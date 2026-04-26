Encuesta Invamer Colombia Opina: así está la aprobación del presidente Gustavo Petro

La encuesta Invamer Colombia Opina, revelada por Noticias Caracol y Blu Radio este domingo 26 de abril, les consultó a los colombianos sobre su aprobación a la gestión del presidente Gustavo Petro.

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(Le recomendamos: Resultados de encuesta Invamer: Iván Cepeda 44,3%; De la Espriella 21,5%; Paloma Valencia 19,8%)

En concreto, la encuesta preguntó: ¿aprueba o desaprueba la forma como Gustavo Petro se está desempeñando en su labor como Presidente de Colombia?



De acuerdo con los resultados, el presidente Petro pasó en su aprobación del 49 por ciento (en febrero del 2026) al 47,3 por ciento para este mes de abril. En cuanto a la desaprobación, pasó del 46 por ciento de febrero al 48,9 por ciento en este mes.



Además de esta pregunta, la encuesta Invamer Colombia Opina también consultó si usted votaría por un candidato que esté a favor del gobierno de Gustavo Petro o en oposición al actual mandatario, quien deja el cargo el próximo 7 de agosto.



Por un candidato a favor del Gobierno: 48,7 por ciento

48,7 por ciento Por un candidato en oposición al Gobierno: 47,8 por ciento

47,8 por ciento No sabe/No responde: 3,5 por ciento

En esta misma pregunta, de acuerdo con la encuesta realizada en febrero, por un candidato a favor del Gobierno el porcentaje era de 52,6 % mientras que el de oposición era del 43,5 por ciento.

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(También: Encuesta Invamer: escenarios segunda vuelta entre Cepeda, Valencia, De la Espriella, López y Fajardo)



Ficha técnica de la encuesta

Empresa que realizó la encuesta: Invamer S.A.S.

Persona natural o jurídica que la encomendó: Noticias Caracol y Blu radio.

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Fuente de financiación: Noticias Caracol y Blu radio.

Propósito del estudio: conocer la percepción del universo representado según el contenido de este informe y las preguntas textuales que hacen parte del mismo.

Universo representado: hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos y de todas las regiones de Colombia a las que se refiere el artículo 45 de la ley 2056 de 2020.

Temas concretos a los que se refiere: intención de voto en las próximas elecciones de Presidente de Colombia, estado de ánimo, aprobación del Presidente, imagen de instituciones de Colombia, principal problema por resolver en el país, aceptación respecto a leyes, propuestas o afirmaciones del momento.

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Personas e instituciones por quien se indagó:

Personas: Iván Cepeda, Aída Marina Quilcué Vivas, Claudia López, Leonardo Huerta, Santiago Botero, Carlos Fernando Cuevas, Abelardo de la Espriella, José Manuel Restrepo, Mauricio Lizcano, Pedro Luis de la Torre, Miguel Uribe Londoño, Luisa Fernanda Villegas, Sondra Macollins, Leonardo Karam Helo, Roy Barreras, Martha Lucía Zamora, Carlos Caicedo, Nelson Javier Alarcón, Gustavo Matamoros, Mila María Paz, Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, Sergio Fajardo Valderrama, Edna Bonilla, Luis Gilberto Murillo, Luz María Zapata, Gustavo Petro , Álvaro Uribe Vélez, Andrés Pastrana Arango, Ernesto Samper Pizano, Juan Manuel Santos, César Gaviria Trujillo, Iván Duque Márquez, el Presidente de Venezuela Nicolás Maduro, el Presidente electo de Estados Unidos Donald Trump, el Presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, el Presidente de El Salvador Nayib Bukele, el presidente de Argentina Javier Milei.

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Instituciones: La Iglesia Católica, el Congreso, la Fiscalía General, las Fuerzas Militares, la Policía, los Sindicatos, los empresarios, los medios de comunicación, la Corte Constitucional, la Junta Directiva del Banco de la República, la Procuraduría General, la Contraloría General, el sistema judicial colombiano, los Partidos Políticos, la Corte Suprema de Justicia, la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), el ELN, las redes sociales, la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Espacio geográfico y fecha de realización: esta encuesta fue realizada en todas las regiones de Colombia a las que se refiere el artículo 45 de la ley 2056 de 2020, entre el 15 y el 24 de abril de 2026. El estudio se realizó en cumplimiento a la norma ISO 20252 versión 2019 Investigación de mercados social y de opinión y la ley 2494 de 2025.

Tipo de estudio con arreglo a las categorías: “encuesta o encuesta por muestreo probabilístico” según las descripciones del artículo 3 de la ley 2494 de 2025.

Margen de error de diseño y nivel de confianza: el margen de error de diseño es de 1,89% con un nivel de confianza de 95%. El margen de error de cada indicador se encuentra en cada gráfico del informe y en el anexo enviado al CNE.

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Método de recolección de datos: encuestas personales en el hogar del encuestado.

Nombre de los profesionales en estadística: en Invamer, el estudio fue desarrollado por un equipo multidisciplinario de diversos procesos que hacen parte de una encuesta, dentro del cual se encuentran los profesionales del área de estadística William Alexander Aguirre Antolinez, Santiago Poveda Grajales y Laura Camila Agudelo Ospina, quienes aportaron su experiencia técnica y rigurosidad metodológica al proceso.

Contraprestación por responder la encuesta: no hubo contraprestación a ninguno de los encuestados por responder la encuesta.

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Método de validación: se revisaron el 100% de las encuestas realizadas y se supervisaron el 10% de las mismas.

Subcontratación: no aplica.

Número de encuestadores: en el estudio participaron 100 encuestadores.

Tipo y tamaño de la muestra: Se realizó un muestreo probabilístico por etapas con un tamaño de muestra de 3.800 encuestas en 149 municipios (24 capitales y 125 no capitales), dentro de los cuales se incluyeron los municipios de inclusión forzosa, municipios grandes, medianos y pequeños según la descripción que se encuentra en el artículo 3 de la ley 2494 de 2025.

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●POR ZONA GEOGRÁFICA:

Nota: clasificación de regiones realizada con base en el artículo 45 de la Ley 2056 de 2020.

Caribe 864 encuestas: (Atlántico) Baranoa, Barranquilla, Malambo, Palmar De Varela, Santa Lucia, Soledad; (Bolívar) Arroyohondo, Cartagena, Magangué, Mahates, San Juan, Nepomuceno, San Martin De Loba, Turbaco; (Cesar) Aguachica, Agustín Codazzi, El Paso, La Paz, Valledupar; (Córdoba) Buenavista, Cereté, Lorica, Montería, Puerto Escondido, San Carlos, Tierralta; (La Guajira) Dibulla, Riohacha, San Juan Del Cesar; (Magdalena) Chibolo, Ciénaga, Plato, Salamina, Santa Marta, Zona Bananera; (Sucre) Caimito, Sampués, San Marcos, Santiago De Tolú, Sincelejo.

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Centro - Oriente 1.224 encuestas: (Bogotá, D.C.) Bogotá D.C.; (Boyacá) Chiquinquirá, Sáchica, Sogamoso, Tibaná, Tunja; (Cundinamarca) Cajicá, Caparrapí, Chía, Facatativá, Fusagasugá, La Calera, Madrid, Mosquera, Nimaima, Quebradanegra, Silvania, Soacha, Ubalá, Villapinzón, Viotá; (Norte de Santander) Cúcuta, El Zulia, Los Patios, Villa Del Rosario; (Santander) Barrancabermeja, Bucaramanga, El Playón, Floridablanca, Girón, Lebrija, Piedecuesta, Socorro, Vélez.

Centro - Sur - Amazonía 256 encuestas: (Caquetá) Florencia; (Huila) Aipe, Campoalegre, Garzón, Gigante, La Plata, Neiva, Palermo, Tesalia; (Putumayo) Puerto Guzmán; (Tolima) Falan, Ibagué, Líbano.

Eje Cafetero 688 encuestas: (Antioquia) Angostura, Bello, Cáceres, Caldas, Campamento, Chigorodó, Concordia, El Carmen De Viboral, El Santuario, Envigado, Itagüí, Medellín, Rionegro, Sabaneta, Turbo; (Caldas) Chinchiná, Manizales, Palestina, Salamina; (Quindío) Armenia, Calarcá, Córdoba, La Tebaida, Quimbaya; (Risaralda) Belén De Umbría, Dosquebradas, Pereira, Santa Rosa De Cabal.

Llano 160 encuestas: (Arauca) Saravena; (Casanare) Villanueva, Yopal; (Meta) Acacías, Uribe, Villavicencio, Vistahermosa; (Vaupés) Mitú.

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Pacífico 608 encuestas: (Cauca) La Vega, Popayán, Timbiquí Chocó El Litoral Del San Juan, Medio Atrato, Argelia; (Nariño) Cumbal, Ipiales, Pasto, Tangua, Tumaco, Túquerres; (Valle del Cauca) Buenaventura, Cali, Calima, Candelaria, Cartago, Dagua, El Águila, Guacarí, Guadalajara De Buga, Jamundí, Palmira, Roldanillo, San Pedro, Sevilla, Tuluá.

Marco muestral: en la primera etapa del muestreo, proyecciones de la población con la actualización post COVID-19 del DANE al año 2026 discriminado por municipio y zona (Urbano-Rural). En la segunda etapa, manzanas: planimetría urbana de cada una de las poblaciones seleccionadas basada en el Marco Geoestadístico Nacional del DANE e integrado a otras fuentes de información cartográfica, veredas: Geovisor de Consulta de Nivel de Referencia de Veredas de la página oficial del DANE. En la tercera etapa, viviendas de las manzanas y veredas seleccionadas en cada población. En la cuarta y última etapa, personas mayores de 18 años, residentes en cada vivienda. La tasa de no respuesta fue del 72,50%. Este marco muestral cubre el 100% del grupo objetivo.

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Procedimiento utilizado para seleccionar las unidades muestrales: el procedimiento para la selección de unidades fue: 1. Muestreo estratificado por región, con selección aleatoria sistemática de puntos muestrales dentro de cada estrato, con ordenamiento por tamaño poblacional del municipio, donde la cantidad de encuestas por región fue: Centro – Oriente (1.224), Centro - Sur – Amazonía (256), Eje Cafetero (688), Llano (160), Pacífico (608) y Caribe (864). 2. Manzanas: selección aleatoria sistemática de 4 manzanas por punto muestral con ordenamiento por nivel socioeconómico. Veredas: selección aleatoria simple de las veredas a partir del Geovisor de Consulta de Nivel de Referencia de Veredas de la página oficial del DANE. 3.Selección aleatoria sistemática de cuatro viviendas por manzana o vereda. 4. Selección aleatoria simple de una persona de 18 o más años residente en la vivienda. Para la selección del reemplazo de un punto muestral debido a problemas de orden público o fuerza mayor, se tienen en cuenta los siguientes requisitos: o Debe pertenecer a la misma región. o Debe pertenecer al mismo rango de tamaño poblacional. o En lo posible no se selecciona un municipio que ya se encuentre en el diseño muestral. o Entre todos los municipios que cumplan estos requisitos se hace un ordenamiento por tamaño poblacional y se elige la opción con menor desviación respecto al tamaño poblacional del municipio original con distribución urbano-rural más similar. En la selección de la muestra tuvimos que realizar 14 reemplazos de municipios debido a eventos de alteración del orden público, desastres naturales u otras circunstancias de fuerza mayor. más de una vez, debido al tamaño poblacional del municipio al que pertenece.

Encuesta Colombia Opina No 21 by Cristian Ávila

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