pendiente)
  • Mejor Álbum Folk: (Pendiente)
  • Mejor Álbum de Raíces Regionales: (Pendiente)

Música Latina y Global

  • Mejor Álbum Pop Latino: GANADORA: Cancionera – Natalia Lafourcade
  • Mejor Álbum de Música Urbana: (Pendiente)
  • Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo: (Pendiente)
  • Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluyendo Tejano): (Pendiente)
  • Mejor Álbum Tropical Latino: (Pendiente)
  • Mejor Álbum de Música Global: (Pendiente)
  • Mejor Interpretación de Música Global: (Pendiente)

Góspel y Cristiana Contemporánea

  • Mejor Interpretación/Canción Góspel: (Pendiente)
  • Mejor Interpretación/Canción de Música Cristiana Contemporánea: (Pendiente)
  • Mejor Álbum Góspel: (Pendiente)
  • Mejor Álbum de Música Cristiana Contemporánea: (Pendiente)
  • Mejor Álbum de Raíces Góspel: (Pendiente)

Noticia en desarrollo...

