Andrés Ricci, confeso feminicida de Luz Mery Tristán, narró las horas previas al crimen

Desde la cárcel de máxima seguridad de Picaleña, en Ibagué, Andrés Ricci García hizo un relato detallado sobre el crimen contra la excampeona mundial de patinaje Luz Mery Tristán. El empresario, condenado en primera instancia a 45 años y 9 meses de prisión por feminicidio agravado, describió cómo fue la noche del 4 de agosto de 2023.

El sujeto estuvo en una reciente entrevista para el podcast ‘Más allá del silencio’, donde brindó su testimonio sobre los hechos. “Es un día de oscuridad en la vida de una pareja”, dijo. Según él, el día comenzó con planes de un viaje próximo a Estados Unidos y gestiones laborales cotidianas. Ricci afirmó que Luz Mery salió temprano hacia su empresa, mientras él permaneció en casa sintiéndose indispuesto.

La noche del atroz crimen

Al mediodía, el empresario se desplazó a su oficina para una reunión relacionada con la inauguración de una nueva sede de su negocio. Durante ese tiempo, Ricci admitió haber comenzado a consumir licor de manera continua, incluso realizando videollamadas con Tristán en las que aparentemente todo transcurría con normalidad.

El conflicto, según su versión, se originó por el día de descanso del conductor que asistía a la deportista.



"El diablo se nos metió a la casa ese día”

“Entré a la habitación y ella estaba sentada en la cama. Empezó a hablar y yo tenía muchos tragos en la cabeza. Yo no estaba coherente y vi la pistola; ese no era su sitio...Ella salida de tono como nunca la había visto. Yo creo que el diablo se nos metió a la casa ese día”, declaró.



En su confesión, Ricci detalló el momento preciso en que tomó el arma de fuego de la mesa de noche. Al ver que ella se dirigía hacia una habitación contigua, él la siguió con el arma en la mano. “Luz Mery salió y yo me fui detrás de ella hacia la habitación continua...Llegué a la puerta, que no tuvo seguro, pero yo le dije que me abriera… Le di cuatro tiros a la chapa. Luz estaba agachada, teniendo la puerta con su espalda y con un pie en la cama, sosteniendo para que yo no entrara. Yo hice los disparos y ella se quedó en silencio”.



Tras los disparos, el empresario aseguró que el silencio se apoderó del lugar y él decidió regresar a su habitación principal para continuar consumiendo licor. Según su argumento, por su avanzado estado de embriaguez y la falta de alimentación durante el día, no asimiló la gravedad de lo ocurrido en ese instante.

“No sé, no fue mi reacción. Venía con alcohol, venía drogado y me encontré con una situación emocional fuerte. Es una situación desencajada. Me cogió de sorpresa, me agarró”, afirmó.

El relato del feminicida continuó describiendo las horas posteriores al crimen, marcadas por el consumo de sustancias. Aseguró que al despertar al mediodía del sábado 5 de agosto notó que Tristán no respondía mensajes ni estaba en línea, por lo que intuyó el desenlace fatal. Según él, no fue capaz de dirigirse al cuarto y, al contrario, ingirió alcohol y loción con la intención de quitarse la vida. También confesó haber escrito una nota manuscrita: "Sin ti no puedo vivir”.

“He pensado por qué no tumbé la puerta; era una de una casa normal, que se pudo haber tumbado con una patada, pero con honestidad no sé, estaba asustado y descompuesto, fue una irresponsabilidad”, agregó.

La intervención de las autoridades se produjo casi 24 horas después de los disparos. Ricci fue capturado en la vivienda. El cuerpo de la patinadora fue hallado en la habitación con un impacto de bala en la zona cervical. Aunque inicialmente el empresario intentó desviar la atención sugiriendo que extraños habían ingresado a la casa, las pruebas recolectadas, incluidos audios y testimonios de vecinos que escucharon las detonaciones, desvirtuaron su versión.

En 2023, un equipo de Los Informantes habló con la hermana y el hijo de Luz Mery Tristán sobre el feminicidio que enlutó a toda una sociedad. Vicky Tristán, hermana de la víctima, recordó el momento en que recibió la noticia: “El día que a mí me dijeron que él -Andrés Ricci- la había matado, yo dije ‘no, eso es mentira’. Pero cuando la policía me corroboró eso, yo quedé desmayada en el piso de la tristeza. Eso no se lo deseo a nadie”.

La familia de la víctima siempre mantuvo una lucha constante por la justicia, solicitando la pena máxima para el empresario sin beneficios adicionales. El 11 de febrero de 2025, un juez de Cali emitió el sentido de fallo condenatorio. Ricci fue hallado culpable de feminicidio agravado y porte ilegal de armas agravado.

No obstante, el empresario insistió en que su conducta debe ser tipificada como homicidio culposo, argumentando la ausencia de misoginia o de un ciclo de violencia previo.



¿Quién era Luz Mery Tristán?

El legado de Luz Mery Tristán permanece intacto en la memoria deportiva del país. Fue la primera mujer en darle a Colombia un título mundial de patinaje en 1990 y se destacó también en el ciclismo internacional. Tras su retiro, se dedicó a formar nuevos talentos en su centro deportivo en Cali.

Luz Mery Tristán, de 60 años, era madre de cinco hijos, fruto de su primer matrimonio con Joaquín Mario Valencia, quien fue extraditado en 2003 por delitos relacionados con narcotráfico y cumple una condena de 40 años en una cárcel en Estados Unidos.

Su hijo, Mario Valencia, la recordó como una mujer de gran perseverancia tras el duro episodio de separación: “Su personalidad era seguir, lloró ese día, nos contó, pero al otro día estaba haciendo ejercicio, tratando de continuar su rutina y para adelante”.

No obstante, el feminicidio de Luz Mery Tristán es un caso que dejó una huella profunda en la memoria del país. Su historia se convirtió en un llamado a no guardar silencio y a exigir justicia para que crímenes como el suyo no se repitan.

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Los Informantes.