Cabezote elecciones 2026
Así reaccionaron los contendientes de la consulta interpartidista tras el preconteo electoral

Así reaccionaron los contendientes de la consulta interpartidista tras el preconteo electoral

Los candidatos se pronunciaron tras conocerse el el 61,67 % de las mesas informadas y más de 4.248.654 votos contabilizados. Estas fueron sus reacciones.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 8 de mar, 2026
Thumbnail

Este 8 de marzo se llevó a cabo la primera cita del calendario electoral. De acuerdo con el registrador nacional, Hernán Penagos, la jornada transcurrió de manera “pacífica y tranquila”, y se ubicó entre las elecciones en las que se reportaron menos irregularidades durante el proceso según informó la Misión de Observación Electoral.

SIGA EN VIVO: estos son los resultados de las consultas interpartidistas de cara a las presidenciales

En estas elecciones más de 40 millones de colombianos acudieron a las urnas para elegir a los nuevos integrantes del Senado de la República y la Cámara de Representantes, así como para participar en las consultas interpartidistas que definieron a varios de los candidatos presidenciales que competirán en la primera vuelta prevista para el 31 de mayo.

Las consultas realizadas fueron Consulta de las Soluciones: salud, seguridad y educación, La Gran Consulta por Colombia y Frente por la Vida, en las que participaron distintos aspirantes a la Presidencia.

De acuerdo con más reciente boletín del preconteo, con el 61,67 % de las mesas informadas y más de 4.248.654 votos contabilizados, se conocen los nombres de los representantes por las tres consultas.

La Gran Consulta por Colombia

En La Gran Consulta por Colombia, que reúne a nueve aspirantes, el preconteo ubica en primer lugar a Paloma Valencia, seguida por Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, Enrique Peñalosa, David Luna, Aníbal Gaviria y Mauricio Cárdenas.

El candidato David Luna, del movimiento ciudadano “Sí Hay Un Camino”, se pronunció a través de sus redes sociales tras conocerse los resultados preliminares del preconteo y reconoció la victoria de Paloma Valencia en la consulta.“Ganó Paloma Valencia y sin restricciones trabajaré para que Colombia tenga, por primera vez, una mujer presidenta”, expresó.

Posteriormente, envió un mensaje de felicitación a la candidata y se refirió a la importancia de la colaboración política. “Felicitaciones, estoy muy feliz por ti. Siempre he creído en el trabajo en equipo y en cumplir la palabra. Pensamos distinto en muchas cosas, pero hoy lo más importante es Colombia”, afirmó.Luna también agradeció a las personas que respaldaron su aspiración durante la consulta.

La Consulta de las Soluciones

En la Consulta de las Soluciones: salud, seguridad y educación, los resultados muestran a Claudia López como la ganadora, con un 8,14 % por delante de Leonardo Huerta.

Frente por la Vida

Por su parte, en el Frente por la Vida, el preconteo ubica a Roy Barreras al frente de la votación, seguido por Daniel Quintero, Edison Lucio Torres, Martha Viviana Bernal y Héctor Elías Pineda.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

