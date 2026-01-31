Juan Fernando Cristo confirma en qué consulta participará como precandidato presidencial

El precandidato presidencial Juan Fernando Cristo informó en las últimas que sí hará parte de la consulta Frente por la vida, en la que también participarían Iván Cepeda, Roy Barreras, Camilo Romero, entre otros personajes de la izquierda en Colombia.



A través de sus redes sociales, el exministro del Interior indicó que “con En Marcha decidimos participar en la consulta del Frente por la Vida, una coalición de centro izquierda, plural y democrática. Vamos con nuestras banderas intactas: creemos en la libre empresa, con reglas claras y responsabilidad social; creemos en la implementación del Acuerdo de Paz”.

Agregó Cristo que “creemos en una política exterior madura, soberana y responsable; y creemos en que más reformas son necesarias, pero con rigor y diálogo”.

Propuestas de Juan Fernando Cristo para la Presidencia

Juan Fernando Cristo, quien ha desempeñado cargos como congresista, viceministro y ministro del Interior, presentó en Noticias Caracol una plataforma presidencial centrada en la seguridad, la reforma a la salud y, como pilar fundamental, la autonomía territorial. Su enfoque, dijo, busca distanciarse del centralismo bogotano y replantear las políticas de paz actuales, proponiendo un modelo que denomina "seguridad con derechos".



Cristo propuso un cambio radical frente a la política de "Paz Total" del actual gobierno, sugiriendo que las mesas de diálogo deben tener un propósito claro de desmovilización. Sobre este punto, el precandidato habló sobre la necesidad de establecer plazos: "No tiene sentido mantener unas mesas de negociación por mantenerlas, simplemente por estar conversando. Cualquier negociación o política o de sometimiento a la justicia con uno de estos grupos criminales tiene que llevar a un objetivo final que es su desmovilización y su desarme. Hasta el momento ninguna de esas mesas tiene ese cronograma de desmovilización y desarme. Yo levantaría todas las mesas de negociación".



Juan Fernando Cristo propone un Ministerio de Seguridad Ciudadana

Su estrategia de seguridad incluye fortalecer la inteligencia, transformar la Policía Nacional en un Ministerio de Seguridad Ciudadana y crear policías metropolitanas locales en ciudades de más de 2 millones de habitantes para combatir delitos de menor impacto. Además, insistió en que la paz real solo llegará transformando los 170 municipios más afectados por el conflicto armado.



En materia de salud, Juan Fernando Cristo se comprometió a tramitar una reforma en los primeros 100 días de su gobierno, buscando consensos que dejen atrás la "pugnacidad política". Su propuesta incluye un plan de choque para garantizar medicamentos y tratamientos de forma inmediata. No obstante, su planteamiento más llamativo es el desmonte de la Superintendencia de Salud, a la que califica como un foco de ineficiencia. En su lugar, propone: "El sistema de salud es tan importante para cada uno de los ciudadanos que hay que crear un ente autónomo, independiente, despolitizado y transparente, que vaya más allá del periodo de un gobierno, una especie como de junta del Banco de la República que garantice, desde el punto de vista técnico y sin política, una adecuada vigilancia para que no se pierda un solo peso del sistema de salud en la corrupción y, si se pierde, que se sancione a los responsables".



Agotar el centralismo, la propuesta de Juan Fernando Cristo

Para Cristo, el centralismo está agotado y es necesario invertir la ecuación del poder en Colombia. Su meta es fortalecer el Estado en los territorios mediante una reforma al Sistema General de Participaciones que aumente significativamente los recursos de las regiones. Así describe el impacto económico de su propuesta: "Vamos a aumentar los recursos y las competencias. Si sacamos esa ley, en 10 años vamos a pasar de que los departamentos y municipios reciban 25 pesos de cada 100 a que reciban 40 pesos de cada 100. Eso es una transformación total en materia de autonomía territorial".

Este enfoque, indicó Cristo, busca que problemas estructurales, como la falta de agua potable en Santa Marta, se resuelvan localmente con recursos propios y no dependan de decisiones tomadas en Bogotá.

Finalmente, en una ronda de definiciones rápidas, Cristo descartó el apoyo a una Asamblea Constituyente, se opuso a renegociar el TLC, pero se mostró a favor de restablecer relaciones con Israel y de adelantar una reforma tributaria, que para él es indispensable para el país.

