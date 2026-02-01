Liam Conejo, el niño detenido por ICE, fue liberado junto a su padre y regresa a Mineápolis

El niño ecuatoriano de 5 años Liam Conejo Ramos y su padre fueron liberados del centro de inmigración en Texas donde estaban detenidos desde el pasado 22 de enero por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Mineápolis, hecho que causó gran indignación en el país.
Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
El congresista demócrata Joaquín Castro, que realizó una visita al centro de detención familiar junto a otros legisladores confirmó en su cuenta de X que padre e hijo fueron liberados y que este domingo 1 de febrero regresaron a Mineápolis (Minesota), luego de que este sábado un juez federal de Texas ordenara su inmediata liberación.
Noticia en desarrollo.