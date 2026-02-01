En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Liam Conejo, el niño detenido por ICE, fue liberado junto a su padre y regresa a Mineápolis

Liam Conejo, el niño detenido por ICE, fue liberado junto a su padre y regresa a Mineápolis

El congresista demócrata Joaquín Castro, que los visitó en el centro de detención en Texas, confirmó en su cuenta de X que padre e hijo fueron liberados.

Por: EFE
Actualizado: 1 de feb, 2026
Liam Conejo, el niño detenido por ICE, fue liberado junto a su padre y regresa a Mineápolis
AFP

El niño ecuatoriano de 5 años Liam Conejo Ramos y su padre fueron liberados del centro de inmigración en Texas donde estaban detenidos desde el pasado 22 de enero por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Mineápolis, hecho que causó gran indignación en el país.

El congresista demócrata Joaquín Castro, que realizó una visita al centro de detención familiar junto a otros legisladores confirmó en su cuenta de X que padre e hijo fueron liberados y que este domingo 1 de febrero regresaron a Mineápolis (Minesota), luego de que este sábado un juez federal de Texas ordenara su inmediata liberación.

Noticia en desarrollo.

