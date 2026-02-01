Ganadores de los Premios Grammy 2026 en todas las categorías: lista completa

Esta noche la industria musical se detiene para celebrar la 68.ª edición de los Premios Grammy. La ceremonia, que tiene lugar en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, promete ser una de las más reñidas de la década, con figuras de la talla de Kendrick Lamar, Lady Gaga y Bad Bunny compitiendo por los galardones más prestigiosos del mundo.
La jornada comenzó con la Premiere Ceremony a las 3:30 p.m. hora Colombia, espacio donde se entregan la mayoría de las categorías técnicas y de géneros específicos, mientras que la gala principal inicia oficialmente a las 8:00 p.m. bajo la conducción, por quinto año consecutivo, de Trevor Noah.
¿Dónde ver los Grammy 2026 en vivo en Colombia?
Para los seguidores en Colombia, la gala se puede seguir en directo a través de la señal de televisión de TNT y por medio de la plataforma de streaming Max. Estos canales ofrecen la cobertura completa, desde el desfile de estrellas en la alfombra roja hasta la entrega del último gramófono de la noche.
Categorías Generales
Disco del Año:
- DtMF – Bad Bunny
- Manchild – Sabrina Carpenter
- Anxiety – Doechii
- WILDFLOWER – Billie Eilish
- Abracadabra – Lady Gaga
- Luther – Kendrick Lamar con SZA
- The Subway – Chappell Roan
- APT. – ROSÉ & Bruno Mars
Ganador:
Álbum del Año:
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny
- SWAG – Justin Bieber
- El mejor amigo del hombre – Sabrina Carpenter
- Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T y Malice
- MAYHEM – Lady Gaga
- GNX – Kendrick Lamar
- MUTT – Leon Thomas
- CHROMAKOPIA – Tyler, The Creator
Ganador:
Canción del Año:
- Abracadabra – Lady Gaga
- Anxiety (Ansiedad) – Doechii
- APT. – ROSÉ & Bruno Mars
- DtMF – Bad Bunny
- Golden (De los cazadores de demonios del KPop) – HUNTR/X
- luther – Kendrick Lamar con SZA
- Manchild – Sabrina Carpenter
- WILDFLOWER (FLORES SILVESTRES) – Billie Eilish
Ganador:
Mejor Artista Nuevo:
- Olivia Dean
- KATSEYE
- Las Marías
- Addison Rae
- sombr
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
Ganador:
Publicidad
Productor del Año, No Clásico:
- Dan Auerbach – (Hermanos Gutiérrez, The Black Keys, Jeremie Albino)
- Cirkut – (Lady Gaga, ROSÉ & Bruno Mars, The Weeknd, Ed Sheeran)
- Dijon – (Justin Bieber, Dijon)
- Blake Mills – (Japanese Breakfast, Lucy Dacus, Perfume Genius)
- Sounwave – (Kendrick Lamar - GNX)
Ganador: Cirkut – (Lady Gaga, ROSÉ & Bruno Mars, The Weeknd, Ed Sheeran)
Compositor del Año, No Clásico:
- Amy Allen – (Sabrina Carpenter, ROSÉ & Bruno Mars, Tate McRae)
- Edgar Barrera – (KAROL G, Shakira, Juanes, Manuel Turizo)
- Jessie Jo Dillon – (Kelsea Ballerini, Jelly Roll, Megan Moroney)
- Tobias Jesso Jr. – (Justin Bieber, Miley Cyrus, Bon Iver)
- Laura Veltz – (Demi Lovato, Jessie Murph, Maren Morris)
Ganador: Amy Allen – (Sabrina Carpenter, ROSÉ & Bruno Mars, Tate McRae)
Pop, Dance y Electrónica
Mejor Interpretación Pop Solista:
- DAISIES – Justin Bieber
- Manchild (Ho– Sabrina Carpenter
- Disease – Lady Gaga
- The Subway – Chappell Roan
- Messy – Lola Young
Ganador:
Publicidad
Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo:
- Defying Gravity – Cynthia Erivo y Ariana Grande
- Golden (De KPop Demon Hunters) – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI
- Gabriela – KATSEYE
- APT. – ROSÉ & Bruno Mars
- 30 por 30 – SZA con Kendrick Lamar
Ganador:
Mejor Álbum de Pop Vocal:
- SWAG – Justin Bieber
- Man’s Best Friend (El mejor amigo del hombre) – Sabrina Carpenter
- Something Beautiful – Miley Cyrus
- MAYHEM – Lady Gaga
- I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims
Ganador:
Mejor Grabación Dance/Electrónica:
- No Cap – Disclosure & Anderson .Paak
- Victory Lap – Fred again.., Skepta & PlaqueBoyMax
- SPACE INVADER – KAYTRANADA
- VOLTAGE – Skrillex
- End of Summer – Tame Impala
Ganador: End of Summer – Tame Impala
Mejor Grabación de Pop Dance:
- Bluest Flame – Selena Gomez & benny blanco
- Abracadabra – Lady Gaga
- Midnight Sun (Sol de medianoche) – Zara Larsson
- Just Keep Watching (Sigue mirando - de F1® La película) – Tate McRae
- Illegal – PinkPantheress
Ganador: Abracadabra – Lady Gaga
Mejor Álbum Dance/Electrónica:
- EUSEXUA – FKA twigs
- Ten Days – Fred again..
- Fancy That – PinkPantheress
- Inhale / Exhale – RÜFÜS DU SOL
- F* U SKRILLEX YOU THINK UR ANDY WARHOL BUT UR NOT!! <3** – Skrillex
Ganador: EUSEXUA – FKA twigs
Publicidad
Mejor Grabación Remezclada:
- Abracadabra (Gesaffelstein Remix) – Gesaffelstein (Lady Gaga & Gesaffelstein)
- Don’t Forget About Us – KAYTRANADA (Mariah Carey & KAYTRANADA)
- A Dreams A Dream (Ron Trent Remix) – Ron Trent (Soul II Soul)
- Galvanize – Chris Lake (The Chemical Brothers & Chris Lake)
- Golden (David Guetta REM/X) – David Guetta (HUNTR/X)
Ganador: Abracadabra (Gesaffelstein Remix) – Gesaffelstein
Rock, Metal y Música Alternativa
Mejor Interpretación de Rock:
- U Should Not Be Doing That – Amyl and The Sniffers
- The Emptiness Machine – Linkin Park
- NEVER ENOUGH – Turnstile
- Mirtazapine – Hayley Williams
- Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning – YUNGBLUD ft. Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II
Ganador: Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning – YUNGBLUD
Mejor Interpretación de Metal:
- Night Terror – Dream Theater
- Lachryma – Ghost
- Emergence – Sleep Token
- Soft Spine – Spiritbox
- BIRDS – Turnstile
Ganador:
Publicidad
Mejor Canción de Rock:
- As Alive as You Need Me to Be – Nine Inch Nails
- Caramel – Sleep Token
- Glum – Hayley Williams
- NEVER ENOUGH – Turnstile
- Zombie – YUNGBLUD
Ganador: As Alive as You Need Me to Be – Nine Inch Nails
Mejor Álbum de Rock:
- private music – Deftones
- I quit – HAIM
- From Zero – Linkin Park
- NEVER ENOUGH – Turnstile
- Idols – YUNGBLUD
Ganador: NEVER ENOUGH – Turnstile
Mejor Interpretación de Música Alternativa:
- Everything Is Peaceful Love – Bon Iver
- Alone – The Cure
- SEEIN’ STARS – Turnstile
- mangetout – Wet Leg
- Parachute – Hayley Williams
Ganador: Alone – The Cure
Mejor Álbum de Música Alternativa:
- SABLE, fABLE – Bon Iver
- Songs of a Lost World – The Cure
- DON’T TAP THE GLASS – Tyler, The Creator
- moisturizer – Wet Leg
- Ego Death at a Bachelorette Party – Hayley Williams
Ganador: Songs of a Lost World – The Cure
R&B, Rap y Poesía Hablada
Mejor Interpretación de R&B:
- YUKON – Justin Bieber
- It Depends – Chris Brown ft. Bryson Tiller
- Folded – Kehlani
- MUTT (Live From NPR’s Tiny Desk) – Leon Thomas
- Heart of a Woman – Summer Walker
Ganador: Folded – Kehlani
Publicidad
Mejor Interpretación de R&B Tradicional:
- Here We Are – Durand Bernarr
- UPTOWN – Lalah Hathaway
- LOVE YOU TOO – Ledisi
- Crybaby – SZA
- VIBES DON’T LIE – Leon Thomas
Ganador: VIBES DON’T LIE – Leon Thomas
Mejor Canción de R&B:
- Folded – Kehlani
- Heart of a Woman – Summer Walker
- It Depends – Chris Brown ft. Bryson Tiller
- Overqualified – Durand Bernarr
- YES IT IS – Leon Thomas
Ganador: Folded – Kehlani
Publicidad
Mejor Álbum de R&B Progresivo:
- BLOOM – Durand Bernarr
- Adjust – Brightness Bilal
- LOVE ON DIGITAL – Destin Conrad
- Access All Areas – FLO
- Come as You Are – Terrace Martin & Kenyon Dixon
Ganador: BLOOM – Durand Bernarr
Mejor Álbum de R&B:
- BELOVED – GIVĒON
- Why Not More? – Coco Jones
- The Crown – Ledisi
- Escape Room – Teyana Taylor
- MUTT – Leon Thomas
Ganador: MUTT – Leon Thomas
Mejor Interpretación de Rap:
- Outside – Cardi B
- Chains & Whips – Clipse, Pusha T & Malice ft. Kendrick Lamar & Pharrell Williams
- Anxiety – Doechii
- tv off – Kendrick Lamar ft. Lefty Gunplay
- Darling, I – Tyler, The Creator ft. Teezo Touchdown
Ganador: Chains & Whips – Clipse, Pusha T & Malice ft. Kendrick Lamar & Pharrell Williams
Mejor Interpretación de Rap Melódico:
- Proud of Me – Fridayy ft. Meek Mill
- Wholeheartedly – JID ft. Ty Dolla $ign & 6Lack
- luther – Kendrick Lamar con SZA
- WeMaj – Terrace Martin & Kenyon Dixon ft. Rapsody
- SOMEBODY LOVES ME – PARTYNEXTDOOR & Drake
Ganador: luther – Kendrick Lamar con SZA
Publicidad
Mejor Canción de Rap:
- Anxiety – Doechii
- The Birds Don’t Sing – Clipse, Pusha T & Malice ft. John Legend & Voices of Fire
- Sticky – Tyler, The Creator ft. GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne
- TGIF – GloRilla
- tv off – Kendrick Lamar ft. Lefty Gunplay
Ganador: tv off – Kendrick Lamar ft. Lefty Gunplay
Mejor Álbum de Rap:
- Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
- GLORIOUS – GloRilla
- God Does Like Ugly – JID
- GNX – Kendrick Lamar
- CHROMAKOPIA – Tyler, The Creator
Ganador:
Publicidad
Mejor Álbum de Poesía Hablada:
- A Hurricane in Heels – Queen Sheba
- Black Shaman – Marc Marcel
- Pages – Omari Hardwick & Anthony Hamilton
- Saul Williams meets Carlos Niño & Friends at Treepeople – Saul Williams, Carlos Niño & Friends
- Words For Days Vol. 1 – Mad Skillz
Ganador: Words For Days Vol. 1 – Mad Skillz
Jazz, Pop Tradicional y Teatro Musical
Mejor Interpretación de Jazz:
Mejor Álbum de Jazz Vocal: (Pendiente)
Mejor Álbum de Jazz Instrumental: (Pendiente)
Mejor Álbum de Gran Conjunto de Jazz: (Pendiente)
Mejor Álbum de Jazz Latino: (Pendiente)
Mejor Álbum de Jazz Alternativo: (Pendiente)
Mejor Álbum de Pop Vocal Tradicional: (Pendiente)
Mejor Álbum Instrumental Contemporáneo: (Pendiente)
Mejor Álbum de Teatro Musical: (Pendiente)
Country y Raíces Estadounidenses
- Mejor Interpretación Country Solista: (Pendiente)
- Mejor Interpretación Country Dúo/Grupo: (Pendiente)
- Mejor Canción Country: (Pendiente)
- Mejor Álbum Country Tradicional: (Pendiente)
- Mejor Álbum Country Contemporáneo: (Pendiente)
- Mejor Interpretación de Raíces Estadounidenses: (Pendiente)
- Mejor Interpretación de Música Americana: (Pendiente)
- Mejor Canción de Raíces Estadounidenses: (Pendiente)
- Mejor Álbum de Música Americana: (Pendiente)
- Mejor Álbum de Bluegrass: (Pendiente)
- Mejor Álbum de Blues Tradicional: (Pendiente)
- Mejor Álbum de Blues Contemporáneo: (Pendiente)
- Mejor Álbum Folk: (Pendiente)
- Mejor Álbum de Raíces Regionales: (Pendiente)
Música Latina y Global
- Mejor Álbum Pop Latino: GANADORA: Cancionera – Natalia Lafourcade
- Mejor Álbum de Música Urbana: (Pendiente)
- Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo: (Pendiente)
- Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluyendo Tejano): (Pendiente)
- Mejor Álbum Tropical Latino: (Pendiente)
- Mejor Álbum de Música Global: (Pendiente)
- Mejor Interpretación de Música Global: (Pendiente)
Góspel y Cristiana Contemporánea
- Mejor Interpretación/Canción Góspel: (Pendiente)
- Mejor Interpretación/Canción de Música Cristiana Contemporánea: (Pendiente)
- Mejor Álbum Góspel: (Pendiente)
- Mejor Álbum de Música Cristiana Contemporánea: (Pendiente)
- Mejor Álbum de Raíces Góspel: (Pendiente)
Noticia en desarrollo...