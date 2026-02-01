Presidente Petro viaja a EE. UU. para reunirse con Trump: ¿qué implica este encuentro para Colombia?

El presidente Gustavo Petro viaja desde este 1 de febrero a Estados Unidos, dos días antes de reunirse con su homólogo Donald Trump para tener el primer cara a cara desde que el magnate volvió a la Casa Blanca, hace un año.

Las relaciones han sido tensas entre ambas naciones. El primer roce ocurrió el 26 de enero de 2025, cuando el presidente Petro decidió desautorizar el ingreso al país de colombianos deportados provenientes de Estados Unidos, denunciando tratos indignos. Esto desencadenó el anuncio de Estados Unidos de imponer aranceles a varios productos nacionales del 25%, lo que terminó reversando esa misma noche.

La crisis se elevó el 27 de septiembre, cuando Petro, en el marco de la Asamblea de la ONU, hizo un llamado a los soldados estadounidenses a desobedecer una orden de Trump sobre el conflicto en gaza. Tras esto, el Departamento de Estado le quitó la visa inicialmente y luego el presidente Trump lo acusó de ser un líder del narcotráfico.



Además, el mandatario colombiano fue incluido en la Lista Clinton, junto a su hijo Nicolás Petro, Verónica Alcocer y Armando Benedetti.



No obstante, las tensiones empezaron a bajar el pasado 5 de enero, cuando se dio la primera llamada telefónica entre ambos mandatarios. Allí se acordó la reunión en Washington del martes 3 de febrero.

Ahora, el mandatario colombiano da inicio a una visita oficial con una comitiva que se ha venido preparando para un encuentro que definirá el futuro inmediato de las relaciones binacionales. (Lea también: Colombia reanuda vuelos de repatriación de EE.UU. a pocos días de reunión de Petro y Trump)

El mismo presidente Petro ha expresado que "es una reunión clave, fundamental, determinante, no solo de mi vida personal, sino de la vida de la humanidad, no podemos olvidarlo".

No obstante, Teresita Aya, analista internacional de Noticias Caracol, recalcó que el encuentro se da “en medio de una relación muy desgastada, sobre todo porque se comunican con trinos, y esa no es la manera de hablar, eso exacerba las diferencias entre las partes y, sobre todo, acaba con la confianza. Y la confianza es clave si estamos hablando de acercamientos y de cooperación”.

A Estados Unidos llegó en días pasado el ministro de defensa, Pedro Sánchez, y con el embajador de Colombia en ese país, Daniel García-Peña, buscan anticiparse a los posibles escenarios y conocer cuáles son las principales preocupaciones de la administración de Trump.



¿Qué temas abordarán Petro y Trump?

La política de drogas y la extradición de capos y cabecillas del narcotráfico van a marcar el ritmo de esta reunión en el Salón Oval de la Casa Blanca. el gobierno colombiano sabe que no habrá una mejor oportunidad para demostrar los avances y hacerles frente a las críticas de los opositores.

Noticias Caracol ha conocido que los asesores del presidente Petro le han recomendado dejar por fuera de este cara a cara temas de mayor tensión, como la situación de Venezuela, la captura de Nicolás Maduro y asuntos personales como la inclusión de él, su familia y el ministro del Interior, Armando Benedetti, en la Lista Clinton.

Teresita Aya dijo que “es importante entender que a esta reunión no entran ni pueden entrar los temas personales, se dejan en la puerta de entrada y se entra a hablar de los temas que le interesan al presidente Trump en la relación bilateral. Estamos hablando de narcotráfico, el ingreso de sustancias ilícitas y el tema de Venezuela. Puede que para Trump es supremamente importante y para nosotros, con una frontera de más de 2.200 kilómetros debe serlo también”.

El analista Pedro Viveros ha señalado que "ningún Gobierno de Colombia logra con Estados Unidos, en el epílogo de su gobierno, plantear una larga estrategia de relaciones binacionales con Estados Unidos. Vamos a ver si el presidente Petro lo logra”.



¿Qué esperan los dos países del encuentro?

Para la analista Aya, “en el caso de Trump el tema del narcotráfico, es una de sus promesas de campaña. Más de 100 mil personas, dice él, mueren al año por las drogas ilícitas, una cifra que ha aumentado en un 30% en los últimos cinco años. Ahí, si bien el presidente Petro dice que se incauta más droga, la realidad es que hay más cocaína y el 84% de la entra a EE. UU. viene por Colombia. hay que ver qué va a pasar de las negociaciones de las rutas hacia EE. UU.”.

“El tema de Venezuela. Para Trump es importante que un país con una frontera tan importante se alinee a los intereses de donde él sacó a un narcoterrorista que estaba ilegítimamente en el gobierno, no alguien que se debería juzgar de acuerdo a sus propias leyes en su país como ha dicho Petro”, agregó la experta, refiriéndose a Maduro. (Lea también: Petro habla de temas que tratará con Trump y propone crear un tribunal de las tres Américas)

Insistió en que “la visión personal de la política, de las drogas, de la visión ideológica de lo que pasa en Venezuela se tiene que quedar en la puerta si queremos una reunión que empiece a generar nuevamente confianza entre las partes”.

