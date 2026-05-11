Uribe sobre de Paloma y Abelardo de la Espriella en entrevista con Westcol: dijo quién "puede ganar"

El expresidente Álvaro Uribe Vélez habló sobre el panorama político de cara a las elecciones presidenciales de 2026 durante una entrevista con el streamer Luis Fernando Villa, más conocido como Westcol. En la conversación, el exmandatario se refirió a la candidatura de Paloma Valencia, mencionó al precandidato Abelardo de la Espriella y aseguró que la senadora ha logrado consolidar una coalición con posibilidades de llegar a la Presidencia.



Uribe respaldó la candidatura de Paloma Valencia

Durante la charla transmitida en redes sociales, Uribe aseguró que Colombia necesita "recuperar la seguridad" y afirmó que la senadora Paloma Valencia representa una propuesta con ese enfoque. Según expresó, la congresista ha planteado medidas relacionadas con "seguridad, empleo juvenil y reducción de la corrupción".

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"Yo creo que ella es la que puede ganar porque ha recogido esa coalición tan grande", afirmó el exmandatario al hablar de la aspiración presidencial de Valencia. Uribe también señaló que la dirigente política "ha construido una gran coalición" y mencionó que alrededor de ella se han reunido sectores con diferencias ideológicas, pero con coincidencias en temas como seguridad y transparencia.

"Ella no tiene políticos que la apoyen a escondidas, ni permite corrupción", expresó durante la entrevista.



Lo que dijo Uribe sobre Abelardo de la Espriella

En otro momento de la conversación, Westcol le preguntó directamente por el abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella. Frente a eso, Uribe evitó hacer críticas y aseguró que le tiene respeto. "No soy capaz de hablar una palabra negativa de él", respondió el expresidente.



Sin embargo, insistió en que Paloma Valencia tendría más opciones electorales por la capacidad de unir distintos sectores políticos. Incluso recordó que desde hace tiempo venía proponiendo una alianza amplia de sectores de oposición y centro. "Necesitamos una gran coalición desde Abelardo hasta Fajardo", afirmó Uribe, al explicar que esa idea ya la había planteado anteriormente en espacios políticos y transmisiones digitales de su partido.



Uribe habló de aborto y cambio de sexo en menores

Otro de los temas abordados fue el aborto. Uribe reiteró que personalmente no está de acuerdo con esa práctica, aunque reconoció que se deben respetar las decisiones de la Corte Constitucional. "Paloma y yo no estamos de acuerdo con el aborto, hay otros que sí, pero uno respeta la Constitución", manifestó. Westcol, por su parte, comentó que considera diferente la discusión en etapas tempranas del embarazo y mencionó el uso de anticonceptivos.



La entrevista también incluyó una conversación sobre identidad de género en menores de edad. Uribe aseguró que Paloma Valencia no apoya procedimientos de cambio de sexo en niños. "Paloma ha dicho que ya no apoya eso", señaló.



La visión de Uribe sobre las elecciones de 2026

Hacia el final de la conversación, el expresidente insistió en que la confianza, la inversión y la seguridad serán determinantes en la campaña presidencial. "Puede haber una política buena de juventud, pero si el país no genera confianza, con seguridad, bajos impuestos y estímulo a la inversión, nadie invierte", afirmó.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co