Las dos versiones del ataque en el rodaje de una producción de TV en Bogotá que dejó tres muertos

La ola de inseguridad en la capital colombiana no da tregua. Tres muertos, un herido y cuatro detenidos dejó un ataque contra un equipo de una producción de televisión en el centro de Bogotá ocurrido este sábado en la tarde. Los trabajadores, por un lado, aseguran que dos ladrones intentaron robarse un camión con sus equipos en el barrio Los Laches. Pero la Policía Metropolitana tiene otra versión de los hechos y explicó que se trataría de un acto de intolerencia que involucró a personas ajenas a la producción audiovisual.



No obstante, una de las víctimas fue identificada como Nicolás Perdomo, un joven de 23 años que trabajaba en la producción de televisión. Su fotografía fue publicada por la actriz colombiana Carolina Gaitán en sus redes sociales, quien lamentó la muerte de Nicolás, que fue trasladado de urgencia al Hospital de la Samaritana, donde murió minutos más tarde. El otro muerto es el conductor de un camión de la producción, cuyo nombre era Henry Benavidez, quien fue atacado con un cuchillo por los presuntos delincuentes.

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La gran incógnita es cómo sucedieron los hechos, pues las versiones de los miembros de la producción y las autoridades no coinciden. Fuentes de la producción audiovisual le contaron a Noticias Caracol que todo habría sido un intento de robo. Según varios miembros del rodaje, que hablaron bajo anonimato, el caso se produjo cuando dos hombres armados con cuchillos llegaron al lugar con la intención de llevarse a uno de los camiones en el que estaban los equipos técnicos y asesinaron a Henry, el conductor.

Sin embargo, para la Policía Metropolitana de Bogotá, en cambio, esto no se trató de un robo. Para el comandante, el general Giovanni Cristancho, lo ocurrido se habría originado tras el ataque de un hombre que llegó al lugar y mató a otro en la reja de un parqueadero. En defensa de esa persona agredida, según fuentes del rodaje, un grupo de la producción salió a perseguir a los ladrones. En el medio del enfrentamiento un señalado delincuente terminó linchado.



Noticias Caracol conoció también que el agresor estuvo internado en varias ocasiones en centros psiquiátricos y que, al parecer, presenta enfermedades mentales.



"No fue ningún hurto ni intento de hurto. Lamentablemente fueron unos hechos de intolerancia", afirmó el general Cristancho en un video que difundió la Policía Metropolitana de Bogotá. En todo caso, la Policia capturó a cuatro personas que, en las próximas horas, serán presentadas ante un juez.

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Otro de los trabajadores de la producción resultó herido en estos hechos y pemanece en UCI bajo pronóstico reservado en el Hospital San Ignacio. Según los trabajadores, hay otro criminal que se fugó y pidieron a la Policía que lo capture.

La investigación fue asumida por la Sijín y por la Fiscalía, que determinarán con exactitud qué fue lo que generó la muerte de los dos miembros del equipo de producción y el linchamiento de uno de los selañalados delincuentes.

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El ataque ha generado rechazo entre el gremio audiovisual, actores como Gregorio pernia, Majida Isa y Carmen Villalobos reaccionaron ante lo ocurrido a través de una campaña denominada "Silencio en el set", que busca solidarizarse con las víctimas. El sindicato gremial audiovisual de Colombia en un comunicado reafirmó que la seguridad en medio de los rodajes es fundamental para la protección de los trabajadores. Y el Ministerio de las Culturas, así como otras entidades del gremio audiovisual, se unieron al llamado y enviaron condolencias a los familiares de las personas asesinadas, las recientes víctimas de la crítica situación de inseguridad que enfrenta Bogotá.

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