Abelardo de la Espriella habla en Noticias Caracol sobre sus propuestas

El candidato Abelardo de la Espriella responde a los temas que más preocupan a los colombianos a pocos días de que el país elija al nuevo presidente del país en segunda vuelta, este 21 de junio, en la que el senador Iván Cepeda es su opositor.

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El aspirante a ser el próximo residente de la Casa de Nariño estuvo acompañado por su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo.

El abogado admitió que siente “un poco de guayabo y nostalgia que he disfrutado mucho” por “el contacto con la gente, volver a lugares de Colombia a los que hace muchos años no iba, el fervor, el cariño”, asegurando que “esto, más que una candidatura, es un movimiento popular”.



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