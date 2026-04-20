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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Elecciones Colombia  / Claudia López habla de su lucha contra el cáncer de seno y la muerte de su hermanita

Claudia López habla de su lucha contra el cáncer de seno y la muerte de su hermanita

La candidata a la Presidencia habló en EntreLíneas sobre su infancia, su entrada a la política, las amenazas que ha recibido y su visión de país.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 20 de abr, 2026
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Claudia López.
Claudia López.
Noticias Caracol

La candidata presidencial Claudia López abrió su corazón en EntreLíneas, con el director de Noticias Caracol Juan Roberto Vargas, para hablar de temas personales como la dolorosa muerte de su hermana, la lucha contra el cáncer de seno que la motivó a iniciar en la política electoral, y las amenazas que ha recibido en su vida política al denunciar casos de corrupción en el país.

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Contó que siempre se ha sentido apasionada por el servicio público, pero incluso llegó a considerarse "apolítica", y no se veía en un cargo como alcaldesa, y menos como Presidenta. Pero fue a los 43 años, cuando conoció a Antanas Mockus, que poco a poco fue ingresando a la política.

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