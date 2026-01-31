Revelan presunta amenaza previa a envenenamiento en investigación del caso talio: “Lo vamos a matar”

Continúa la investigación por el envenenamiento que causó la muerte de dos niñas en el norte de Bogotá, ocurrido en abril de 2025, luego de que consumieran frambuesas contaminadas con talio. La Fiscalía avanza en la reconstrucción de los hechos y en el análisis de todas las pruebas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El ente acusador está tras la pista de una supuesta amenaza ocurrida meses antes de la tragedia que conmocionó al país. Según el periódico El Tiempo, el nuevo hallazgo ocurrió en enero de 2024, durante un viaje familiar a Estados Unidos,. De acuerdo con el relato que Juan de Bedout entregó a la fiscal Elsa Cristina Reyes, un hijo de él recibió una comunicación en su celular mientras se encontraba en la ciudad de Nueva York. Un hombre con un acento que no pudo ser identificado plenamente, fue tajante en su mensaje: “De Bedout, lo vamos a matar”.

Este incidente, que en su momento fue interpretado por el joven como una posible broma pesada de su círculo de amigos, es hoy una prueba técnica bajo análisis. El número telefónico desde el cual se realizó la llamada ya fue aportado a la Fiscalía General de la Nación para rastrear su origen y posibles vínculos con los sospechosos del caso. Para esa fecha, Alicia Graham, esposa de Juan de Bedout y madre de una de las menores posteriormente envenenadas, ya había fallecido tras años de complicaciones de salud, además de una intoxicación por talio.



El rastro del “veneno de los venenos”

La investigación de la Fiscalía no solo se centra en la muerte de las menores en abril de 2025, sino que intenta conectar este patrón con el historial clínico de Alicia Graham. Ya se ha establecido que la psicóloga, quien murió a causa de un cáncer agresivo en agosto de 2021, recibió un diagnósticos previo de intoxicación por talio durante 2020.



Según se reveló en el programa Los Informantes, los síntomas de Graham eran graves: caída del cabello y dolores insoportables que le impedían caminar. El doctor Julio Portocarrero, quien la atendió en aquel momento, sospechó de inmediato del agente tóxico al ver su estado. El médico recordó la advertencia que le hizo al esposo de la paciente: “Mire, si esto no es una intoxicación por talio yo no sé qué será”.



Aunque el tratamiento médico logró estabilizarla inicialmente, la toxicidad del metal, prohibido en Colombia desde los años 70, habría comprometido seriamente su sistema inmunológico, permitiendo que el cáncer regresara con mayor fuerza,. Testigos cercanos a la familia relataron que, antes de morir, Graham estaba "absolutamente destrozada" y con un deterioro físico extremo.



La situación de Zulma Guzmán en el Reino Unido

Mientras la Fiscalía en Colombia reconstruye los antecedentes de la amenaza en Nueva York, el proceso contra la principal sospechosa, Zulma Guzmán Castro, avanza en tribunales internacionales. La empresaria bogotana, quien mantuvo una relación extramatrimonial con Juan de Bedout, es señalada como la presunta responsable de enviar las frambuesas con chocolate impregnadas de talio que causaron la muerte de las menores,.

Publicidad

La captura de Guzmán en Londres estuvo marcada por un intento de huida que inicialmente se reportó de forma confusa. María Elvira Arango, directora de Los Informantes, aclaró que la sospechosa intentó evadir a la justicia británica lanzándose a las aguas del río Támesis. Según el reporte basado en información de Interpol: “La Policía se acercó a la señora Zulma Guzmán... se le acercaron a decirle que tenía un requerimiento en Colombia y ella huyendo de la Policía se tiró al río”.

Tras ser rescatada del agua y atendida en un hospital, Guzmán Castro intentó comprar pasajes hacia Brasil. Sin embargo, la activación de una alerta internacional de Interpol permitió su detención. Actualmente, la mujer permanece bajo custodia en el Reino Unido a la espera de una audiencia clave el lunes 9 de febrero.



Pruebas técnicas: El GPS y la letalidad del químico

Otro de los hecho que se investiga está relacionado con un dispositivo GPS que Guzmán habría intentado instalar en el vehículo de Juan de Bedout en Bogotá. Al ser cuestionada por un vigilante la mujer se fue, pero dejó el dispositivo. La tarjeta SIM encontrada en el GPS está siendo analizada y podrían probar un seguimiento constante a la familia.

Publicidad

El talio es un veneno silencioso que no tiene olor ni sabor, lo que facilitó que fuera consumido a través de las frutas sin que las víctimas lo notaran. La Fiscalía busca ahora determinar si la amenaza recibida por el hijo de De Bedout en Estados Unidos está relacioanda con lo ocurrido en abril de 2025.