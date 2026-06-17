En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
LEY SECA
EL RASTRO
SELECCIÓN COLOMBIA
COLOMBIA DECIDE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar
Cabezote elecciones 2026
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Elecciones Colombia  / Abelardo de la Espriella habla en Noticias Caracol sobre sus propuestas

Abelardo de la Espriella habla en Noticias Caracol sobre sus propuestas

El abogado se disputa con Iván Cepeda la Presidencia de Colombia, que se define este domingo 21 de junio en segunda vuelta.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 17 de jun, 2026
Comparta en:
ABELARDO DE LA ESPRIELLA

El candidato Abelardo de la Espriella responde a los temas que más preocupan a los colombianos a pocos días de que el país elija al nuevo presidente del país en segunda vuelta, este 21 de junio, en la que el senador Iván Cepeda es su opositor.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

El aspirante a ser el próximo residente de la Casa de Nariño estuvo acompañado por su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo.

Últimas Noticias

Claudia López e Iván Cepeda
Elecciones Colombia

Claudia López anuncia su apoyo a la candidatura de Iván Cepeda a la Presidencia de la República

Las sanciones que podría enfrentar si esconde o retiene una cédula para segunda vuelta presidencial
Elecciones Colombia

Las sanciones que podría enfrentar si esconde o retiene una cédula para segunda vuelta presidencial

El abogado admitió que siente “un poco de guayabo y nostalgia que he disfrutado mucho” por “el contacto con la gente, volver a lugares de Colombia a los que hace muchos años no iba, el fervor, el cariño”, asegurando que “esto, más que una candidatura, es un movimiento popular”.

Noticia en desarrollo.

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Abelardo de la Espriella

Elecciones presidenciales 2026

Elecciones Presidenciales Colombia

Publicidad

Publicidad

Publicidad