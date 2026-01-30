Aterradora carta de sacrificio hallada en casa de hombre vinculado a la desaparición de su pareja

En el municipio de El Contadero, Nariño, las autoridades y la familia de Angie Lorena Londoño Herrera han revelado descubrimientos perturbadores que vinculan a su pareja, Marlon Steve Rodríguez Yepes, con su desaparición. Durante una inspección oficial a la vivienda que ambos compartían en la vereda Loma de Yaez, se encontró un documento que ha dado un giro sombrío a la investigación: una carta en la que se mencionan sacrificios humanos. La comisaria de familia, Alexandra Narváez, confirmó el hallazgo de este documento en el que se detallaban intenciones ritualistas. Séptimo Día investigó.

Según relató la funcionaria, la evidencia fue localizada tras la insistencia de la madre de la joven, Lucero Herrera, quien viajó desde Caldas para buscar a su hija tras meses de no tener noticias reales de ella. Alexandra Narváez describió el contenido del documento encontrado en la vivienda de Rodríguez Yepes: "Encontramos una carta donde decía pues que él tenía que sacrificar bajo cualquier circunstancia a un ser más querido". El texto, según las autoridades, contenía fragmentos explícitos sobre la entrega de almas: "En son de gracias te daré las almas que sea, mataré por ti y en cada muerte te daré gracias por todo siempre".



Prácticas oscuras y suplantación digital

La relación entre Angie Lorena y Marlon Steve comenzó en 2019 a través de la red social Facebook. Según Estefanía Londoño, hermana de la desaparecida, Marlon se presentó inicialmente como una persona cariñosa y con una estabilidad económica que resultó ser falsa. Con el tiempo, la familia descubrió facetas inquietantes de la personalidad del hombre. Estefanía recordó las señales de alerta sobre las creencias de su cuñado: "El señor era satánico, era depresivo, era una persona que, pues le comentaba a mi mamá de que muchas veces pensaba en no seguir viendo, en hacerse daño él, publicaba como estrellas, cabras, como cosas así en el Facebook de él".

Una vez que Angie Lorena se mudó a Nariño para convivir con Marlon, los informes de maltrato se volvieron constantes. La familia relata que el hombre realizaba rituales nocturnos en el hogar. Estefanía habló sobre las actividades que su hermana le contó antes de desaparecer: "Él era satánico, hacía en las noches estrellas en la casa, dibujaba cabras, según ella, había velas encendidas y entonces él haciendo oraciones y todo, inclusive ella nos comentaba que mataba gatos". Además de las prácticas rituales, se reportaron agresiones físicas severas; en sus visitas a Caldas, la joven se veía "calavérica", "flaquita" y con el "tabique dañado", señaló su hermana.



La desaparición de Angie Lorena fue reportada formalmente a mediados de 2023, pero al parecer desde hacía tres meses era suplantada por Marlon. Lucero Herrera notó que su hija ya no le contestaba llamadas ni videollamadas, limitándose a mensajes de WhatsApp y le enviaba fotos antiguas. Al confrontar la situación junto a la comisaria Narváez, se descubrió que el teléfono de la joven estaba en poder de Marlon y que él enviaba los mensajes. La comisaria afirmó: "Él se puso aún más nervioso entonces dijo 'No, lo que pasa es que yo le estoy contestando los mensajes'".



El testimonio del hijo y la defensa del sospechoso

Uno de los puntos más críticos del caso es el testimonio del hijo de la pareja, quien para el momento de la desaparición de su madre tenía tres años y medio. Según los familiares y las autoridades que visitaron el lugar, el menor ha mantenido una versión consistente sobre lo ocurrido con Angie Lorena. Lucero Herrera relató con dolor las palabras de su nieto: "El niño me dice que la mamá está muerta ahí es donde me alerta". La familia cree firmemente que el pequeño fue testigo de un crimen, pues asegura que su madre fue enterrada.

A pesar de estas evidencias, Marlon Steve Rodríguez Yepes permanece en libertad y niega cualquier responsabilidad en la desaparición de Angie Lorena. En una entrevista con Séptimo Día, Rodríguez sostuvo que la joven simplemente abandonó el hogar por su cuenta. Al ser cuestionado sobre las afirmaciones de su propio hijo, respondió: "Si yo hubiera hecho tal cosa yo frente de mi hijo no soy capaz de hacerlo". No obstante, las autoridades encontraron todas las pertenencias de la joven, incluyendo su ropa y maquillaje, en la casa donde supuestamente ella se marchó de forma voluntaria.

Carlos Charry, sociólogo consultado sobre este tipo de dinámicas de pareja que nacen en la virtualidad, señaló que las redes sociales permiten construir fachadas que ocultan la verdadera personalidad de los individuos. En el caso de Angie Lorena, la transición de una relación virtual a una convivencia en una zona rural aislada aumentó su vulnerabilidad ante una persona que, según su familia, ocultaba tendencias violentas y ritualistas. Hasta la fecha, y a pesar de las búsquedas realizadas con caninos de la Fiscalía y cuerpos de bomberos en los alrededores de la vereda, el paradero de la joven sigue siendo un misterio.

La familia de Angie Lorena Londoño continúa exigiendo celeridad en la investigación.

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Séptimo Día.