¿Cómo quedaría la Cámara por Cundinamarca, según proyección de curules? Tiene siete escaños

Con 1,2 millones de personas que acudieron a las urnas, un 52,44% del total de votantes habilitados, en Cundinamarca ya hay una proyección de curules en la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030. El departamento cuenta con siete escaños en el Congreso de la República, corporación encargada de aprobar las leyes y reformas de la Constitución, además de ejercer control político al gobierno de turno.

Había un total de 1.588 candidatos a la Cámara de Representantes en todo el territorio nacional, a los que se suman los 21 de las circunscripción indígena; 124, de la afrodescendiente; 40, de la internacional, y 237, de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP). Para expertos consultados por Noticias Caracol, los resultados del preconteo de las votaciones del pasado 8 de marzo demuestran que la presencia de partidos tradicionales como el Liberal y el Conservador han tomado fuerza en ciertas regiones.

"En las elecciones pasadas, cuando ganó Gustavo Petro, el territorio marcado era la costa Atlántica, la costa Pacífica, y parte del suroccidente colombiano, y hoy el color rojo (liberal), en el Chocó, y el color rojo o naranja, del Partido de la U, están tomándose el control en las zonas claves que antes eran de control petrista", indicó el analista Pedro Medellín.Añadió que "aunque el Pacto Histórico ganó la elección al Senado, (...) no necesariamente está ganando la Presidencia... porque lo que hace es consolidar sus bases de izquierda, pero no es suficiente para ganar, necesita abrirse".



Por otro lado, la analista y profesora de la Universidad de los Andes, Mónica Pachón, indicó que algunos partidos tradicionales tienen fuerza en ciertas regiones, pero no candidato presidencial: "No sabemos muy bien qué va a pasar, porque muchos de estos partidos, y este es el fenómeno que a mí me parece preocupante en la política colombiana, no tienen candidato presidencial, entonces se declaran en libertad".



En ese sentido, afirmó que "hemos visto como, por ejemplo, personas que han sido electas del Partido Verde ya han cantado su voto, y después otros cantan el voto para otro lugar, entonces realmente esta idea de los partidos y un programa en el Congreso de la República no se cumple... todavía hay mucha incertidumbre para las elecciones presidenciales".



¿Cómo quedaría los curules de Cundinamarca en la Cámara de Representantes?

Según las proyecciones basadas en el preconteo, así quedaría la Cámara por Cundinamarca:



Pacto Histórico: 3

Centro Democrático - Mira: 1

Partido Conservador: 1

Partido demócrata: 1

Partido Liberal: 1

Por otro lado, estos serían los escaños de la Cámara de Representante a nivel nacional:

Pacto Histórico: 40 curules

Centro Democrático: 28 curules

Partido Liberal: 28 curules

Partido Conservador: 19 curules

Partido de la U: 12 curules

Cambio Radical: 10 curules

Alianza Verde: 9 curules

Alianza Social Independiente: 2 curules

Creemos: 2 curules

Partido Demócrata: 2 curules

Otros partidos: 7 curules

