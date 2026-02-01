Ganadores de los Premios Grammy 2026 en todas las categorías: lista completa

Esta noche la industria musical se detiene para celebrar la 68.ª edición de los Premios Grammy. La ceremonia, que tiene lugar en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, promete ser una de las más reñidas de la década, con figuras de la talla de Kendrick Lamar, Lady Gaga y Bad Bunny compitiendo por los galardones más prestigiosos del mundo.

La jornada comenzó con la Premiere Ceremony a las 3:30 p.m. hora Colombia, espacio donde se entregan la mayoría de las categorías técnicas y de géneros específicos, mientras que la gala principal inicia oficialmente a las 8:00 p.m. bajo la conducción, por quinto año consecutivo, de Trevor Noah.



¿Dónde ver los Grammy 2026 en vivo en Colombia?

Para los seguidores en Colombia, la gala se puede seguir en directo a través de la señal de televisión de TNT y por medio de la plataforma de streaming Max. Estos canales ofrecen la cobertura completa, desde el desfile de estrellas en la alfombra roja hasta la entrega del último gramófono de la noche.



Categorías Generales

Disco del Año:



DtMF – Bad Bunny

– Bad Bunny Manchild – Sabrina Carpenter

– Sabrina Carpenter Anxiety – Doechii

– Doechii WILDFLOWER – Billie Eilish

– Billie Eilish Abracadabra – Lady Gaga

– Lady Gaga Luther – Kendrick Lamar con SZA

– Kendrick Lamar con SZA The Subway – Chappell Roan

– Chappell Roan APT. – ROSÉ & Bruno Mars

Ganador:

Álbum del Año:



DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny

– Bad Bunny SWAG – Justin Bieber

– Justin Bieber El mejor amigo del hombre – Sabrina Carpenter

– Sabrina Carpenter Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T y Malice

– Clipse, Pusha T y Malice MAYHEM – Lady Gaga

– Lady Gaga GNX – Kendrick Lamar

– Kendrick Lamar MUTT – Leon Thomas

– Leon Thomas CHROMAKOPIA – Tyler, The Creator

Ganador:



Canción del Año:



Abracadabra – Lady Gaga

– Lady Gaga Anxiety (Ansiedad) – Doechii

– Doechii APT. – ROSÉ & Bruno Mars

– ROSÉ & Bruno Mars DtMF – Bad Bunny

– Bad Bunny Golden (De los cazadores de demonios del KPop) – HUNTR/X

– HUNTR/X luther – Kendrick Lamar con SZA

– Kendrick Lamar con SZA Manchild – Sabrina Carpenter

– Sabrina Carpenter WILDFLOWER (FLORES SILVESTRES) – Billie Eilish

Ganador:



Mejor Artista Nuevo:



Olivia Dean

KATSEYE

Las Marías

Addison Rae

sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Ganador:

Productor del Año, No Clásico:



Dan Auerbach – (Hermanos Gutiérrez, The Black Keys, Jeremie Albino)

– (Hermanos Gutiérrez, The Black Keys, Jeremie Albino) Cirkut – (Lady Gaga, ROSÉ & Bruno Mars, The Weeknd, Ed Sheeran)

– (Lady Gaga, ROSÉ & Bruno Mars, The Weeknd, Ed Sheeran) Dijon – (Justin Bieber, Dijon)

– (Justin Bieber, Dijon) Blake Mills – (Japanese Breakfast, Lucy Dacus, Perfume Genius)

– (Japanese Breakfast, Lucy Dacus, Perfume Genius) Sounwave – (Kendrick Lamar - GNX)

Ganador: Cirkut – (Lady Gaga, ROSÉ & Bruno Mars, The Weeknd, Ed Sheeran)

Compositor del Año, No Clásico:



Amy Allen – (Sabrina Carpenter, ROSÉ & Bruno Mars, Tate McRae)

– (Sabrina Carpenter, ROSÉ & Bruno Mars, Tate McRae) Edgar Barrera – (KAROL G, Shakira, Juanes, Manuel Turizo)

– (KAROL G, Shakira, Juanes, Manuel Turizo) Jessie Jo Dillon – (Kelsea Ballerini, Jelly Roll, Megan Moroney)

– (Kelsea Ballerini, Jelly Roll, Megan Moroney) Tobias Jesso Jr. – (Justin Bieber, Miley Cyrus, Bon Iver)

– (Justin Bieber, Miley Cyrus, Bon Iver) Laura Veltz – (Demi Lovato, Jessie Murph, Maren Morris)

Ganador: Amy Allen – (Sabrina Carpenter, ROSÉ & Bruno Mars, Tate McRae)



Pop, Dance y Electrónica

Mejor Interpretación Pop Solista:



DAISIES – Justin Bieber

– Justin Bieber Manchild (Ho – Sabrina Carpenter

– Sabrina Carpenter Disease – Lady Gaga

– Lady Gaga The Subway – Chappell Roan

– Chappell Roan Messy – Lola Young

Ganador:

Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo:



Defying Gravity – Cynthia Erivo y Ariana Grande

– Cynthia Erivo y Ariana Grande Golden (De KPop Demon Hunters) – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI

– HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI Gabriela – KATSEYE

– KATSEYE APT. – ROSÉ & Bruno Mars

– ROSÉ & Bruno Mars 30 por 30 – SZA con Kendrick Lamar

Ganador:

Mejor Álbum de Pop Vocal:



SWAG – Justin Bieber

– Justin Bieber Man’s Best Friend (El mejor amigo del hombre) – Sabrina Carpenter

– Sabrina Carpenter Something Beautiful – Miley Cyrus

– Miley Cyrus MAYHEM – Lady Gaga

– Lady Gaga I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims

Ganador:

Mejor Grabación Dance/Electrónica:



No Cap – Disclosure & Anderson .Paak

– Disclosure & Anderson .Paak Victory Lap – Fred again.., Skepta & PlaqueBoyMax

– Fred again.., Skepta & PlaqueBoyMax SPACE INVADER – KAYTRANADA

– KAYTRANADA VOLTAGE – Skrillex

– Skrillex End of Summer – Tame Impala

Ganador: End of Summer – Tame Impala

Mejor Grabación de Pop Dance:



Bluest Flame – Selena Gomez & benny blanco

– Selena Gomez & benny blanco Abracadabra – Lady Gaga

– Lady Gaga Midnight Sun (Sol de medianoche) – Zara Larsson

– Zara Larsson Just Keep Watching (Sigue mirando - de F1® La película) – Tate McRae

– Tate McRae Illegal – PinkPantheress

Ganador: Abracadabra – Lady Gaga

Mejor Álbum Dance/Electrónica:



EUSEXUA – FKA twigs

– FKA twigs Ten Days – Fred again..

– Fred again.. Fancy That – PinkPantheress

– PinkPantheress Inhale / Exhale – RÜFÜS DU SOL

– RÜFÜS DU SOL F* U SKRILLEX YOU THINK UR ANDY WARHOL BUT UR NOT!! <3** – Skrillex

Ganador: EUSEXUA – FKA twigs

Mejor Grabación Remezclada:



Abracadabra (Gesaffelstein Remix) – Gesaffelstein (Lady Gaga & Gesaffelstein)

– Gesaffelstein (Lady Gaga & Gesaffelstein) Don’t Forget About Us – KAYTRANADA (Mariah Carey & KAYTRANADA)

– KAYTRANADA (Mariah Carey & KAYTRANADA) A Dreams A Dream (Ron Trent Remix) – Ron Trent (Soul II Soul)

– Ron Trent (Soul II Soul) Galvanize – Chris Lake (The Chemical Brothers & Chris Lake)

– Chris Lake (The Chemical Brothers & Chris Lake) Golden (David Guetta REM/X) – David Guetta (HUNTR/X)

Ganador: Abracadabra (Gesaffelstein Remix) – Gesaffelstein



Rock, Metal y Música Alternativa

Mejor Interpretación de Rock:



U Should Not Be Doing That – Amyl and The Sniffers

– Amyl and The Sniffers The Emptiness Machine – Linkin Park

– Linkin Park NEVER ENOUGH – Turnstile

– Turnstile Mirtazapine – Hayley Williams

– Hayley Williams Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning – YUNGBLUD ft. Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II

Ganador: Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning – YUNGBLUD

Mejor Interpretación de Metal:



Night Terror – Dream Theater

– Dream Theater Lachryma – Ghost

– Ghost Emergence – Sleep Token

– Sleep Token Soft Spine – Spiritbox

– Spiritbox BIRDS – Turnstile

Ganador:

Mejor Canción de Rock:



As Alive as You Need Me to Be – Nine Inch Nails

– Nine Inch Nails Caramel – Sleep Token

– Sleep Token Glum – Hayley Williams

– Hayley Williams NEVER ENOUGH – Turnstile

– Turnstile Zombie – YUNGBLUD

Ganador: As Alive as You Need Me to Be – Nine Inch Nails

Mejor Álbum de Rock:



private music – Deftones

– Deftones I quit – HAIM

– HAIM From Zero – Linkin Park

– Linkin Park NEVER ENOUGH – Turnstile

– Turnstile Idols – YUNGBLUD

Ganador: NEVER ENOUGH – Turnstile

Mejor Interpretación de Música Alternativa:



Everything Is Peaceful Love – Bon Iver

– Bon Iver Alone – The Cure

– The Cure SEEIN’ STARS – Turnstile

– Turnstile mangetout – Wet Leg

– Wet Leg Parachute – Hayley Williams

Ganador: Alone – The Cure

Mejor Álbum de Música Alternativa:



SABLE, fABLE – Bon Iver

– Bon Iver Songs of a Lost World – The Cure

– The Cure DON’T TAP THE GLASS – Tyler, The Creator

– Tyler, The Creator moisturizer – Wet Leg

– Wet Leg Ego Death at a Bachelorette Party – Hayley Williams

Ganador: Songs of a Lost World – The Cure



R&B, Rap y Poesía Hablada

Mejor Interpretación de R&B:



YUKON – Justin Bieber

– Justin Bieber It Depends – Chris Brown ft. Bryson Tiller

– Chris Brown ft. Bryson Tiller Folded – Kehlani

– Kehlani MUTT (Live From NPR’s Tiny Desk) – Leon Thomas

– Leon Thomas Heart of a Woman – Summer Walker

Ganador: Folded – Kehlani

Mejor Interpretación de R&B Tradicional:



Here We Are – Durand Bernarr

– Durand Bernarr UPTOWN – Lalah Hathaway

– Lalah Hathaway LOVE YOU TOO – Ledisi

– Ledisi Crybaby – SZA

– SZA VIBES DON’T LIE – Leon Thomas

Ganador: VIBES DON’T LIE – Leon Thomas

Mejor Canción de R&B:



Folded – Kehlani

– Kehlani Heart of a Woman – Summer Walker

– Summer Walker It Depends – Chris Brown ft. Bryson Tiller

– Chris Brown ft. Bryson Tiller Overqualified – Durand Bernarr

– Durand Bernarr YES IT IS – Leon Thomas

Ganador: Folded – Kehlani

Mejor Álbum de R&B Progresivo:



BLOOM – Durand Bernarr

– Durand Bernarr Adjust – Brightness Bilal

– Brightness Bilal LOVE ON DIGITAL – Destin Conrad

– Destin Conrad Access All Areas – FLO

– FLO Come as You Are – Terrace Martin & Kenyon Dixon

Ganador: BLOOM – Durand Bernarr

Mejor Álbum de R&B:



BELOVED – GIVĒON

– GIVĒON Why Not More? – Coco Jones

– Coco Jones The Crown – Ledisi

– Ledisi Escape Room – Teyana Taylor

– Teyana Taylor MUTT – Leon Thomas

Ganador: MUTT – Leon Thomas

Mejor Interpretación de Rap:



Outside – Cardi B

– Cardi B Chains & Whips – Clipse, Pusha T & Malice ft. Kendrick Lamar & Pharrell Williams

– Clipse, Pusha T & Malice ft. Kendrick Lamar & Pharrell Williams Anxiety – Doechii

– Doechii tv off – Kendrick Lamar ft. Lefty Gunplay

– Kendrick Lamar ft. Lefty Gunplay Darling, I – Tyler, The Creator ft. Teezo Touchdown

Ganador: Chains & Whips – Clipse, Pusha T & Malice ft. Kendrick Lamar & Pharrell Williams

Mejor Interpretación de Rap Melódico:



Proud of Me – Fridayy ft. Meek Mill

– Fridayy ft. Meek Mill Wholeheartedly – JID ft. Ty Dolla $ign & 6Lack

– JID ft. Ty Dolla $ign & 6Lack luther – Kendrick Lamar con SZA

– Kendrick Lamar con SZA WeMaj – Terrace Martin & Kenyon Dixon ft. Rapsody

– Terrace Martin & Kenyon Dixon ft. Rapsody SOMEBODY LOVES ME – PARTYNEXTDOOR & Drake

Ganador: luther – Kendrick Lamar con SZA

Mejor Canción de Rap:



Anxiety – Doechii

– Doechii The Birds Don’t Sing – Clipse, Pusha T & Malice ft. John Legend & Voices of Fire

– Clipse, Pusha T & Malice ft. John Legend & Voices of Fire Sticky – Tyler, The Creator ft. GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne

– Tyler, The Creator ft. GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne TGIF – GloRilla

– GloRilla tv off – Kendrick Lamar ft. Lefty Gunplay

Ganador: tv off – Kendrick Lamar ft. Lefty Gunplay

Mejor Álbum de Rap:



Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice

– Clipse, Pusha T & Malice GLORIOUS – GloRilla

– GloRilla God Does Like Ugly – JID

– JID GNX – Kendrick Lamar

– Kendrick Lamar CHROMAKOPIA – Tyler, The Creator

Ganador:

Mejor Álbum de Poesía Hablada:



A Hurricane in Heels – Queen Sheba

– Queen Sheba Black Shaman – Marc Marcel

– Marc Marcel Pages – Omari Hardwick & Anthony Hamilton

– Omari Hardwick & Anthony Hamilton Saul Williams meets Carlos Niño & Friends at Treepeople – Saul Williams, Carlos Niño & Friends

– Saul Williams, Carlos Niño & Friends Words For Days Vol. 1 – Mad Skillz

Ganador: Words For Days Vol. 1 – Mad Skillz



Jazz, Pop Tradicional y Teatro Musical

Country y Raíces Estadounidenses

Música Latina y Global

Mejor Álbum Pop Latino: GANADORA: Cancionera – Natalia Lafourcade

Góspel y Cristiana Contemporánea

