Claudia López gana Consulta de las Soluciones y será candidata presidencial en Colombia

Con más de 345.000 votos y un avance en preconteos del 64%, la política Claudia Nayibe López Hernández se convirtió en la ganadora de la consulta interpartidista Por las Soluciones, superando a su contrincante Leonardo Huertas. Con estos resultados, la exalcadesa de Bogotá es candidata oficial a la Presidencia de Colombia para el periodo 2026 - 2030. López ha sido congresista, candidata a la vicepresidencia y fue la burgomaestre de Bogotá entre 2020 y 2023.

Durante su juventud, la candidata fue líder estudiantil y apoyó el movimiento por la Séptima Papeleta, el cual impulsó la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente que condujo a la creación de la Carta Magna de 1991. En cuanto a sus estudios, López se graduó en Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia; cuenta con dos posgrados: una maestría en Administración Pública y Política Urbana en la Universidad de Columbia y un doctorado en Ciencia Política de la Northwestern University.

La candidata presidencial, durante sus primeros años cercana a la política, fue una crítica opositora del Gobierno de Álvaro Uribe, entre 2002 y 2010, por los presuntos relacionamientos de su gobierno con parapolíticos y paramilitares. En las investigaciones en torno a esta situación y a las estrategias electorales entre paramilitares y políticos, que posteriormente destaparon la llamada parapolítica, esta mujer fue clave.



Sus investigaciones y trayectoria conllevaron a que, para 2014, López se convirtiera en senadora de la República. Desde esta cámara, la mujer impulsó algunas iniciativas relativas a la agenda anticorrupción, siendo cabeza de la conocida Consulta Anticorrupción de 2018. Ya en 2019, la candidata fue electa como la primera mujer en llegar a la Alcaldía de Bogotá, cargo en el que se posesionó en 2020.



Noticia en desarrollo...