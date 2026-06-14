Así fueron los cierres de campaña en plaza pública de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Este domingo, los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda hicieron sus respectivos cierres de campaña en plaza pública. El primero lo hizo en el municipio de Buga, departamento del Valle del Cauca, mientras que el segundo estuvo en el municipio de Soledad, Atlántico.



Estos cierres de campaña se dan una semana antes de las elecciones presidenciales de segunda vuelta del 21 de junio, en las que se definirá el sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño. En primera vuelta, el pasado 31 de mayo, ninguno de los candidatos logró la mayoría absoluta de los votos, es decir, el 50 % más uno de los votos válidos.



En primera vuelta De la Espriella fue el más votado de la contienda con 10.361.499 de votos, que representó el 43,74 % de los votos válidos, según los datos de preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Le siguió de cerca Cepeda, que obtuvo 9.688.361 votos (40,90 %). Detrás de los dos punteros que pasaron a segunda vuelta les siguieron la senadora Paloma Valencia, que sacó 1.639.685 votos, y el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo que logró 1.009.073 votos.



El discurso de Abelardo de la Espriella

Con micrófono en mano y detrás de un cristal, el candidato Abelardo de la Espriella comenzó su discurso en el municipio de Buga, del que se refirieron en su campaña como "la tierra milagro". "Vamos colombianos a ganarle a Petro. Vamos a derrotar a la izquierda radical y a salvar a nuestro país. Vamos a defender a Colombia por la razón o por la fuerza. Gracias Colombia. Qué linda estás, Buga. No alcanzo a ver a tantos compatriotas en este mar de gente. Gracias. No imagino un cierre mejor que este que hoy nos ha regalado el fervor del pueblo y el favor de Dios", comenzó diciendo el aspirante a la Presidencia.

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De la Espriella, avalado por el movimiento Defensores de la Patria, dijo estar muy contento con el cierre de la campaña y la demostración de apoyo por parte de los ciudadanos. "También estoy un poco triste porque es la última tarima como candidato presidencial. La próxima vez que nos veamos, Buga, seré su presidente. Para mí es un honor inmenso volver a la ciudad señora. Pero si me permiten alterar el orden de las palabras, tendría que decir que esta es la Señora ciudad de Colombia, señora, señora por su historia, señora por su fe, señora por su dignidad, señora por la fortaleza y el patriotismo de su gente", dijo sobre el municipio que presenció su cierre de campaña.

El candidato enmarcó su discurso en el patriotismo y la fe. "Han venido aquí por muchas generaciones a buscar consuelo y milagros, hoy también se congrega aquí un pueblo dispuesto a defender la libertad, la democracia y la institucionalidad de Colombia. Y no hay lugar más apropiado para cerrar esta campaña que esta tierra bendita, donde la fe se encuentra con la esperanza y donde la esperanza se convierte en destino, la manada del tigre llevará a Colombia a que sea la patria milagro", dijo.



"Comprendí que esta campaña ya no me pertenecía. Comprendí que esta lucha era mucho más grande que un candidato, mucho más grande que una elección y mucho más grande que cualquier partido político. Sentí sobre mis hombros la responsabilidad histórica de representar la esperanza de millones de colombianos que se niegan a arrodillarse, que se niegan a rendirse. Y desde ese día me sentí distinto. Ese día no se parece a ningún otro de mi vida. Ese día mis días cambiaron. Mi manera de ver esta misión cambió y mi espíritu cambió y comprendí que esta no es solamente es una batalla política, es una batalla moral", agregó el candidato.



El discurso de Iván Cepeda

Por su parte, rodeado de un esquema de seguridad y con su discurso en mano, el candidato presidencial Iván Cepeda exclamó un texto escrito previamente, del que dijo es un homenaje al país y el que tituló "Proclama por el pueblo colombiano". "En este cierre de nuestra campaña electoral en plaza pública, quiero hablarles de nuestra confianza en el pueblo colombiano. Estoy profundamente orgulloso de la campaña electoral que juntos hemos hecho. No ha sido con marketing político, derrochando recursos, comprando votos y conciencias, mintiendo, utilizando inteligencia artificial para construir calumnias, como lo está haciendo la campaña del señor Abelardo de la Espriella. Ha sido con la gente, con su movilización, con su creatividad, con la juventud en las calles", comenzó diciendo.



El candidato, avalado por el partido Pacto Histórico y que busca seguir el proyecto del Gobierno de Gustavo Petro, destacó una campaña con "murales, con publicidad que ha hecho en sus hogares y organizaciones la ciudadanía con canciones, con videos también artesanales, con mucha inventiva, imaginación y creatividad de nuestro pueblo". Cepeda también indicó que desde su campaña y su proyecto están "convencidos plenamente de la capacidad transformadora de nuestro pueblo en su historia, en sus luchas, en su capacidad de resistir, en que siempre ha sabido sacar lo mejor de sus fuerzas en los momentos más difíciles".

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Cepeda también mencionó la importancia de los dirigentes sociales en la historia del país: "En eso consistió la vida y la lucha de muchas figuras ejemplares de nuestra historia como Jorge Eliécer Gaitán, María Cano, Camilo Torres, Aida Quilcué, Carlos Gaviria, para mencionar unos pocos; todos ellos y ellas han amado al pueblo. No se dejaron desviar de su camino, ni se equivocaron al ser leales a sus causas y sus luchas".

El candidato también mencionó lo que desde su campaña y los movimientos que lo apoyan describen como "victorias" y "conquistas". "Nada de lo que hemos conquistado ha sido gratuito. La democracia que tenemos con todas sus imperfecciones, los derechos laborales, la educación pública, el salario vital, la participación ciudadana, el reconocimiento de las mujeres, de los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos, la defensa de los derechos humanos; todo eso ha sido el resultado de generaciones enteras que lucharon para construir una nación más digna. De muchas personas valiosas que dejaron su vida en este proceso, lideresas y líderes sociales y que permitieron con su grandeza histórica seguir avanzando por el camino de la transformación social", agregó.

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