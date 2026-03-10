¿Quién es Luisa Villegas, fórmula vicepresidencial de Miguel Uribe Londoño? Perfil de la candidata

El candidato presidencial Miguel Uribe Londoño anunció el pasado 5 de marzo la persona que será su fórmula vicepresidencial para la primera vuelta del 31 de mayo. El candidato pasó de recoger las banderas de su hijo, Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado el año pasado, a ser precandidato del partido Centro Democrático y después ser invitado a ser candidato a la Presidencia con el aval del Partido Demócrata Colombiano.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Uribe Londoño decidió seguir en la carrera por la Presidencia tras ser expulsado del proceso del partido Centro Democrático para elegir a su candidato, lugar que finalmente ocupó la senadora Paloma Valencia, quien resultó ganadora en la Gran Consulta por Colombia del pasado 8 de marzo. El candidato del Partido Demócrata Colombiano decidió con su equipo su fórmula vicepresidencial, la administradora de empresas Luisa Villegas.



"Qué orgullo contar con Luisa Villegas como mi fórmula vicepresidencial. Una mujer admirable, con carácter, experiencia y profundo compromiso social. Ha trabajado por los jóvenes, por los emprendedores y por abrir oportunidades para todos los colombianos. En nuestro gobierno vamos a construir una Colombia segura, próspera, con autoridad, orden y justicia social. Vamos juntos por #UnaSolaColombia", escribió Miguel Uribe Londoño en su cuenta de X.



¿Quién es Luisa Villegas, fórmula vicepresidencial de Miguel Uribe Londoño?

La ahora candidata a la Vicepresidencia de la República Luisa Villegas se suma a Miguel Uribe Londoño con el aval del Partido Demócrata Colombiano. De acuerdo con información compartida por La FM, Villegas es administradora de empresas de la Universidad CESA, y cuenta con una especialización en Mercadeo Estratégico de la misma institución. Fue secretaria privada del exministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, quien fue anunciado como fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella en la mañana de este martes 10 de marzo.



Villegas también trabajó en ProColombia como gerente de Secretaría Privada y como directora comercial para Argentina, Uruguay y Paraguay. "Honrada y bendecida de acompañar a Miguel Uribe Londoño en este camino por Colombia. Con su liderazgo y carácter, vamos a trabajar por una Colombia segura, próspera y con oportunidades para todos", dijo Luisa Villegas en su cuenta de X.



Las fórmulas de los candidatos a la Presidencia

El senador Iván Cepeda, del partido Pacto Histórico, anunció en la tarde el lunes 9 de marzo que la senadora indígena Aida Quilcué será su fórmula. De la Espriella anunció a José Manuel Restrepo, mientras que la candidata Clara López, avalada por el partido Esperanza Democrática, había anunciado a la exveedora distrital de Bogotá María Consuelo del Río Mantilla. Por su parte, Santiago Botero habría elegido al abogado Carlos Fernando Cuevas como su fórmula.

Publicidad

Estos serían los 18 candidatos a la Presidencia de la República para la primera vuelta del 31 de mayo, en orden alfabético por apellido:



Maurice Armitage

Roy Barreras

Santiago Botero

Carlos Caicedo

Iván Cepeda

Felipe Córdoba

Juan Fernando Cristo

Abelardo de la Espriella

Sergio Fajardo

Mauricio Lizcano

Clara López

Claudia López

Sondra Macollins

Luis Gilberto Murillo

Daniel Palacios

Luis Carlos Reyes

Miguel Uribe Londoño

Paloma Valencia