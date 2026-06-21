Así votaron los colombianos en Australia en la segunda vuelta presidencial 2026

Más de 1,4 millones de colombianos en el exterior estuvieron habilitados para participar en la jornada de segunda vuelta presidencial realizada este domingo 21 de junio de 2026, en la que se definió la contienda entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.



En Australia, la jornada electoral se concentró en tres puestos de votación habilitados por la Cancillería, ubicados en las ciudades de Sídney y Brisbane, donde los ciudadanos colombianos acudieron a ejercer su derecho al voto durante los días establecidos para la segunda vuelta.

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¿Cómo votaron los colombianos en Australia?

De acuerdo con el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el 100 % de las mesas informadas, es decir, 72 de las 72 mesas habilitadas, acudieron a votar 20.602 ciudadanos, lo que representa una participación del 64,13 %.

Del total de sufragios contabilizados, 20.576 fueron votos válidos (99,87 %). De ellos, 20.116 correspondieron a votos por candidatos (97,76 %) y 460 fueron votos en blanco (2,23 %). Además, se registraron 26 votos nulos y no se reportaron votos no marcados.



Resultados por fórmula presidencial

Iván Cepeda y Aida Quilcué : 11.552 votos, equivalentes al 56,14 % de los sufragios.

: 11.552 votos, equivalentes al 56,14 % de los sufragios. Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo Abondano: 8.564 votos, correspondientes al 41,62 % de la votación.

Así votaron en los consulados

Con el 97,79 % de las mesas informadas, equivalente a 3.589 de 3.670 puestos habilitados en los consulados, el preconteo del voto de colombianos en el exterior en la segunda vuelta presidencial queda de la siguiente manera:



En esta jornada, la participación fue de 600.415 votantes de un total de 1.414.661 habilitados, lo que representa una participación del 42,44 %.

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De los sufragios contabilizados, se registraron 599.381 votos válidos (99,82 %), de los cuales 590.625 correspondieron a votos por candidatos (98,53 %) y 8.756 fueron en blanco (1,46 %). Además, se reportaron 142 votos no marcados (0,02 %) y 892 votos nulos (0,14 %).

Resultados por fórmula presidencial

Abelardo de la Espriella – José Manuel Restrepo Abondano: 382.064 votos (63,74 %)

382.064 votos (63,74 %) Iván Cepeda – Aida Quilcué Vivas: 208.561 votos (34,79 %)

208.561 votos (34,79 %)

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co